”Meci nebun” câștigat în deplasare de baschetbaliștii de la CSM Târgu Mureș

Prim-divizionara de baschet masculin CSM Târgu Mureș a învins vineri, 19 ianuarie, în deplasare, formația FC Argeș Basketball Pitești, cu scorul de 84-82 (19-27, 24-16, 16-19, 25-20), într-un meci contând pentru etapa a 16-a a Grupei B din sezonul regulat al Ligii Naționale de Baschet Masculin Getica 95.

Pentru piteșteni, echipă pregătită de Nebojsa Vidic, au înscris: Jones 21, Jevtovic 20 plus 10 recuperări, Smith 14, Andrieș 8 (2×3), Fometescu 7 (1×3), Kelly 7, Chițu 5 (1×3). Au mai jucat: Voinescu și Ioniță.

Pentru CSM Târgu Mureș, formație antrenată de George Trif, au punctat: Lowrance 30 (5×3), Jeremic 13 (1×3), Person 13 (1×3), Gajovic 10, Nistor 5 (1×3), Borșa 5, Sólyom 5 (1×3), Bölöni 3 (1×3). A mai evoluat: Paliciuc.

”A fost un meci nebun pe care l-am câștigat cu sufletul. Felicitări tuturor băieților, au arătat caracter şi n-au cedat nici-o clipă să creadă în victorie, deși am fost conduși aproape pe toată durata partidei Toți cei care au intrat pe teren au luptat până la ultima picătură de energie. Deşi am fost cu lotul incomplet şi am suferit în lupta sub panou, am reușit să-i scoatem din ritm pe piteșteni şi să ne adjudecăm victoria. Cu cât este mai greu cu atât victoria e mai dulce!”, a declarat antrenorul George Trif.

În urma acestui succes, CSM Târgu Mureș a încheiat pe locul 3 Grupa B a sezonului regulat și va juca la sfârșitul săptămânii viitoare, pe teren propriu, primul meci din Top 10, cu câștigătoarea Grupei A, U-BT Cluj Napoca, campioana la zi a României.

(Redacția / Foto: Facebook – FC Argeș Basketball Pitești)