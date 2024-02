Alea Iacta Est! Dr. Horațiu Suciu, primar independent!

Distribuie

Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Târgu Mureș, consilierul local Horațiu Suciu, a anunțat luni, 12 februarie, că demisionează din toate funcțiile politice pentru a candida la alegerile locale din acest an, pentru poziția de primar al municipiului Târgu Mureș.

Reputatul chirurg mureșean și-a susținut declarația de presă în fața Primăriei Municipiului Târgu Mureș, alături de un grup de persoane despre care a afirmat că sunt ”colegi medici, antreprenori, profesori și familia mea”. În zonă, puțin mai retrași, ”eclipsați” oarecum de grupul numeros de jurnaliști prezenți pentru a consemna momentul, au urmărit declarațiile făcute de către prof. univ. dr. Horațiu Suciu și prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, care deține și funcția de președinte al PNL Mureș, dar și trei vicepreședinți ai PNL Mureș, respectiv fostul prefect Mara Togănel, alături de Alexandru György – viceprimar al municipiului Târgu Mureș și Horea Șarlea – consilier local.

Nemulțumire față de actuala administrație

”Doresc să salvez inima și viața orașului nostru”, și-a sintetizat intențiile, într-o propoziție de impact, prof. univ. dr. Horațiu Suciu.

”Vreau să-mi manifest în primul rând nemulțumirea pentru abisala incompetență a actualei administrații, care în ultimul timp, iată, s-a desprins complet de toate obiectivele pe care le dorim noi, târgumureșenii. Gândul de a candida independent împotriva actualului primar este mai vechi, dar acum, în ultima perioadă, văzând acest buget al subdezvoltării votat la ultima ședință de Consiliu Local, văzând obtuzitatea și lipsa de interes față de lucrurile pe care noi, târgumureșenii, ne interesează, vă dau ca exemplu un nou pod peste râul Mureș, o parcare supraetajată la Spital, lucruri care se puteau face de mult, văzând așa cum am spus acest buget al subdezvoltării care s-a votat, văzând lucrurile elementare, curățenia orașului, circulația, mai rău, faptul că tinerii noștri pleacă din oraș și își proiectează viitorul în altă țară sau în alte orașe din jurul nostru, care se dezvoltă într-un ritm alert, am decis că trebuie să acționez”, a afirmat prof. univ. dr. Horațiu Suciu.



Demisii din funcțiile politice

Cel supranumit ”Doctorul inimilor de copii” a anunțat apoi că anterior susținerii declarației de presă a demisionat din toate funcțiile politice deținute în cadrul PNL: cea de președinte al PNL Târgu Mureș și de prim-vicepreședinte al PNL Mureș, și a renunțat la calitatea de membru al Partidului Național Liberal.

”Nu a fost un lucru ușor, dar consider că este un lucru necesar, pentru că în acest fel îmi lansez public candidatura în calitate de independent, la Primăria Municipiului Târgu Mureș”, a menționat prof. univ. dr. Horațiu Suciu.

Argumentul competenței

Șeful Clinicii de Cardiologie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș a amintit apoi celor prezenți că deține calități manageriale dobândite în decursul anilor de activitate la ”Institutul Inimii”.

”Aceste calități le-am utilizat pentru a crește vizibilitatea și notorietatea centrului nostru medical și universitar și ele nu sunt întâmplătoare. În acest sens, vreau să vă readuc în atenție ultima noastră realizare, proiectul în valoare de 105 milioane de euro care constă în construcția unui nou spital aici, în Târgu Mureș, un spital de la zero, care va veni în întâmpinarea bolnavilor cardio-vasculari. Cred că argumentul competenței este cel care mă recomandă pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș”, a precizat prof. univ. dr. Horațiu Suciu, care în decursul carierei profesionale a operat peste 4.000 de copii și tot atâția adulți.

