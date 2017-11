Timid, protestul trecea… în Tîrgu Mureș

Share



Amintindu-mi de un film de acum ceva ani – Duios Anastasia trecea, fără nicio legătură însă directă/indirectă cu protestul din seara aceasta de la Tîrgu Mureș, m-am gândit că parafrazând titlul filmului, cam astfel ar putea fi descris protestul de la noi din târg.

Puțin după ora 18, nu era niciun protestatar, doar jandarmii în așteptarea oamenilor la miting. După vreo jumătate de oră se strânseseră mai puțin de 10, iar puțin după 19 erau cu îngăduință vreo 20 de oameni.

Și așa însă, vocea oamenilor s-a auzit prin centru acompaniată de vuvuzele. Cât am stat eu prin zonă am auzit scandări împotriva Guvernului, mai mult cu trimitere la pachetul de legi al Justiției și mai puțin legat de modificările care au fost operate în Codul Fiscal, prin Ordonanță de Urgență, deși Parlamentul e bine mersi la muncă și în aceste condiții nu prea vedem urgența ordonanței și, în al doilea rând, de ce e emisă într-un domeniu în care Parlamentul adoptă legi organice. Poate, nesiguranța că majoritatea aceea absolută a PSD-ALDE prin Parlament nu mai există? Sau, la mica înțelegere, dă Guvernul – din aceleași partide format – o OUG, testează piața, iar, dacă nu-i a bună, liderii camerelor Dragnea & Tăriceanu pot ieși curați și spălați respingând ordonanța ce se va aplica de la 1 ianuarie 2018. Who knows, încurcate și murdare sunt căile politicii.

Revenind la protest, prin țară s-au strâns câteva mii, dominând Capitala ca număr de manifestanți, dar și prin marile orașe oamenii au ieșit în număr înzecit, ca să nu spunem însutit, că nu a prea fost cazul, în stradă.

No, și acum ca să dormim liniștiți la noapte, sperând că nu vom trăi într-un tablou de Goya cu rațiunea adormită, ar mai fi de spus că noile invenții fiscale, sunt o bătaie de joc la adresa mediului privat pe care guvernanții – aș spune un cuvânt urât, dar nu se cade – îi cred niște evazioniști, hoți etc., deși evazioniștii ăștia hoți le pun lor mâncare în blid. Acum, sincer, dacă aș avea – ceva care iar nu se poate scrie – curaj, aș pleca mâncând pământul din țara asta și i-aș îndemna pe toți din mediul privat să facă la fel. Și să vedem din ce va trăi aparatul funcționăresc de prin guvern, ministere, ăia de produc aberațiile astea fiscale și toți frecătorii de mentă care se mai și răstesc la tine, evazionist de privat? Vor importa oameni de prin alte țări?

Da, și e doar încălzirea :). Pentru că mă enervează să îmi amintesc de imaginea aceea cu grasul care stă pe umerii slabului. Pricepe cine vrea și poate metafora. Pentru că mă enervează să mă mintă INS că au crescut prețurile nesimțit de puțin când s-au dublat la unele produse prin magazine. Pentru că mă enervează să mă creadă hoț pentru că niște multinaționale externalizează profitul și plătesc propriilor căpușe sume importante ca să își reducă profitul – bine decât să îl dai unui stat mincinos și hoț, fără viziune investițională, cu spitale în care oamenii mor cu zile și alte exemple minunate, cred că e mai înțeleaptă varianta căpușelor. Dar toate la timpul lor.

Ligia VORO