Se construiește un nou Centru Național de Pregătire în Situații de Urgență la Gornești. „Va fi unul deosebit”

Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situați de Urgență „Horea” al județului Mureș (ISU Mureș), general de brigadă Călin Handrea, a declarat joi, 1 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, că pe parcursul anului 2024, speră, să înceapă faza de proiectare a Centrului Național de Excelență de Pregătire ăn Situații de Urgență. Acest centru ar urma să fie construit la Gornești. În cadrul acestuia, pompierii mureșeni se vor putea antrena și vor putea simula toate tipurile de situații de urgență, cât și dezastre, care ar putea să apară și pentru care trebuie să fie pregătiți.

„În 2019 a fost Hotărârea de Guvern prin care ne-a fost dată locaţia (de la Gorneşti), după care, în 2021, s-a făcut un studiu de fezabilitate. Atunci am vrut să intrăm printr-un program naţional de dezvoltare, pe fonduri europene, dar s-a alocat o sumă mică, nici măcar jumătate din suma de bani necesară. Acum intrăm pe un plan de dezvoltare durabilă începând din acest an. Studiul de fezabilitate trebuie actualizat pentru că a fost făcut la nivelul anului 2020. Între timp s-au mai schimbat multe, în sensul că trebuie să fie şi din perspectiva construcţiilor prietenoase cu mediul şi atunci va trebui să avem panouri fotovoltaice, pompe de căldură etc. Cred, şi sper, ca anul acesta să demarăm faza de proiectare”, a declarat Călin Handrea în cadrul conferinței de joi.

„Centrul Național de Excelență de Pregătire în Situații de Urgență va unul mai deosebit”

Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situați de Urgență „Horea” al județului Mureș, general de brigadă Călin Handrea

De asemenea, generalul de brigadă a mai vorbit despre vizitele făcute de către pompierii mureșeni la diferite centre similare din străinătate, spunând că Centrul Național de Excelență de Pregătire în Situații de Urgență ce urmează a fi construit la Gornești va fi cât se poate de asemănător, ba mai mult, a subliniat ideea că centrul „va fi unul deosebit”.

„Va fi o combinaţie a acestor centre pe care noi le-am văzut şi ceea ce am mai reuşit să adunăm de prin Europa. Va fi mai deosebit, în sensul că vom avea mai multe domenii de pregătire, dar în mod special partea de prim ajutor, descarcerare, unde excelăm azi şi, totodată, partea de coordonare a intervenţiilor. Anul trecut s-au pregătit în judeţul Mureş cinci serii de cursanţi pe COS și DSM (Comandant Operaţiuni Salvare şi Director de Salvare medicală), iar în momentul în care acest centru va fi creat, nu va mai fi nevoie să ne deplasăm în obiective economice pentru a face acele exerciţii complexe, ci le vom putea face într-un singur centru, având acolo simulate tot felul de clădiri, spital, aeroport, clădiri aglomerate etc., tot ceea ce ne putem gândi că ar putea să apară la un moment dat ca şi situaţii de urgenţă”, a mai transmis inspectorul șef al ISU Mureș, Călin Handrea.

Lorena PINTILIE