Alegerea primarului, ”atributul târgumureșenilor”

La finalul declarației de presă, prof. univ. dr. Horațiu Suciu a sintetizat câteva din prioritățile sale actuale și viitoare pentru târgumureșeni: ”Îmi doresc să readuc competența în Primăria orașului Târgu Mureș. Îmi doresc ca tinerii noștri să își proiecteze viitorul, cu entuziasm, și cu optimism în orașul nostru, să nu mai fie nevoiți să plece. Îmi doresc ca toate instituțiile și companiile private, publice, unitățile de învățământ, asociațiile culturale, asociațiile sportive să își poată desfășura activitatea în condiții mai bune și plusvaloarea produsului lor să vină să ne facă tuturor traiul mai bun. Alături de târgumureșeni am suportat trei ani această conducere care chiar dacă poate a fost bine intenționată nu a livrat nimic din ce a promis. O administrație incompetentă și acest lucru trebuie să se schimbe. Doresc, de asemenea, să aduc o echipă de profesioniști în Primăria Târgu Mureș și încurajez tinerii să vină alături de mine. Doresc să resuscitez inima orașului, care în acest moment este în stop cardio-respirator. Bineînțeles, chem alături de mine pe toți reprezentanții, inclusiv ai partidelor politice, care sunt conștienți și responsabili că doar așa vom putea să câștigăm. M-am sacrificat politic și profesional, acest lucru este foarte clar și voi candida în calitate de independent tocmai din acest motiv: deoarece consider că alegerea primarului nu este atributul unui partid, ci este atributul târgumureșenilor. Doresc o competiție corectă, o competiție deschisă ideilor și în ceea ce mă privește sunt deschis la acest lucru.”

”Am o datorie față de acest oraș”

Declarația de presă a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri din care selectăm cele mai interesante afirmații făcute de către prof. univ. dr. Horațiu Suciu:

– Despre negocierile cu alte partide politice: ”Așa cum știți cu toții, în perioada în care eram membru PNL, alături de președintele Dobre (Ciprian Dobre – n.a.) am demarat această inițiativă, de a chema toate partidele într-un demers comun pentru a învinge administrația Soós (Soós Zoltán – n.a.) care a dovedit în cei trei ani ce a reușit. Demersul acesta continuă, au fost întâlniri cu toate partidele care și-au manifestat bineînțeles de principiu acordul, dar evident aceste discuții vor mai dura. Oricum, eu sunt deschis la o colaborare cu toate partidele care se poziționează în această direcție, și anume îndepărtarea administrației actuale pentru că așa nu se mai poate.”

– Despre un eventual restart profesional, de la ”Institutul Inimii” la Primăria Municipiului Târgu Mureș: ”Mi-am sacrificat cariera și profesia pentru a returna comunității târgumureșene, în care eu m-am născut, m-am format ca elev, ca student și ulterior ca medic, să dau înapoi ceea ce pot eu pentru că în momentul actual Târgu Mureșul a ajuns într-un moment în care nu mă mai regăsesc și sunt convins că se poate mai mult. Am o datorie față de acest oraș, am o datorie față de această comunitate și m-am decis să mă sacrific profesional și politic din toate funcțiile pe care le am, funcții care vreau să precizez, le-am câștigat întotdeauna prin examene, concursuri și alegeri. Nu am fost numit în viața mea în nicio funcție. Sunt dispus să fac acest sacrificiu, l-am și făcut de fapt, și o iau ca pe o datorie față de comunitatea în care am crescut și față de care sunt convins că pot face mai mult din acest post (de primar – n.a.). Bineînțeles, vreau să stea toată lumea liniștită, pacienții din ”Institutul Inimii” vor fi pe mâini foarte bune, pentru că unul din rolurile mele a fost exact acesta: de a crea o echipă, de a crea performanță și aceasta nu a stat într-un singur om. Performanța care stă într-un singur om nu este una reală și acest lucru noi l-am dovedit în nenumărate rânduri.”

– Despre probabilitatea ca mai mulți contracandidați de-ai primarului actual să se anihileze reciproc: ”Nu mă tem de votul etnic, antidotul este mesajul meu onest, cinstit, pentru a face un oraș așa cum ne dorim. Consider că pot să fie situații în care să vină, așa cum a fost și pe vremuri, cinci-șase candidați. Eu sper să nu fie așa și sper că prezența mea, argumentele mele să fie suficiente să nu se prezinte alții. Dar dacă se vor prezenta își vor asuma și riscurile de a fi catalogați cumva ca fiind rezultatul unor calcule sau manevre oculte, pentru a ”rupe” din voturile celui mai bine plasat candidat.”

– Despre electoratul de etnie maghiară: ”Mesajul meu pentru electoratul maghiar este că sunt convins că o parte dintre alegătorii maghiari se vor regăsi în ceea ce eu îmi doresc să fac la Târgu Mureș. Aștept să mă susțină pentru ceea ce am făcut și ceea ce sunt, nu pentru alte considerente care nu au ce căuta în alegerea unui primar.”

