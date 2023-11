Baschet: Victorie la o diferență de 3 puncte pentru mureșeni

Distribuie

Echipa de baschet masculin din cadrul CSM Târgu Mureș a luptat în cadrul Ligii I până la capăt cu CS Politehnica Iași, echipă pe care au învins-o cu o diferență de 3 puncte.

Astfel, rezultatul final a fost următorul:

CS Politehnica Iași – CSM Târgu Mureș: 84-87 (21-26, 19-20, 25-14, 19-27)

„Echipa noastră s-a luptat până la capăt, având în Vlad Nistor un leader autoritar. Tânărul nostru jucător a avut o linie statistică de invidiat: 38 de puncte, 7/9 la triple (77%), 7 recuperări, 4 intercepții și un index de 42”, se precizează pe pagina de Facebook a CSM.

Ceilalți marcatori ai echipei au fost: Cristi Mureșan 19 + 7 recuperări, Răducu Blaga 8 (1×3) + 7 recuperări, Robi Bot 6, Koppany Major 6, David Smeu 4, Szilveszter Boti 4 și Patric Ghita 2. A mai jucat și Filip Togănel.

Antrenorul echipei, Faragó Péter s-a declarat foarte mulțumit de prestația băieților, mai ales în ultimul sfert.

„Ne-am pregătit toată săptămâna pentru acest meci, fiindcă știam că acesta va fi primul nostru meci în deplasare după un drum lung, cu o echipă scurtă. De asemena, echipa gazdă are și ea un parcurs bun. Din păcate, în unele momente din joc nu am reușit să ne ridicăm la nivelul adversarilor în ceea ce privește agresivitatea. În sfertul patru a trebuit să ne asumăm riscuri, iar structura mică a generat o apărare bună, dar și un ritm de atac foarte bun. Până la urmă, am dobândit victoria datorită disciplinei noastre tactice. Felicitări pentru că astăzi am avut un leader și am întors meciul în sfertul patru cu sufletul. Jucătorii noștri tineri au făcut câteva greșeli, dar mi-a plăcut atitudinea lor. A fost o victorie valoroasă fără câțiva jucători importanți. Toată lumea a contribuit la succes. Așteptăm să ne revedem fanii duminica viitoare”, a declarat acesta.

Diana CĂRBUREAN

Susra foto: Facebook – CSM Târgu Mureș