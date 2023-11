Tamás Móréh este primul român care a ajuns în finala turneului JVD Open de tir cu arcul

Distribuie

La Eindhoven, în Olanda a avut loc un prestigios concurs internațional de sală. Astfel, în cadrul JVD Open, una dintre cele mai mari competiții de tir cu arcul din lume ca număr de persoane a găzduit 188 de concurenți care s-au întrecut în proba de arc olimpic pentru seniori.

Printre cei 188 de sportivi s-a aflat și reprezentantul României, Tamás Móréh din cadrul CSM Târgu Mureș.

„În prima zi a competiției au fost organizate două jumătăți de concursuri de calificare, planificate conform regulamentului JVD. Din punctajul maxim de 300/eveniment, Tamás a tras mai întâi 298 și apoi 300, scorul său total de 598/600 fiind suficient pentru locul 16 după prima zi”, se precizează pe pagina de Facebook a CSM Târgu Mureș.

Potrivit sursei citate, în cea de-a doua zi a avut loc încă o jumătate de calificare, unde performanța mureșeanului a fost puțin mai modestă comparativ cu prima zi de concurs, obținând un punctaj de 295 din 300. În urma acestui rezultat, acesta a coborât pe locul 23 la nivel general.

„Ar fi trebuit să fiu în primii 8 pentru a fi în finală”

Momentul de cotitură a venit în runda Joker, unde cei 50 de concurenți aflați după primii 8 au avut o rundă de shoot off, printre ei numărându-se și Tamás Móréh.

Un lucru important de precizat și un adevărat motiv de mândrie este faptul că mureșeanul Tamás Móréh este primul arcaș roman care a ajuns în finala acestui turneu.

„Am câștigat toate rundele de 4/4, așa că am avut norocul să mă calific în finală de pe locul 9 la general. Calificarea mea în finală a depins de mai puțin de 1 milimetru și, din păcate, am fost eliminat cu aproximativ tot atâta în prima rundă a finalei, unde am avut ocazia să concurez împotriva unor oameni care sunt modelele mele. În concluzie, sunt un pic supărat că finala nu a decurs așa cum mi-aș fi droit, dar mă simt norocos că am avut acestă oportunitate și că am reușit să mă perfecționez”, a declarat acesta.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook – CSM Târgu Mureș