Victorie prețioasă pentru baschetbaliștii de la CSM Târgu Mureș

CSM Târgu Mureș a învins vineri, 24 octombrie, cu scorul de 80-73 (23-14, 18-15, 25-26, 14-18), în Sala Sporturilor „Simon Ladislau” din Târgu Mureș, formația CSM CSU Constanța, în cadrul etapei a 9-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin Getica 95.

Pentru gazde au punctat: Șanta 20, Martinic 16 (3×3), Jeremic 15 (3×3), Person 15, Lowrance 8 (1×3) și Nistor 6 (2×3). Au mai evoluat: Paliciuc, Boloni, Borșa, Solyom și Gajovic.

Pentru formația vizitatoare au înscris: Griffin 21 (2×3) plus 10 recuperări, Duffy 15 (5×3), Henderson Jr. 12 (1×3), Diculescu 11 (2×3), Hill 9 (2×3) plus 10 recuperări și Torok 5. Au mai jucat: Gribinic, Oprean, Jeles și Lazăr.

”Sunt foarte bucuros pentru că am câștigat acest meci, știam că va fi foarte greu, Constanța este o echipă foarte bună, care se bate la primele locuri în campionat în acest sezon, au un buget foarte mare și jucători foarte valoroși. Sunt foarte fericit pentru că jucătorii mei, ai noștri, au reacționat foarte bine la indicații și au venit cu foarte multă energie astăzi și toți au luptat până la ultima picătură de energie. Știam că sunt o echipă foarte atletică, ca dovadă am pierdut la recuperări, ei au avut 20 de reucuperări ofensive, no iam avut doar nouă, la recuperări am fost dominați dar am reușit să facem diferența la linia de trei puncte și în atac. Sunt foarte mulțumit de apărare”, a declarat, la finalul meciului, George Trif, antrenorul principal al CSM Târgu Mureș.

În clasament, CSM Târgu Mureș are o zestre de 14 puncte, cu 5 victorii și 4 eșecuri.

(Redacția / Foto: Facebook – CSM Târgu Mureș)