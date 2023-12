FOTOREPORTAJ: Infuzie de încredere pentru anul electoral 2024, la Balul PNL Mureș

Distribuie

Eleganta locație asigurată de Restaurantul Terra Luxury Events din Ungheni a găzduit vineri, 8 decembrie, cea de-a 25-a ediție a Balului Liberalilor, eveniment de tradiție pentru familia liberală din județul Mureș.

Preț de câteva ore, liberalii care au dat curs invitației de a participa la Bal s-au bucurat de reîntâlnirea cu prietenii și colegii de partid, precum și de momente de socializare, într-o atmosferă cordială, specifică sfârșitului de an.

”Cea mai bună echipă liberală”, în 2023

În deschiderea Balului, invitații au fost salutați de către Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș, totodată prefect al județului Mureș, care a prezentat un scurt bilanț al anului care se încheie.

”Anul 2023 a fost un an greu pentru Partidul Național Liberal Mureș. Anul 2023 a fost un an în care ni s-au întâmplat multe. De asemenea, cred că anul 2023 este un an în care noi, Partidul Național Liberal Mureș, am reușit să facem poate cea mai bună echipă și formă de reacție proactivă la tot ceea ce fac adversarii noștri politici. A fost un an în care a trebuit să dăm explicații despre ceea ce făceau partenerii noștri de guvernare, a fost un an în care a trebuit să găsim soluții atunci când premierul României vorbea de la Tulcea la ora 5 după-masa, vinerea, și spunea că demite prefectul de Mureș. A fost un an în care, pe de altă parte, împreună cu colegii noștri primari și viceprimari, pe care îi salut și cărora le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut, am pus osul la treabă și în județul Mureș, sub guvernare liberală, am implementat proiecte de 1.300 de kilometri de canalizare, apă și drumuri, adică distanța de aici până la Constanța și înapoi”, a sintetizat Ciprian Dobre.

Viziune pentru o mega-investiție

Totodată, liderul liberalilor mureșeni a reamintit celor prezenți că în anul 2022, la redeschiderea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ”toate județele și municipiile puternice din România, județele care știau ce vor, au venit cu poduri, cu drumuri, cu șosele ocolitoare, cu incubatoare de afaceri, cu parcuri industriale”, în timp ce județul Mureș ”a venit cu modernizarea drumului județean Târgu Mureș – Șăulia, până la Vamă”, iar Municipiul Târgu Mureș ”cu Muzeul Fotografiei.”

”Partidul Național Liberal văzând această bâlbâială și avându-l ca prim-vicepreședinte pe profesorul doctor universitar Horațiu Suciu, și-a propus să facă un proiect, chiar dacă nu aveam președinția Consiliului Județean sau Primăria Municipiului Târgu Mureș, care să aducă pentru târgumureșeni și mureșeni un spital. Să demonstrăm că suntem singurii care în 33 de ani putem construi de la firul ierbii un spital în județul Mureș. Cel mai bun medic chirurg cardiovascular din România, cartea de vizită a județului Mureș simțeam va fi suficientă, și noi toți am sprijinit demersul. Astfel, pe PNRR, pe nume și prenume, Partidul Național Liberal Mureș a adus 112 milioane de euro în județul Mureș. Fără a avea nicio funcție executivă. Acestea sunt lucrurile despre care trebuie să vorbim, dragii mei, acestea sunt lucrurile despre care trebuie să avem mândria să le spunem”, s-a adresat celor prezenți președintele PNL Mureș.

”Poziții corecte în politica de astăzi”

În alocuțiunea sa, Ciprian Dobre a mai subliniat faptul că PNL ”a avut poziții corecte în politica de astăzi”.

