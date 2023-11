Bernadette Szocs: A doua victorie în fața campionei olimpice

Distribuie

Bernadette Szocs, sportiva care ocupă locul 12 mondial a învins-o pe cea de-a doua jucătoare a lumii, Chen Meng din China, la WTT Champions Frankfurt 2023.

Potrivit orangesport.ro, mureșeanca a învins-o pe adversară cu scorul de 3-2 (4-11, 11-8, 13-11, 5-11, 12-10), fiind a doua victoria obținută de Bernadette în fața campioanei olimpice, în decurs de un an.

Legitimată la CS Steaua București și totodată, deținătoarea titlului la simplu de la Jocurile Europene 2023, sportiva și-a continuat parcursul în faza optimilor de finală, iar miercuri, 1 noiembrie, a adus un alt rezultat măreț pentru tenisul de masă românesc.

„Bernadette Szocs și-a continuat jocul complex arătat în fața sportivei din China, a căpătat încredere pe măsură și a pus punctele în dreptul său și, în ciuda unui penultim set pierdut la mare distanță, a rămas neclintită la masa de joc. Cu lovituri puternice și hotărâtă, a dus scorul până la 10-8 în decisiv, a pierdut ambele mingi de meci, dar în cele din urmă a accelerat spre victoria cu 3-2 (4-11, 11-8, 13-11, 5-11, 12-10)”, se precizează pe pagina Federației Române de Tenis de Masă.

„Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați încurajat, mă bucură acest fapt. E nemaipomenit! Credeam că o pot învinge. Am jucat de multe ori contra ei, am fost aproape și am crezut că pot câștiga din nou în fața ei. Văd că am fanii aici, sunt fericită să joc în Germania, am mereu oameni alături de mine aici”, a declarat sportiva.

Potrivit aceleiași surse, în sferturile de finală, Bernadette va juca împotriva niponei Hina Hayata vineri, 3 noiembrie, de la ora 15:00.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Federația Română de Tenis de Masă