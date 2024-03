VIDEO: Malinois, vedeta competiției chinologice ”Cupa Mureș Gornești”

Distribuie

Asociația Clubul Ciobăneștilor Belgieni și Olandezi din România, membru al Asociației Chinologice Române, membru al Federației Mondiale pentru Ciobănești Belgieni (F.M.B.B.) si al Federației Mondiale pentru Ciobănești Olandezi (W.D.S.F.) a organizat în perioada 1-3 martie ”Cupa Mureș”, competiție chinologică găzduită de Baza Sportivă din comuna Gornești.

Competiția a reunit aproximativ 100 de competitori din Ungaria, Grecia, Ucraina, Belgia și România, protagoniștii unui eveniment complex din care nu au lipsit concursurile de IGP (etapă de calificare pentru FMBB 2024 Italia), Mondioring (etapă de calificare FMBB 2024 Italia), Agility (etapă de calificare FMBB 2024 Italia), TSAC, BH, IGBH, Frumusețe, Canicross & Bikejoring.

„Cupa Mureș” desfășurată la Gornești a adus și câteva noutăți, competițiile de Mondioring, Agility respectiv Bikejoring.

„Cupa Mureș la care suntem prezenți aici la Gornești are o vechime de ani buni, prima ediție fiind în 1997 organizată de Asociația Chinologică Mureș. În acest an am avut privilegiul ca ea să fie organizată de Clubul de Ciobănești Belgieni și Olandezi prin bunăvoința domnului Alex Bondar care este președintele acestui club. Tot ca o noutate, dacă Târgu Mureșul avea o tradiție într-un sport care are amprenta școlii germane chinologice de pază numit IGP (Internationale Gebrauchshundprüfung), anul acesta putem vedea două sporturi noi. Este vorba de Mondioring, un sport destinat câinilor de pază, o îmbinare a chinologiei franceze cu cea belgiană. Tot în premieră a fost și competiția numită Agility, extrem de apreciată de către public. Aceasta presupune o pistă de obstacole, câinele trebuie să treacă peste aceastea într-un barem de timp fără penalizări”, a precizat Romulus Toma, membru în Comitetul Director al Asociației Chinologice Mureș.

„Cupa Mureș” a fost un bun prilej pentru participarea la Campionatul Mondial Sportiv Chinologic FMBB care va avea loc în perioada 23-28 aprilie la Bovolone, Italia.

„FMBB este cel mai mare eveniment chinologic pentru că acoperă foarte multe sporturi, IGP, acoperă Mondioring, Agility, Canicross, Obedience, Expoziție, iar începând din acest an va intra și competiția de Rescue și cea de Herding, de întors oile mai pe românește. Competiția de la Gornești este ultima cu potențială calificare pentru formarea reprezentativei României care va merge la Bovolone. Anul trecut în aprilie am avut noi onoarea să organizăm Campionatul Mondial FMBB la Oradea, o competiție cu totul imensă”, a precizat Alexandru Bondar președintele Asociației Clubul Ciobăneștilor Belgieni și Olandezi din România.

Alin ZAHARIE