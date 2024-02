Buget Târgu Mureș 2024. „Un buget al reparațiilor și cârpelilor”, „făcut de amatori”

Distribuie

Ciprian Dobre a anunțat că proiectul de hotărâre privind bugetul Municipiului Târgu Mureș nu va fi susținut de consilierii locali PNL. Președintele PNL Mureș a făcut declarația în cadrul unei conferințe de presă, susținută înaintea ședinței extraordinare a CL Târgu Mureș, din data de 8 februarie.

În cadrul ședinței de CL, bugetul Târgu Mureșului pentru anul 2024 a fost adoptat, fără voturile consilierilor PNL, PSD, PMP și POL.

Alături de Ciprian Dobre, Alexandru György (viceprimar, consilier local PNL), Horațiu Suciu (consilier local PNL) și Horea Șarlea (consilier local PNL) s-au declarat dezamăgiți, în primul rând, de faptul că finanțarea proiectului pentru un nou pod peste râul Mureș nu a fost inclusă în bugetul municipiului. Este vorba despre podul care ar face legătura dintre cartierul Unirii și zona Aleea Carpați. Horea Șarlea a explicat că, pentru construirea podului, Municipiul Târgu Mureș ar avea oportunitatea de a accesa fonduri europene.

„Colegii mei au fost prezenți în comisiile de specialitate și au depus mai multe amendamente la bugetul Municipiului Târgu Mureș. Intenția Partidului Național Liberal era de a avea în 2024 un buget al dezvoltării și nu cum arată el astăzi – un buget al reparațiilor și cârpelilor”, a declarat Ciprian Dobre.

„Buget făcut de amatori”

Viceprimarul Alexandru György a acuzat conducerea primăriei că nu a fost consultat în timpul elaborării bugetului. „Dacă în anii precedenți am participat activ la elaborarea bugetului municipiului și acest lucru cred că s-a văzut pe latura de infrastructură și educație, anul acesta au considerat că nu mai au nevoie să mă consulte. De aici, a și ieșit acest buget făcut, din punctul meu de vedere, de niște amatori care nu au nicio legătură cu administrația publică”, a spus Alexandru György.

„Dacă prioritățile orașului, în acest moment, sunt săpăturile arheologice, fântânile arteziene sau contracte de consultanță, cum să decorezi orașul în preajma sărbătorilor de Crăciun, eu cred că trăim în două lumi total paralele”, a mai adăugat viceprimarul.

Despre podul peste Mureș, în zona Unirii

„Doar cu fonduri europene se poate dezvolta un oraș din România”, a subliniat Horea Șarlea. Apoi, a deplâns faptul că nu există interes pentru atragerea de fonduri nerambursabile, mai ales pentru proiectele propuse de PNL Târgu Mureș.

„Legat de podul peste râul Mureș, vin cu o precizare foarte importantă. Am găsit și o sursă de finanțare din fonduri europene pentru această investiție. De-a lungul timpului, ni s-a refuzat finanțarea acestui proiect, prin multe declarații ale domnului primar, cum că nu ar fi bani. Cum că nu am avea buget pentru acest proiect. Am reușit într-un final să aducem acest proiect la stadiul de proiect tehnic și astăzi avem și un buget (un cost n.r.): 10 milioane de euro. În momentul de față prin Programul Operațional Regional există un apel de finanțare, din fonduri europene, de unde putem accesa undeva la 7,3 milioane de euro”, a explicat consilierul local.