”Să spunem că da, Partidului Național Liberal crede în Dumnezeu, să spunem foarte clar că noi credem că familia este aceea dată de o femeie și de un bărbat, să spunem că noi credem că fiecare cetățean al acestei țări, fiecare român merită respectul nostru, și cred că nu nu trebuie să ne ferim nicio clipă să spunem că ne respectăm părinții, bunicii. Și le-am mărit pensiile. Da, Partidul Național Liberal în 2024 va mări de două ori pensiile celor mai în vârstă decât noi, pe care îi respectăm, de la care am primit educație. Și cred, de asemenea, că ar trebui să spunem cu tărie, dar cu modestie, faptul că suntem singura forță românească din județul Mureș, care poate fi oricând alternativa UDMR-ului în acest oraș”, a punctat liderul PNL Mureș.

Un alt mesaj transmis de către Ciprian Dobre a fost că cetățenii județului sunt de acord cu inițiativa lansată de liberali, respectiv ideea unui candidat comun susținut de mai multe forțe politice, atât pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, cât și pentru președinția Consiliului Județean Mureș.

”Niciun alt partid nu a venit cu această ofertă în fața cetățenilor, care a fost confirmată ca fiind cea mai bună”, a sintetizat ideea președintele PNL Mureș.

Încredere pentru anul electoral 2024

Referindu-se la cele patru competiții electorale care vor avea loc în 2024, Ciprian Dobre a fost de părere că liberalii mureșeni sunt ”pe drumul cel bun” și vor câștiga ”toate alegerile de anul viitor.”

”Ceea ce trebuie subliniat este că trebuie să începem să avem un pic mai multă încredere în noi. Să știți că n-o să vină nici USR, nici PSD, nici AUR să vă dea încredere. Nu. Vom fi singurul partid atacat anul viitor. O să vedeți. Nimeni n-o să atace PSD-ul, nimeni nu va ataca USR-ul, nimeni nu va ataca AUR-ul. Toți ne vor ataca pe noi, pentru că astăzi intenția de vot a mureșenilor este mult peste următorul clasat partid, este a PNL”, a transmis liderul PNL Mureș.

Ciprian Dobre și-a încheiat discursul aducând mulțumiri primarilor și consilierilor liberali, punând apoi accentul pe câteva nume: Mara Togănel, fost prefect, ”pentru tot ceea ce a făcut în calitatea domniei sale de prefect al județului Mureș”, Horațiu Suciu ”care a muncit extraordinar la singurul spital care se va construi după 1990 de la firul ierbii”, Alex Gyorgy, viceprimar al municipiului Târgu Mureș și Horea Șarlea – consilier local, ”care ”se bate” pe toate televiziunile, cu toate partidele.”

”Noi, Partidul Național Liberal Mureș, vom fi puternici câtă vreme cât vom avea încredere unul în celălalt”, a menționat Ciprian Dobre.

”Vă simt puternici”, a conchis președintele PNL Mureș.

Liberalii, ”puternici împreună”

Gazda Balului Liberal 2023 a fost, și în acest an, Victor Prodan, primarul orașului Ungheni, care deține și funcția de președinte al PNL Ungheni.

”Seara aceasta a fost una deosebită, desigur, datorită oaspeților mei! Mă bucur că am fost încă odată gazda acestui eveniment menit să reunească în preajma sărbătorilor întreaga familie liberală mureșeană! Mai mult de atât, astăzi am simțit încă odată cât de puternici putem fi împreună, coordonați fiind de lideri capabili, iscusiți și adevărați oameni politici precum domnul președinte Ciprian Dobre, care a demonstrat și demonstrează în continuare pe scena politică mureșeană și chiar pe cea națională. Suntem un partid politic format din buni profesioniști, oameni cu o pregătire aparte în domeniile de activitate, care pot să își pună amprenta într-un mod pozitiv asupra dezvoltării întregului nostru județ. În final, mă bucur că am contribuit la această seară de socializare de calitate și că toți cei prezenți au putut să se simtă ”acasă”, în orașul Ungheni! Le urez tuturor invitaților și colegilor mei, Sărbători fericite, multă sănătate și bucurie în suflete, în această perioadă a anului!”, a transmis Victor Prodan.

Text și foto: Alex TOTH