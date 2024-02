”Drepturile și obligațiile în viața de zi cu zi”, concurs de eseuri organizat de Curtea de Apel Târgu Mureș

Distribuie

Curtea de Apel Târgu Mureș a organizat, în perioada octombrie – decembrie 2023, în cadrul unui proiect privind educaţia juridică, concursul de eseuri cu tema ”Drepturile și obligațiile în viața de zi cu zi”, adresat elevilor de gimnaziu și liceu din județele Mureș și Harghita.

Subiecte pe teme juridice

La data de 25 octombrie 2023 a fost publicat anunţul privind concursul, iar Regulamentul de organizare şi desfăşurare a acestuia, precum şi detaliile concrete privind înscrierea au fost publicate pe pagina de internet a Curţii de Apel Târgu Mureş.

”Aşa cum s-a specificat în Regulament, participanţii la concurs au putut aborda subiecte pe teme juridice de interes pentru elevi, fiind date câteva exemple orientative: „Ce înseamnă legea”, „Ce este Constituţia”, „Care sunt drepturile şi obligaţiile copilului”, „Ce drepturi şi obligaţii am în viaţa de zi cu zi”, „Noţiunile de dreptate şi adevăr”. Potrivit calendarului concursului, lucrările au putut fi depuse până la data de 10 noiembrie 2023, iar rezultatele au fost publicate în data de 15 decembrie 2023. Comisia de concurs formată din cinci judecători (preşedintele instanţei şi judecători desemnaţi să participe la activităţile specifice prevăzute în Protocolul de colaborare privind Educaţia juridică), precum şi consilierul de relaţii publice de la Curtea de Apel Târgu Mureş, a analizat un număr de 25 de lucrări, comisia remarcând calitatea deosebită a ideilor, originalitatea acestora, modul inedit de formulare şi felul în care elevii au reuşit să scoată în evidenţă griji şi bucurii”, a informat Biroul de presă al instituției.

Nouă lucrări, premiate

Conform tabelului conţinând rezultatele concursului, publicat pe pagina de internet a instanţei la data de 15 decembrie 2023, au fost premiate nouă lucrări.

Premiul întâi a fost obţinut de elevul Darius Gabriel Mihaly (clasa a VI-a) de la Şcoala Gimnazială „Radu Popa” din Sighişoara, de elevul Robert Boar (clasa a VII-a) de la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazu” din Târgu Mureş şi de eleva Cezara Căşvean (clasa a VI-a) de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” din Reghin. Lucrări deosebite au prezentat şi elevii clasaţi pe locul 2 – Ioan Alin Henț (clasa a VI-a) de la Şcoala Gimnazială „Radu Popa” din Sighişoara, Denisa Vlad (clasa a VI-a) de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” din Reghin şi Alexandra Andreea Baiko (clasa a XI-a) de la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” din Târnăveni, precum şi elevii clasaţi pe locul 3 – Ramona Todoran, Ileana Rachela Sava şi Iustina Parascheva Bota (clasa a VI-a) de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” din Reghin.

Festivitatea de premiere, în cadrul căreia preşedintele, judecători şi consilierul de relaţii publice de la Curtea de Apel Târgu Mureş au susţinut şi lecţii interactive de educaţie juridică, a avut loc la data de 30 ianuarie 2024, la sediul instanţei. Cu excepţia unuia dintre premianţi, toţi au participat la festivitate, însoţiţi de profesorii îndrumători şi chiar de colegii lor de clasă. Premianţilor li s-au acordat diplome, iar prin contribuţia materială a membrilor comisiei de concurs aceştia au primit cărţi şi vouchere pentru achiziţionarea de rechizite.

”Elevii şi cadrele didactice au fost, apoi, însoţiţi într-o vizită a Palatului de Justiţie ce constituie sediul Curţii de Apel Târgu Mureş, Tribunalului Specializat Mureş şi Judecătoriei Târgu Mureş – edificiu inaugurat la data de 24 noiembrie 2023, marcând fructificarea lucrărilor de reparații și extindere la imobil, realizate cu finalitatea aducerii clădirii seculare la standarde calitative și funcționale specifice locului și rolului justiției în secolul al XXI-lea. Având în vedere succesul activităţii educative, preşedintele, vicepreşedintele şi judecătorii membrii ai comisiei de concurs au stabilit continuarea întâlnirilor pentru promovarea educaţiei juridice, împreună cu consilierul de relaţii publice, la sediile şcolilor de la care provin nu numai elevii premianţi, ci şi elevii participanţi la concurs”, a mai informat aceeași sursă.

Lucrarea care a impresionat juriul

Lucrarea aparţinând elevului Darius Gabriel Mihaly, intitulată ”Dreptul meu și al tău la Sănătate”, care a impresionat în mod deosebit comisia de concurs:

„Orice copil are dreptul la asistenţă medicală. Toate ţările trebuie să ia măsuri pentru a diminua mortalitatea infantilă şi pentru a lupta împotriva bolilor şi a malnutriţiei” (Convenţia cu privire la drepturile copilului, art. 24)

„Orice copil are dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare” (Convenţia cu privire la drepturile copilului, art. 6).

