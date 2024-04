VIDEO: Protest în fața Prefecturii Mureș

Distribuie

Reprezentanții salariaţilor angajați în funcția de asistent personal din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureş, organizează un protest astăzi, 2 aprilie 2024, între orele 10:00-12:00 în fața instituției Prefectului.

”Protestăm pentru nedreptățile la care suntem supuși în ultimul timp. Prin ordonanța 19/2024, guvernanții au considerat că trebuie să fim exluși din grila de majorare salarială care include familia ocupațională, asistență și sănătate socială. Astfel, efectiv nu mai apărem în grila de salarizare, și dacă mergeți și pe legea 153, unde sunt ultimele modificări aduse, o să vedeți că asistentul personal nu mai apare în acea grilă de salarizare. Ne dorim să fim din nou incluși, am înțeles că s-a depus un amendament în acest sens și urmează să fie dezbătut în plen la București. Gradațiile de vechime calculate greșit, asistenții personali nu sunt ierarhizați în funcție de vechime, toți au aceleași salarii. Neacordarea unui spor de stres, risc sau condiții grele de muncă. Angajatorul nostru care este și ordonator de credite are obligația să identifice categoria de spor la care ne încadrăm și fondurile din care va fi plătit. Are obligația să acorde acest spor pentru asistenții personali, nu să limiteze drepturile salariale prin neacordarea lui ”, a declarat Chiorean Mirela, reprezentantul angajaților salariați în funcția de asistenți sociali din cadrul DAS Târgu Mureș, delegată să reprezinte și asistenții personali din județ.

Asistenții personali solicită majorarea indemnizațiilor pentru persoanele cu grad de handicap, situația a devenit critică și tot mai acută odată cu creșterea generalizată a prețurilor, potrivit celor adăugate de Mihai Trif, repezentant al salariaților. O persoană cu dizabilitate gravă în grad de handicap grav are 660 de lei indemnizație lunară din care trebuie să plătească tratamentul, recuperarea, în funcție de dizabilitate, produse de igienă, îmbrăcăminte specială, alimente variate și diversificate, medicamente, suplimente alimentare, nutritive.

Totodată, protestanții solicită servicii sociale decente și reale în Târgu Mureș și în județ, terapii decontate, centre respiro, centre de zi și atenție la dezinstuționalizare.

”Ne dorim un Centru de zi în Târgu Mureș, măcar unul, Centru de tip respiro, măcar unul, dacă se poate unul pentru adulții cu dizabilități, separat de altul pentru copii, un centru pentru terapiile necesare, pentru că ne-am săturat să facem turism terapeutic în alte județe sau chiar în capitală”, a mai adăugat Chiorean Mirela.

La protest participă şi persoane cu dizabilități, alături de însoţitorii acestora.