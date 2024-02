Simpozionul Tehnic DAFCOCHIM Agro 2024. Bayer, soluții relevante pentru agricultori

Distribuie

Tradiționalul Simpozion Tehnic de Primăvară DAFCOCHIM Agro, eveniment la care au participat aproximativ 600 de fermieri transilvăneni, și-a scris marți, 30 ianuarie 2024, un nou capitol de succes.

Simpozionul a avut loc în incinta Centrului de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș și a fost organizat de către echipa DAFCOCHIM Agro, parte a Grupului Dafcochim din Târgu Mureș, în parteneriat cu companiile multinaționale Adama România, Azomureș Târgu Mureș, Bayer Crop Science România, Corteva România, FMC Agro România și Summit Agro România.

Întâlnirea dintre principalii fermieri transilvăneni și reprezentanții celor șase companii multinaționale a fost bogată, din nou, în informații valoroase despre utilizarea unor inputuri și tehnologii de ultimă oră din domeniul geneticii și a protecției plantelor, și s-a încheiat cu dorința comună ca parteneriatul în trei – DAFCOCHIM – Companii Multinaționale – Fermieri – să continue înspre binele agriculturii din România.

Bayer, soluții relevante pentru agricultori

Una din companiile care colaborează cu succes cu DAFCOCHIM Agro este Bayer Crop Science România, reprezentată la simpozion de directorul comercial Mihai Gheorghe. Înainte de a prezenta cunoscutele produse ale diviziei Crop Science Bayer, Mihai Gheorghe a vorbit despre problemele de care s-au lovit cultivatorii români în ultima perioadă, oprindu-se asupra unor teme precum schimbările climatice și creșterea populației și, implicit, a cererii de hrană la nivel global.

„Zona aceasta a județului Mureș, și zona centrală a României, este o zonă importantă pentru economia Bayer România. Prezența noastră aici este rezultatul colaborării de lungă durată și a parteneriatului pe care îl avem cu Dafcochim. Lucrăm de foarte mult timp împreună și, astfel, prin intermediul dumnealor am reușit să aducem toate produsele noastre, la timp, în zona dumneavoastră. Deviza noastră este să rămânem cu picioarele pe pământ, dar cu privirea spre viitor. Ceea ce avem de făcut în anul 2024? Ei bine, din păcate, trebuie să producem mai mult cu mai puține resurse, acesta fiind un lucru foarte important de menționat și, de asemenea, trebuie să avem grijă să fim atenți la câteva elemente importante pe care trebuie să le urmărim. Vorbim aici de costuri, disponibilitatea inovației, dar și despre problemele care sunt legate de substanțele disponibile pentru unele culturi în acest moment, reglementările și provocările globale, forța de muncă și, nu în ultimul rând, schimbările climatice”, a explicat Director Comercial al Crop Science Bayer România.

Schimbări climatice și evoluție tehnologică

Reprezentantul Bayer s-a aplecat apoi asupra schimbărilor climatice din ultimii ani, făcând o comparație, statistică, între anii 80 și ultimii cinci ani.

„Dacă e să ne uităm atent la anumite tendințe la nivel global, precum creșterea populației, creșterea cererii de hrană de calitate cu peste 50%, cele două fiind corelate cu faptul că avem o pierdere a potențialului de producție cu 17% cauzat de schimbările climatice și, totodată, scăderea terenului arabil, ne vom putea explica multe cauze care duc la scumpirea în magazine a alimentelor. Un fenomen care a dus la scăderea producției multor fermieri și agricultori din țară este legat de schimbările climatice din ultimii ani. Temperatura a avut o creștere ușoară până în anii 80, după care a crescut din ce în ce în ce mai mult, ajungând ca în 2023 să avem cel mai călduros an din istoria statisticilor meteorologice din România”, a mai prezentat acesta.

Un alt subiect adus în prim-plan de către Mihai Gheorghe a fost cel al omologării produselor de protecția a plantelor, un proces anevoios și rigid, toate acestea din cauza, sau datorită evoluării tehnologiei agricole.

„Astăzi ne aflăm aici să spunem că producem hrană de calitate, hrană cu costuri, și trebuie să știți și dumneavoastră că cel mai reglementat domeniu de activitate este domeniul de fabricare a produselor de protecție a plantelor. Trebuie, de asemenea, să știți că el este supus unei legislații extrem de stricte și din acest motiv suntem absolut sigură că oferim produse de o calitate înaltă. Procesul de omologare al unui produs nou se face foarte meticulos, un proces care durează până la șase ani. Din 1923 până astăzi 750 de substanțe active au fost retrase din utilizare, ceea ce ne demonstrează că standardele la care trebuie să ne ridicăm sunt extrem de înalte. Tehnologia evoluează constant, iar acest lucru se aplică inclusiv în agricultură. Am ajuns să avem utilaje preformante, drone, imagini din satelit, toate combinate într-un singur dispozitiv, și anume: Climate Fieldview. Cu acest dispozitiv reușim să interconectăm diferite tipuri de mașinării agricole, pornind de la semănat, până la recoltat, toate acestea putând să le facem în timp real”, a mai precizat Mihai Gheorghe.

Spicuiri din portofoliu

Mihai Gheorghe a vorbit apoi despre produsele companiei Bayer, care pot ameliora, dacă nu chiar soluționa, problemele agricultorilor români din ziua de astăzi. Acesta a început prin a prezenta un nou produs ieșit de curând pe piață, un erbicid cu o rată de succes foarte mare.

„Încep prezentarea mea cu cerealele păioase prin a vă arăta culturile din zona dumneavoastră, care arată exemplar, aș putea spune. Din păcate, în același timp avem și prezența bolilor la plante, de asemenea, întâlnim deja și buruieni în culturile de cereale din toată România, nu doar din regiunea Mureșului. Pentru a controla toate acestea, compania Bayer are o inovație, un produs nou pe care l-a lansat de curând, și anume Incelo, care are două substanțe active, doza lui omologată fiind de 0,2 – 0,33 kilograme/ hectar plus un litru de adjuvant de Biopower. Produsul este absorbit atât radicular cât și foliar și circulă prin sistemul de vase al plantelor. La doza de 0,33 kilograme/ hectar avem o eficacitate foarte bună pe tot ceea ce înseamnă graminee, pornind de la ovăz sălbatic, firuță, coada vulpii și altele, continuând cu promus, care este și ea o buruiană dificil de controlat. Perioada lui de aplicare este cea clasică, în care buruienile sunt în faza mică de dezvoltare și sunt ușor de controlat. Produsul poate fi amestecat cu alte erbicide, însă nu se amestecă niciodată cu uleiuri minerale sau cu îngrăsământe lichide pe bază de azot. Produsul are o selectivitate foarte bună și este flexibil în aplicare”, a arătat Directorul Comercial al Bayer Crop Science România.

„Programul nostru, și produsele din portofoliul nostru de erbicide pe care îl avem pentru culturile de cereale este extrem de vast, cuprinzând produse care pot fi folosite încă din toamnă, până la finalul primăverii. Recomandăm aplicarea tratamentului cu RoundUp, înainte de semănat, continuăm cu Complete și celelalte produse marca Bayer care se aplică în primăvară: Atlantis Flex și Incelo. De asemenea, avem pachetele Falcon Pro, pachetul cereale T1 și pachetul Imput”, a adăugat acesta.

Text: Lorena PINTILIE

Foto: Alex TOTH