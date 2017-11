JCI Târgu Mureș – primul premiu la nivel mondial câștigat de o organizație JCI din România

Share



JCI Târgu Mureș a primit premiul pentru Most Outstanding New Organization in the World in 2017 (Cea mai remarcabilă nouă organizație JCI din întreaga lume în 2017), iar Alexandra Botoș a fost nominalizată între cei mai remarcabili 4 membri noi ai JCI din întreaga lume. Premiul a fost acordat în cadrul Congresului Mondial JCI din Amsterdam, Olanda, desfășurat în perioada 5-10 Noiembrie 2017.

Au participat peste 4000 de membri JCI din 97 de țări ale lumii și invitați de seamă precum Kofi Annan, fostul Secretar General al Națiunilor Unite, Prințesa Nobuko a Japoniei sau cei 10 tineri remarcabili câștigători ai ten Outstanding Young Persons (TOYP) la nivel mondial. JCI România a fost reprezentată la acest congres de o delegație formată din 24 de persoane, dintre care doi reprezentanți ai organizației din Târgu Mureș: Marius Giurgiu – Președintele de anul acesta al organizației locale și Alexandra Botoș – Vicepreședinte Executiv și câștigătoare a Most Outstanding JCI Member in Romania (cel mai remarcabil membru JCI din România în 2017) și Most Outstanding New Member in Europe (cel mai remarcabil nou membru JCI din Europa în 2017).

Târgumureșenii de două ori pe scenă

„Cele 5 zile ale conferinței au fost încărcate cu sesiuni intense de pregătire, livrate de traineri cu experiență mondială, consilieri de dezvoltare din cadrul JCI și membri ai conducerii JCI la nivel internațional. Aceste training-uri le-au oferit membrilor JCI oportunitatea să se dezvolte personal și profesional, deprinzând abilități strategice, de comunicare și de lideri pentru a crea impact în comunitățile din care vin și în viața

proprie. Programul serilor a fost încărcat cu ceremonii și petreceri tematice, la care participanții au putut să cunoască culturile din întreaga lume și să își facă prieteni și colaboratori de pe întreg globul pământesc.

Cea de-a patra seară a fost dedicată galei JCI Awards, în cadrul căreia au fost premiate cele mai de impact proiecte, cele mai puternice organizații și cei mai remarcabili membrii ai JCI din întreaga lume. În cadrul acestui eveniment la care au fost prezenți toți participanții la Congresul Mondial, numele JCI Târgu Mureș a apărut de două ori pe scenă. Organizația tîrgumureșeană a luat premiul pentru Most Outstanding New Organization in the World in 2017 (Cea mai remarcabilă nouă organizație JCI din întreaga lume în 2017) și a avut-o pe Alexandra Botoș nominalizată între cei mai remarcabili 4 membri noi ai JCI din întreaga lume. Numele JCI România a mai apărut o dată pe scenă, de data aceasta din meritul colegilor din JCI Cluj, al căror proiect Food Waste Combat a câștigat premiul pentru cel mai bun program de responsabilitate socială din lume. Aceste premii și nominalizări sunt primele din istoria de 14 ani a JCI România obținute la nivel mondial

iar faptul că tîrgumureșenii au apărut de două ori pe această scenă și au venit cu un trofeu și multe cunoștințe valoroase acasă aduc un mare plus de valoare organizației și comunității locale”, transmit cei de la JCI Târgu Mureș prin intermediul unui comunicat de presă.

JCI Târgu Mureș – Most Outstanding New Organization in the World

„Meritul pentru premiul câștigat se datorează în totalitate membrilor organizației, persoane implicate activ și constructiv în viața comunității tîrgumureșene. Toți acești membri sunt persoane extraordinare, care depun un efort imens și fac muncă voluntară în timpul liber, în cadrul organizației, cu scopul de a dezvolta comunitatea locală și de a crea schimbare pozitivă și un viitor mai sigur și mai bun în cadrul acesteia. Cele 7 recunoașteri aduse organizației, membrilor și proiectelor JCI Târgu Mureș în 2017: 3 naționale și 4 internaționale demonstrează dedicarea, implicarea și rezultatele muncii echipei. Dintre acestea, cele două recunoașteri: una europeană și una națională, precum și nominalizarea în topul celor mai buni membrii ai JCI la nivel mondial ale Alexandrei Botoș demonstrează din nou că aceasta este un cetățean activ remarcabil al Tîrgu Mureș-ului.

JCI Târgu Mureș le mulțumește pe această cale tuturor celor care i-au fost alături, prieteni și parteneri, celor care au avut încredere în proiecte și în membri și au ajutat la dezvoltarea organizației și la creșterea impactului pozitiv al acesteia în comunitate”, mai transmit aceștia.