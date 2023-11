Victorie la handbal pentru junioare

Distribuie

Echipa de junioare 2 din cadrul CSM Târgu Mureș a jucat pentru prima oară în acest sezon competițional de handbal, un meci pe teren propriu în Sala Sporturilor „Simon Ladislau” din Târgu Mureș.

Fetele antrenate de către Laurențiu Pop și Daniel Pop și-au luat un avantaj de 9 goluri până la pauză, pe care l-au menținut până la final.

Potrivit CSM, rezultatul final a fost următorul:

CSM Târgu Mureș – ACS Kids Tâmpa Brașov: 32-23 (17:8)

Marcatoarele din cadrul meciului au fost: Sonia Lăcătuș 6, Mara Tarcău 6, Daria Coman 3, Alexia Oltean 3, Bianca Mureșan 3, Daria Rusu 1 și Mara Marinescu 1.

„În prima repriză fetele noastre au reușit un joc frumos în atac cu o apărare foarte bună și mult ajutor din partea portărițelor, astfel că diferența a crescut treptat în favoarea noastră”, se precizează pe pagina CSM.

Potrivit aceleiași surse, în cea de-a doua parte a jocului, concentrarea s-a pierdut, venind astfel câteva greșeli și eliminări, diferența ajungând la 9 goluri de la pauză.

Turul campionatului s-a terminat cu 7 victorii și 2 înfrângeri, ocupând locul III în clasament la egalitate cu ocupanta locului II.

Antrenorul Laurențiu Pop a declarat la finalul meciului că au de crescut un pic la viteza de joc și că există unele momente în meci, în care nivelul se scade, iar aceste lucruri pot costa.

„Pe generația 2007-2008 suntem cu formula completă. Am terminat turul, acesta a fost ultimul meci. Am terminat foarte bine cu o victorie. Echipa noastră este una foarte echilibrată și prin aceste rezultate s-a văzut că oricine poate să bată pe oricine. Cel mai bun lucru este că n-am avut sincope în tur, mergem cu încredere. Avem o pauză de trei săptămâni și după reluăm returul cu multă încredere. Cel mai important lucru este că niște copile de 15-16 ani au adus în Sala Polivalentă un public atât de numeros. Victoria este importantă și frumoasă, dar cel mai important este că fetele au reușit să aducă publicul în tribună. Avem o apărare bună și o poartă extraordinară care s-a văzut și astăzi. Avem emoții și din prisma publicului, deoarece ele au jucat pentru prima dată în Sala Polivalentă. Ele aveau emoții care le-au încărcat pozitiv”, a declarat antrenorul.

Mara Tarcău a precizat că victoria a devenit un lucru normal pentru ele în ultima perioadă: „Ne-am descurcat foarte bine în acest sezon. Meciul de azi a fost foarte ușor și nu mă așteptam. A jucat toată lumea și am marcat toate. A fost un meci foarte frumos. Diferența a apărut în apărare și în dorința de câștig. Am vrut să demonstrăm că suntem o echipă foarte bună, am umplut și tribunele din Polivalentă. Cred că a fost plusul nostru. Următorul meci este peste trei săptămâni, iar până acum sezonul a fost foarte bun. O să o ținem tot așa și cred că vom ajunge în finală”.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook CSM Târgu Mureș