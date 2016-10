Ateliere de dezvoltare personală, la Târgu-Mureș

Echipa JCI Târgu-Mureș organizează în data de 31 octombrie, la ora 19.00, întâlnirea lunară Edu Club. Participanții se vor întâlni și vor viziona documentarul „The Trouble With Experts”. În a doua parte a evenimentului, se vor purta discuții referitoare la cartea lunii octombrie „Dincolo”, scrisă de autorul John Glasworthy, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. „Ești tânăr și vrei să te dezvolți cât mai mult personal prin muncă individuală? Vrei să faci parte dintr-un grup care apreciază aceleași valori și urmărește același scop ca și tine? Echipa JCI Târgu Mureș te invită la întâlnirile lunare Edu Club. În cadrul lor vom urmări proiecții de documentare și vom citi cărți pe teme precum economie, politică, psihologie, istorie, științe ale naturii ș.a., în funcție de preferințele grupului, pe baza cărora vom purta discuții și vom împărtăși opinii”, au precizat reprezentanții JCI Târgu-Mureș.