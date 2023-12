INTERVIU. Mara Togănel: ”A fi în slujba cetățenilor este cea mai onorantă misiune!”

Distribuie

În rândurile următoare, vă invităm să lecturați un flash-interviu realizat cu Mara Togănel, prim-vicepreședinte al PNL Mureș.

Reporter: De ce ați ales să vă implicați în viața publică?

Mara Togănel: Din dorința de a munci pentru comunitatea noastră. Cred că avem datoria să arătăm copiilor noștri că putem face lucruri bune pentru ei și că județul nostru, orașul nostru intră pe sens unic: dezvoltarea. Cred că avem datoria să arătăm că suntem creatori de prezent și viitor și că știm să ne îngrijim ca viitorul care vine să ne includă pe toți. Am încrederea și convingerea că unitatea noastră poate aduce tot ce este mai bun pentru Târgu Mureș.

Rep.: Ați ocupat funcții în care ați putut lua decizii. Cum vedeți administrația publică locală?

M.T.: În administrația publică, în politică, în orice domeniu: omul sfințește locul. Oamenii puternici fac ca timpurile să fie mai ușoare. Timpurile grele au nevoie de oameni curajoși, serioși, asumați, cinstiți, iubitori de patrie și neam. Când vom avea capacitatea de a ne face datoria, fiecare dintre noi, cu dăruire și seriozitate, fără frustrări și prejudecăți, vom putea îmbunătăți cu adevărat lucrurile. Convingerea noastră, a liberalilor, este că cea mai bună cale de a izbuti este ”Prin noi înșine”. Curajul adevărat este, de multe ori, cel fără speranță. Proiectele ambițioase se fac în echipă. De aceea, pentru noi, Partidul Național Liberal Mureș echipa reprezintă cel mai important argument și angajament. Respectul și decența ne determină să venim în fața târgumureșenilor și a mureșenilor cu proiecte și propuneri chibzuite, viabile și realizabile.

Rep.: Cum ați evalua mandatul dumneavoastră de prefect?

M.T.: Un mandat solicitant, provocator și echilibrat. M-am bucurat de încrederea, sprijinul și înțelegerea mureșenilor. Vremurile dificile ne aduc împreună, ne pun la încercare solidaritatea, empatia și ne testează curajul, demnitatea și onoarea. Mandatul de prefect a reprezentat pentru mine cea mai onorantă funcție în slujba mureșenilor. În schimbul încrederii oamenilor, am oferit priceperea mea în perioade extrem de dificile: pandemia Covid-19, revenirea la o viață normală prin campania de vaccinare, incidentul de la Azomureș, criza refugiaților ucraineni și multe alte situații de urgență. Am sprijinit mereu proiectele mari de dezvoltare a județului nostru: proiectele de infrastructură, proiectele din domeniul sănătății, alimentarea cu apă a zonei de câmpie, lupta antidrog din județul Mureș și proiectele sociale. Le mulțumesc mureșenilor pentru fiecare moment în care i-am simțit aproape și vă spun sincer că aceste momente nu au fost deloc puține. Am mizat întotdeauna pe un parteneriat corect și sincer, am condus în spiritul legii, dar și al omeniei.

Rep.: Credeți în forța femeilor?

M.T.: Eu cred! Dar, ele cred? Am convingerea că suntem suficient de puternice și capabile pentru a ne emancipa și a ne conduce destinele cu demnitate, fără complexe și fără prejudecăți. Cred în noi și spun cu toată tăria că este mare nevoie de femei în administrație și politică. Bărbații inteligenți aleg colaborarea cu femeilea. Aș spune că nu greșim dacă ne vom punea încrederea în femei.

Rep.: Ce vă doriți pentru Târgu Mureș? Dar pentru târgumureșeni?

