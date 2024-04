Ecoul protestului asistenților personali

Distribuie

Reprezentanții salariaților, angajați în funcția de asistent personal din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, asistenți personali, părinți, dar și persoane cu dizabilități, au organizat un protest în fața Instituției Prefectului Județului Mureș, marți 2 aprilie.



Reprezentanții salariaților – Chiorean Mirela, Claudia Sălăgean și Trif Mihai s-au întâlnit, marți 2 aprilie, cu Vasile Liviu Oprea și Nagy Zsigmond, subprefecți, cărora le-au înmânat un Memoriu cu revendicările.

” Am fost plăcut surprinși în audiență, domnii subprefecți aveau temele făcute, ca să zic așa, erau pregătiți, am avut cu cine purta un dialog. Discuțiile au fost constructive, am fost invitați să participăm la ședința Comisiei pentru Dialog Social, care va avea loc la sfârșitul lunii. În ceea ce privește includerea noastră în grila de salarizare și creșterea indemnizației, nu stă în puterea lor. I-am rugat să ia legătura cu angajatorul nostru sau Consiliul Local, pentru a găsi o soluție în ceea ce privește încadrarea noastră la un spor pentru stres, risc sau condiții grele de muncă. Problemele medicale ale acestor persoane cu dizabilități sunt agravate de problemele sociale cu care se confruntă, de lipsa condițiilor materiale, a banilor necesari pentru tratamente adecvate. Aceste fapte au consecinţe multiple şi complexe. Cu banii pe care îi primește o persoană cu dizabilități, se poate trăi o săptămână, sunt multe alte cheltuieli, în funcție de dizabilitate, pentru a cumpăra produse de igienă, îmbrăcăminte specială, alimente variate și diversificate, o persoană cu probleme deja serioase, e o persoană dependentă de tot felul de medicamente, suplimente alimentare, nutritive, dezinfectante, sonde gastrice și multe altele. În ceea ce privește legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, peste 10-15 ani când aparținătorii merg la ceruri, persoanele cu dizabilități cui rămân?! ”, a menționat Chiorean Mirela.



Dezechilibrele apărute în salarizare cauzate de două decizii emise la nivel național au declanșat nemulțumiri în rândul acestei categorii de angajați. Aceștia invocă problemele care au intervenit în menținerea activității asistenților personali și cer să fie respectate drepturile persoanelor cu dizabilități. Printre solicitările lor se numără și includerea lor în grila de salarizare din OUG nr. 19/2024 privind unele de măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară, prin care s-au modificat salariile de bază ale personalului care ocupă funcții din domeniul asistenței sociale din anexa II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, asistentul personal al persoanei cu dizabilitate gravă neregăsindu-se în această anexă. Prin neincluderea asistenților personali în grila de salarizare din OUG nr. 19/2024, nu se modifică salariul de bază stabilit prin Legea nr. 153/2017 și pe cale de consecință asistenții personali nu vor beneficia nici de creșterea de 20% prevăzută, și nici de recalcularea gradațiilor de vechime în muncă. La acest moment, salariul care se acordă asistenților personali ai persoanei cu dizabilitate gravă, inclusiv cu gradațiile cuvenite, calculat conform Legii 153/2017, se află sub nivelul salariului minim pe economie stabilit. Începând cu 1 octombrie 2023, acesta a fost mărit la nivelul salariului minim pe economie, adică 3.300 lei brut/lună, la care s-a adăugat o creștere de 5% aplicată de la 1 ianuarie 2024 prin OUG 128/2023, adică 3.465 lei brut/lună.

Totodată, printre solicitările lor se numără și acordarea unui spor pentru stres/risc/condiții grele de muncă, deoarece, în urma deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) nr. 23/2023, s-a decis ca asistenții personali ai persoanelor cu dizabilitate gravă să nu beneficieze de sporul de 15% pentru condiții periculoase sau vătămătoare, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș fiind nevoită să inițieze modificarea HCL nr. 267/28 iunie 2022 prin care se acorda acest spor atât asistenților personali ai persoanelor cu dizabilitate gravă, cât și îngrijitorilor la domiciliu pentru persoane vârstnice, eliminând asistenții personali ai persoanelor cu dizabilitate gravă. Până la modificarea HCL nr. 267/28 iunie 2022, toți angajații DAS Târgu Mureș beneficiau de sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, nu și de alte sporuri. La momentul actual ne aflăm în situația în care, una dintre categoriile de angajați, cele mai afectate de condițiile în care își desfășoară activitatea, respectiv asistenții personali ai persoanelor cu dizabilitate gravă, sunt exceptați de la recunoașterea condițiilor de muncă grele în care își desfășoară activitatea, respectiv nu primesc spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

Spre comparație, înainte de Decizia ICCJ nr. 23/2023 și adoptarea OUG 19/2024, atât îngrijitorii la domiciliu pentru persoane vârstnice, cât și asistenții personali ai persoanei cu handicap grav din cadrul DAS Târgu Mureș aveau salarizarea la același nivel, incluzând 15% spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

După Decizia ICCJ nr. 23/2023 asistenții personali ai persoanei cu dizabilitate gravă au pierdut sporul de 15% pentru condiții periculoase sau vătămătoare, în timp ce îngrijitorilor la domiciliu pentru persoane vârstnice li se acordă în continuare. Ori, după intrarea în vigoare a OUG nr. 19/2024, îngrijitorii la domiciliu pentru persoane vârstnice beneficiază atât de creștere,a în două tranșe, a salariului de bază cu 20%, cât și de recalcularea gradațiilor.

La nivelul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș acordarea unui alt spor asistenților personali ai persoanelor cu dizabilitate gravă, prevăzut prin Normele de aplicare ale Legii nr. 153/2017, este posibilă doar prin licențierea ca serviciu social a activității asistenților personali ai persoanelor cu dizabilitate gravă, inițiativă pe care ne dorim să o putem pune în aplicare cu celeritate.

Asistenții personali reprezintă categoria profesională care îngrijesc copii sau adulți cu handicap grav din familia, reprezintă cea mai rezonabilă soluție la varianta instituționalizării acestor persoane cu dizabilități pentru că îngrijirea se acordă unu la unu, acordând o atenție maximă tuturor nevoilor persoanei vulnerabile, fiind din punct de vedere legislativ considerat ca serviciu social destinat persoanelor cu handicap aflate la domiciliu. Asistenții personali sunt angajați ai direcțiilor de asistență socială sau a primăriilor, nivelul de salarizare este la nivelul minim garantat în plată, dar și așa nu întotdeauna angajatorul acordă drepturile cuvenite astfel că, duc o luptă continuă pentru obținerea tuturor drepturilor reglementate de lege.