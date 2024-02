Sprijin financiar pentru nou-născuți

Distribuie

Sprijinul pentru nou-născuții din Târgu Mureș va fi acordat și în acest an, potrivit unui anunț făcut de Primăria Municipiului Târgu Mureș.

663 de familii din Târgu Mureș au beneficiat anul trecut de sprijinul financiar în valoare de 1000 de lei pentru fiecare copil nou-născut. În acest an au fost depuse, până acum 112 cereri.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pentru nou-născuți sub formă de tichete pe suport electronic, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

Părinții/părintele copilului/copiilor nou-născuți cu domiciliul ambilor părinți sau părintelui în cazul familiei monoparentale în municipiul Târgu Mureș;

Părinții/părintele copilului/copiilor nou-născuți cu reședința ambilor părinți sau părintelui în cazul familiei monoparentale în municipiul Târgu Mureș, cu minim 6 luni înainte de nașterea copilului;

Să fi depus cererea pentru acordarea sprijinului financiar pentru nou-născuți sub formă de tichete pe suport electronic în valoare totală de 1.000 lei/nou–născut în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data nașterii copilului.



Acte necesare

Cerere tipizată, conform anexei;

Actele de identitate ale părinților (original și copie) sau al părintelui în cazul familiei monoparentale;

Certificat de naștere a copilului (original și copie);

Altele, după caz.

Mai multe detalii aici https://rb.gy/6e9tjr.



Depunerea cererii

Cererea, completată de către unul dintre părinții copilului, însoțită de actele doveditoare, se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 9, camera 8 sau pe e-mail la adresa registratura.das@tirgumures.ro;

În cazul depunerii la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, actele de stare civilă (acte de identitate, certificate de naștere) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către persoanele responsabile din cadrul Serviciului Protecție Socială;

În cazul transmiterii cererilor prin corespondență, la înmânarea tichetelor pe suport electronic se vor certifica copiile pentru conformitatea prin confruntarea cu actele originale;

În cazul transmiterii prin corespondență electronică, cererile incomplete vor putea fi completate fără a se depăși termenul de 60 de zile de la data nașterii copilul