Mureșeanul Rareș Cojoc, locul 1 mondial la final de an: ”Culegem roadele muncii depuse pe durata întregului an”

Dansatorul mureșean Rareș Cojoc s-a clasat, împreună cu perechea sa, Andreea Matei, pe locul 2 în Finala WDSF Grand Slam Standard Adult, competiție inclusă în calendarul Federației Internaționale de Dans Sportiv, care s-a desfășurat duminică, 10 decembrie, în Shanghai (China). Cei doi dansatori români sunt legitimați la cluburile ”Dansul Viorilor” din Reghin (Rareș Cojoc), respectiv CS Dinamo București (Andreea Matei).

Concurs select, cu circuit închis

În finala competiției de la Shanghai, perechea română a fost depășită în clasament de Alexei Glukhov și Anastasia Glazunova (Republica Moldova) și a devansat perechea daneză alcătuită din dansatorii Dmitri Kolobov și Signe Busk.

”Finala de Grand Slam o putem asocia, practic, cu Turneul Campionilor de la tenis. Nu știu exact câți se califică la tenis, dar la noi, la dans sportiv, se califică primele 12 perechi din lume. E un concurs cu circuit închis, doar primele 12 perechi de la secțiunea Standard și 12 de la secțiunea Latino au dreptul să se califice. Practic, e un concurs pe bază de invitație. E ca o celebrare a performanțelor din anul curent, cu intrare pe covor roșu, cină foarte elegantă într-un hotel foarte vechi de aici, din China. Concursul propriu-zis se desfășoară în trei runde: din cele 12 perechi rămân zece, iar din cele zece se califică în finală șase perechi. Pentru noi a fost o experiență superbă”, a declarat luni, 11 decembrie, pentru cotidianul Zi de Zi, Rareș Cojoc.

Pe primul loc, în World Raking List

La data curentă, potrivit paginii web www.worlddancesport.org, pe primele patru locuri în clasamentul mondial se află următoarele perechi de dansatori: locul 1 – Rareș Cojoc și Andreea Matei (România, 4.786 de puncte), locul 2 – Alexey Glukhov și Anastasia Glazunova (Republica Moldova, 4.680 de puncte), locul 3 – Dariusz Mycka și Madara Freiberga (Polonia, 4.505 de puncte) și locul 4 – Dmitri Kolobov și Signe Busk (Danemarca, 4.382 de puncte).

”Mă bucur pentru că am reușit să confirmăm rezultatele de la ultimele Grand Slamuri. La primul Grand Slam al anului, în Wuxi (în China – n.a.), am obținut locul 3, la Stuttgart (în Germania – n.a.) ne-am clasat pe locul 2 și la Belgrad (în Serbia – n.a.) am terminat pe locul 2, iar acum am obținut din nou un loc 2, ceea ce pentru mine este un final de an perfect, o încununare a muncii pe care am depus-o alături de partenera mea, Andreea Matei. Culegem roadele muncii depuse pe durata întregului an competițional. În total, la Grand Slamuri avem trei medalii de argint și două de bronz, ceea ce este mai mult decât puteam să visez acum doi-trei ani. La Grand Slamuri nu se acordă puncte, deoarece sunt competiții cu circuit închis, punctele se acordă doar la concursurile unde toată lumea are dreptul să participe. Mă bucur foarte mult pentru că reușim să încheiem anul 2023 pe prima poziție în World Raking List, adică suntem lideri în clasamentul mondial. Sperăm să ne menținem în continuare acolo cât mai mult timp”, a mai precizat Rareș Cojoc.

Alex TOTH