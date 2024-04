Campania „Detector pentru viață”. 500 de familii mureșene vor beneficia gratuit de detectoare de fum. Află ce localități sunt pe listă

Distribuie

Campania „Detector pentru viață” a fost inițiată în luna ianuarie a anului curent, fiind un proiect național al cărui scop principal este conștientizarea populației cu privire la importanța detectoarelor de fum și de monoxid de carbon în prevenția împotriva izbucnirii incendiilor.

Un număr de 10.000 de astfel de dispozitive cu rol de avertizare au fost donate de către Delgaz Grid și E-on Energy în 20 de județe din România, printre care și județul Mureș, unde au și debutat deja lucrările de montare ale acestora în gospodăriile oamenilor. „Suntem sprijiniți permanent de autoritățile locale în vederea realizării investițiilor noastre în rețele de gaz, iar cu partenerii ISU Mureș avem o colaborare de 12 ani printr-un parteneriat pentru conștientizare și educare a populației pe diferite aspecte de siguranță, pe rețelele de energie, pe pericole de incendiu. De când am intrat pe piață, în 2005, am reușit să scădem numărul exploziilor sub jumătate față de perioadele anterioare, iar numărul de intoxicații a scăzut sub 60%”, a explicat Cristian Ifrim – director general adjunct al Delgaz Grid.

Conferință de presă

Joi, 11 aprilie, Instituția Prefectului-Județul Mureș a organizat o conferință de presă prilejuită de desfășurarea acestei campanii și de începerea lucrărilor de montare ale dispozitivelor în locuințele mureșene, în cadrul căreia au participat următoarele personalități: Vasile Liviu Oprea- subprefect al județului Mureș, Nagy Zsigmond- subprefect al județului Mureș, Călin Ioan Handrea- inspector șef în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș, Cristian Ifrim- director general adjunct al Delgaz Grid, respectiv Cosmin Câmpean- coordonator campanie și reprezentant al ISU Mureș.

„Campania <<Detector pentru viață>> se desfășoară la nivel național încă din luna februarie și are ca scop prezentarea către public a importanței dispozitivelor de detectare de fum și de monoxid de carbon pentru că, de multe ori, acestea fac diferența între viață și moarte. Este foarte important să prevenim pierderea de vieți omenești, să prevenim pierderile de bunuri materiale. Începând cu data de 10 aprilie s-a început montarea de astfel de dispozitive în județul Mureș și este un lucru foarte bun. Județul Mureș este printre primele patru județe din țară care au demarat această campanie”, a precizat Vasile Liviu Oprea- subprefect al județului Mureș, în cadrul conferinței.

Fiecărui județ din cele 20 i-au fost alocate un număr de 500 de astfel de dispozitive care au fost apoi distribuite în teritoriu pe criterii sociale, prioritate având familiile provenite din mediile defavorizate. În județul Mureș, dispozitivele au fost repartizate în 15 comune, anume: Deda, Vânători, Batoș, Brâncovenești, Ceuașu de Câmpie, Gornești, Gurghiu, Sânpaul, Sâncraiu de Mureș, Rușii Munți, Albești, Petelea, Aluniș, Râciu și Sângeorgiu de Mureș.

Statistici nefaste

În cadrul alocuțiunii sale, Călin Ioan Handrea- inspector șef în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș a expus câteva date îngrijorătoare privind frecvența incendiilor la gospodăriile mureșene din ultimii doi ani și numărul de decese care s-au înregistrat în urma acestor tragedii. „În județul Mureș, în ultimii ani, din păcate, au fost foarte multe persoane decedate ca urmare a incendiilor din locuințe. Spre exemplu, în 2022 au fost 12 persoane decedate la un total de 300 de incendii, ceea ce reprezintă un procentaj destul de mare. Anul trecut au fost 270 de incendii la locuințe și șapte persoane decedate. Aceste detectoare reușesc să salveze vieți. Noi avem o colaborare cu pompierii din Anglia și acum vreo trei ani au montat detectoare într-o casă de copii, într-una din nopți a izbucnit un incendiu și, din fericire, datorită acestor detectoare, viața acestor copii a fost salvată”.

Mădălina ROHAN