M.T.: Îmi doresc să ne recăpătăm încrederea, bunătatea, empatia și dorința de a ne bucura unii pentru alții. Am convingere că ne putem ridica deasupra greșelilor noastre și să punem, cu toții, umărul la strălucirea cetății noastre. Da, cred în puterea târgumureșenilor și într-o versiune mai bună a Târgu Mureșului nostru drag. Dar, pentru ca acest deziderat să devină realitate este nevoie de fiecare dintre noi, de inteligența și civismul fiecăruia dintre noi, de buna credință și profesionalismul conducătorilor, de dorința de a face lucrurile bine și de a împărți mai multă bunătate și mai puțin reproș.

Rep.: Vă implicați mult și vă preocupă tinerii mureșeni. De ce?

M.T.: Am încredere în tinerii noștri. Ei vor duce România mult mai sus decât ne-am priceput noi să o facem. Noi, este bine să-i validăm și să ”ținem pasul” cu ritmul lor, iar ei este bine să-și trăiască inteligent tinerețea care trece extrem repede. Îi îndemn să fie autentici, să lupte pentru ceea ce le aparține și să fie voci puternice în comunitate. În egală măsură cred că este bine să-i preocupe, pe toți, calitatea minții lor, aceasta ne îmbunătățește cu adevărat viața. Cred că este bine să lăsăm presupunerile și să ne concentrăm pe mintea și sufletul nostru.

Rep.: În ce crede Mara Togănel?

M.T.: În Bunul Dumnezeu, în mine și în noi toți, târgumureșenii.

Rep.: Cum credeți că percep târgumureșenii propunerea președintelui Ciprian Dobre de a avaea un candidat comun la funcția de primar?

M.T.: Este un demers serios care va oglindi maturitatea, înțelepciunea și voința clasei politice mureșene. Târgumureșenii aprobă și consideră firească această abordare. Rămâne să vedem ce cale aleg colegii politicieni de la celelalte partide. Noi, PNL Mureș, am renunțat la ideea de a susține un candidat al partidului și credem că așa este bine să procedeze și celelalte partide, doar în acest fel vom putea să ne unim în jurul unui candidat comun. Cel mai important lucru, în final, este ca târgumureșenii și Târgu Mureșul să aibă un primar bun și respectat.

”Consumul de droguri a luat o amploare îngrijorătoare în rândul tinerilor mureșeni”

”Tu știi ce face copilul tău? Asistăm, zi de zi, la incidente care au ca protagoniști tineri care au consumat droguri sau substanțe psihoactive. Fenomenul este cât se poate de îngrijorător și impune un efort comun: autorități-părinți-școală pentru a proteja tinerii de acest flagel.

De la negarea problemei am ajuns în stadiul de a accepta situația reală și acum trebuie să ne concentrăm pe vindecare. Fiind mereu în mijlocul tinerilor, discutând cu ei și ascultându-i am remarcat că această generație este destul de apatică, obosită și de multe ori, dezorientată. Caută validare și încredere. Iar noi, este bine să conștientizăm că orice comparație cu ce am trăit noi este inutilă. Ei au altă viziune, au alte așteptări și alte repere. Să fim lângă ei.

Vizavi de problema drogurilor abordarea lor este oscilantă. O parte dintre ei recunosc că sunt ușor influențabili și sunt deschiși la dialog. Alții consideră că puterea exemplului nu este relevantă și cred că ei pot controla totul.

Însă, toți au nevoie de afecțiune, apreciere, empatie, motivație și apartenența la un grup. Lipsa acestora este cauza principală care determină un tânăr să recurgă la droguri. Depinde și de noi cum reușim să-i ajutăm să înțeleagă cât de firavă este trecerea de la bine la rău și cu ce preț. Problemele lor sunt și problemele noastre. Împreună, fără stigmatizări și prejudecăți, vom putea proteja generația născută și crescută în democrație de provocările lumii moderne. Haideți să ne facem timp pentru trăirile copiilor noștri.”

Mara Togănel, prim-vicepreședinte al PNL Mureș

(Redacția)