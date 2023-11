Cold and flu. Sick woman caught cold, feeling illness and sneezing in paper wipe. Closeup of beautiful unhealthy girl covered in blanket wiping nose and looking at thermometer. Healthcare concept.

Număr crescut de viroze în rândul mureșenilor Distribuie Revenim cu statistica săptămânală referitoare la numărul de îmbolnăviri înregistrat la nivelul județului Mureș, în perioada 20- 26 noiembrie 2023. Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș, în acest interval de timp au fost înregistrate nu mai puțin de 3764 de cazuri de viroze respiratorii, dintre care 34 s-au consolidat cu spitalizare. Tot în săptămâna antecedentă, au fost semnalate 1221 de cazuri de pneumonii, dintre care 76 au necesitat internar, respectiv un caz singular de gripă. În ceea ce privește cunatumul infectărilor cu virosul SARS-CoV-2, au fost anunțate 10 cazuri la nivelul județului nostru. Se înregistrează o creștere îngrijorătoare a îmbolnăvirilor, comparativ cu săptămâna 13-19 noiembrie. Echipa cotidianului Zi de zi vă recomandă să continuați măsurile de prevenție împotriva îmbolnăvirilor, cum ar fi mișcarea, alimentație corespunzătoare și adaptarea vestimentației în funcție de temperaturile preconizate. La cât mai multe zile fără tuse, febră sau frisoane! M.R. Sursa foto: MedLife