Povestea ilustrată de mine a fost creată pentru a transmite un mesaj oamenilor, pentru a putea face o schimbare în societatea actuală.

Într-o zi friguroasă de iarnă, aşteptând pe holul spitalului de pediatrie, l-am cunoscut pe Ion, un băiat de 9 ani. Stătea într-un colţ, cu hainele murdare, papucii rupţi, părul dezordonat iar mâinile şi faţa îi erau pline de negreală. Tremura. Obrajii lui erau roşii, iar ochii îi lăcrimau. Am vrut să mă apropii de el, însă doamna asistentă m-a invitat în cabinet. După 15 minute am ieşit. Ion aştepta în acelaşi loc. Cuprins de milă l-am întrebat pe Ion despre viaţa lui. El ajunsese cu mult înaintea mea la spital, însoţit de fratele său mai mare. Discutând cu el, mi-a spus că trăieşte într-un sat de lângă un oraş mare, are 7 fraţi şi părinţii lui muncesc din greu pentru ca ei să poată duce o viaţă decentă. Deşi nu au haine curate sau papuci noi încearcă mereu să se ajute unii pe alţii. Ei nu merg la şcoală deoarece trebuie să îşi ajute părinţii la treburi şi nu au timp de alte lucruri precum joaca sau educaţia. De fel este un copil cuminte, dar care se simte marginalizat de ceilalţi copii din cauza aspectului. Mi-ar plăcea să fiu unicul copil care simte acest lucru, spuse el. Ei nu au televizor sau telefon, de aceea nu au acces la multe informaţii.

Mi-am dat seama că asistenta nici măcar nu îl băga în seamă pe Ion. Îi chema înăuntru mereu pe ceilalţi copii bine îmbrăcaţi. Deoarece se vedea că Ion era bolnav tare am decis să fac ceva. Pur şi simplu nu puteam vedea cum Ion suferă pe holul spitalului neajutorat. Asistenta mi-a răspuns urât spunându-mi că are alţi copii de vindecat Am simţit că trebuie să iau atitudine văzând nepăsarea asistentei. Am întrebat-o dacă pot să intru din nou în cabinet iar ea m-a lăsat. I-am explicat doctorului situaţia lui Ion. El era un om bun şi a fost dezamăgit de asistentă deoarece el trata toţi pacienţii la fel. Doctorul l-a chemat pe Ion în cabinet. Eu aşteptam cu nerăbdare să văd ce problemă are. Când dintr-o dată Ion iese. El a fost diagnosticat cu o boală gravă care l-ar fi putut ucide dacă n-ar fi fost tratat la timp.

Peste câteva luni am decis să-1 vizitez pe Ion. El mi-a spus că se simte mult mai bine şi mi-a mulţumit. Am fost întristat de boala lui Ion dar m-am simţit mai bine văzând că se recuperează.

Am menţinut o relaţie cu el, aşa că am hotărât să-1 vizitez peste câţiva ani. Am văzut că locuieşte într-o casă frumoasă şi are copii drăguţi şi cuminţi.

El mi-a povestit că după incidentul de la spital a început să studieze mai mult pentru a ajunge un om de succes.

Ion a studiat pentru că îşi dorea ca şi copiii lui să nu sufere, aşa cum a suferit el în copilărie.

Înainte să plec mi-a mulţumit din nou, deoarece ştia că dacă nu l-aş fi ajutat el nu ar mai fi fost aici cu noi. Acest lucru m-a pus pe gânduri: „Oare mai există copii pe lumea aceasta care au avut soarta lui Ion, dar care nu au putut fi ajutaţi?”

De aceea m-am gândit să creez o fundaţie care sa-i ajute pe toţi copiii aflaţi într-o situaţie dezavantajată.

De atunci, Ion şi povestea lui au reprezentat fundaţia şi îi învaţă pe ceilalţi oameni să poată face o schimbare.

Povestea lui s-a răspândit în tot satul şi i-a învăţat pe oameni că indiferent cine eşti sau cum arăţi, poţi să fii tratat civilizat.

Mi-ar plăcea să cred că niciun copil nu va mai avea soarta lui Ion.

Cred cu tărie că toţi copiii ar trebui să fie trataţi în mod egal indiferent de împrejurări şi să aibă dreptul la o bună asistenţă medicală atunci când au nevoie. Noi trebuie să fim uniţi şi să luptăm pentru toate drepturile noastre.

Ion nu este singur. Ion are un prieten.

În concluzie, consider că toate deciziile luate de către adulţi trebuie să se ghideze după ceea ce este mai bine pentru copil şi să se aibă în vedere consecinţele pe care le pot avea.”

