Declarațiile după BC Mureș-BC Timișoara (82-81)

Szászgáspár: „Este un pas foarte important înainte”

Vădit epuizat de finalul electrizant, antrenorului Szászgáspár Barnabás aproape că nu i-a mai rămas energie pentru a savura victoria BC Mureș în fața timișorenilor. „Așa cum s-a văzut, a fost un meci cu final de infarct. Noi venim după o perioadă foarte grea, un drum lung din Lituania, și după mai multe probleme medicale. Acest lucru s-a resimțit în prima parte a meciului. Spre bucuria noastră, jucătorii și-au intrat în ritm pe parcurs. Deși echipa din Timișoara ne-a produs o surpriză neplăcută cu acest nou jucător Rambo, care a venit acum o săptămână, pe care nu îl cunoșteam. Știam dinainte că ne așteaptă un meci greu și sunt cu atât mai bucuros că echipa a reacționat bine și am reușit să revenim, cu toate problemele din jurul echipei, care ne-au afectat evoluțiile. Despre decizia arbitrilor de la final, pot afirma că a fost o decizie normală a lui Laurențiu Grigoraș. În Euroligă aproape toate fazele discutabile sunt urmărite în reluare și cred că și la noi în viitorul apropiat va fi la fel. A fost decizia cea mai corectă și arbitrul merită felicitări”, a concluzionat antrenorul „tigrilor”.

George Trif: „Sper să creștem de la meci la meci”

Antrenorul secund al echipei, George Trif a ținut să evidențieze în mod special evoluția lui Polyák, practic cel care a adus victoria, asumându-și responsabilitatea unei aruncări de la distanță cu doar 5 secunde înainte de final. „Țin să felicit ambele echipe pentru felul în care au luptat, a fost un meci frumos. Sunt foarte fericit pentru Laci Polyák. A venit după o perioadă foarte dificilă, după accidentări, dar a avut o evoluție foarte bună, atât în atac, cât și în apărare. Sper și cred că o să creștem meci de meci și vom obține mai multe victorii în jocurile care urmează”, a completat secundul lui Szászgáspár.

Mandic: „Am avut șansa noastră”

Deși echipa sa a scăpat aproape printre degete o victorie care le părea la un moment dat la îndemână, antrenorul echipei BC Timișoara, Nenad Mandic a dat dovadă la final de mult fair play. „Felicit echipa BC Mureș pentru victorie. Noi am jucat foarte bine trei din cele patru sferturi. În ultimul sfert jocul a fost mult mai echilibrat și după părerea mea am pierdut în mod stupid câteva mingi în momentele foarte importante ale jocului. Am pregătit meciul cu atenție sporită la Martinic și Mohammed, dar Martinic a avut totuși câteva sclipiri și a dovedit că este un excelent jucător ofensiv. Jucătorii mei au luptat, dar am avut probleme cu greșelile personale, trei dintre principalii marcatori cu câte 4 greșeli personale, pe care am încercat să-i menajez cu apărare în zonă. Îl felicit și pe Polyák László pentru că și-a asumat riscul la ultima aruncare. Am avut și noi șansa noastră cu o aruncare pe final, dar se pare că a fost prea târziu. Am încredere în arbitri, consider că au procedat corect. Dar ăsta e baschetul, o singură aruncare poate decide”, au fost cuvintele tehnicianului bănățenilor.

Polyák László: „A fost primul meu coș care a decis un meci”

Revenit după accidentări, Polyák László a fost considerat „eroul” echipei BC Mureș, cel puțin al finalului, acesta reușind coșul victoriei din ultimele secunde. Laci a reușit 11 puncte, cu 2 coșuri de 2 puncte din 3 aruncări, 2 de 3 puncte din 5, plus o aruncare liberă și a dat 3 pase decisive. „A fost o partidă foarte grea, am intrat foarte greu în ritm. Nu așa ne-am propus, dar la început am jucat destul de dezorientat, am primit coșuri pe contraatacuri, iar apărarea a fost slabă. Spre norocul nostru, chiar dacă am fost conduși și cu 15 puncte, am crezut în noi, că putem întoarce soarta partidei și nu am cedat până în ultimul moment. Știam că nu mai avem voie să pierdem pe teren propriu și a venit acea ultimă aruncare. Spre norocul meu și norocul nostru, mingea a intrat. A fost primul coș din cariera mea profesionistă care a decis o partidă și aș fi fost foarte trist dacă arbitrii ar fi validat coșul timișorenilor. Fizic, mă bucur că am revenit în proporție de 100% după accidentare”, a fost declarația jucătorului mureșenilor.