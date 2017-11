INTERVIU. Ramona Zereş, de la Parlamentul European la profesia de notar

Share



Absolventă de Drept la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, târgumureşeanca Ramona Zereş a absolvit, recent, examenul de definitivat organizat de Institutul Notarial Român, devenind unul din cei mai tineri notari din România. Fostă stagiară la Parlamentul European, unde şi-a desfăşurat activitatea la Comisia de agricultură și dezvoltare rurală, Ramona Zereş se pregăteşte în prezent pentru întocmirea contractului de asociere în cadrul Societăţii Profesionale Notariale „AUTENTICA“ din Cluj Napoca.

Reporter: Aţi absolvit Universitatea „Babeş Bolyai“ din Cluj Napoca, ceea ce vă oferea foarte multe oportunităţi în privinţa viitoarei cariere. Ce v-a determinat să vă îndreptaţi înspre activitatea de notar?

Ramona Zereş: Facultatea de Drept de la Universitatea “Babeș Bolyai” mi-a oferit oportunitatea și onoarea de a mă pregăti cu unii dintre cei mai reputați practicieni în domeniul juridic, la nivel național. Am cumpănit mult înainte de alegerea notariatului, pe care eu o consider a fi una dintre cele mai utile profesii din societate. Această opțiune corespunde și felului meu de a fi, având în vedere că notarul public prestează o activitate liberală și are statutul unei funcții autonome, fiind un reprezentant neutru al intereselor clienților săi. Prestigiul profesiei și contribuția acestuia la simplificarea sistemului judiciar s-au întâlnit în opțiunea mea cu aspectele concrete ale dinamicii vieții clujene, în care evoluția pieței imobiliare a determinat o repoziționare pozitivă a importanței notarului, ca prestator în serviciul public.

Rep.: În ce au constat „furcile caudine” dintre momentul absolvirii facultăţii şi cel al examenului de definitivat?

R.Z.: După absolvirea Facultăți de Drept, am urmat un stagiu de pregătire în cadrul Parlamentului European, la Bruxelles și Strassbourg. Am activat în cadrul Comisiei de agricultură și dezvoltare rurală, sub îndrumarea europarlamentarului Rareș Niculescu. Acum trei ani am dobândit statutul de notar stagiar, în cadrul Camerei Notarilor Publici Cluj, urmând, timp de un an de zile, cursurile de pregătire teoretică organizate la București, de Institutul Notarial Român. Nu am neglijat nici aspectul practic al pregătirii profesionale, stagiul obligatoriu fiind efectuat în cadrul Societății Profesionale Notariale „AUTENTICA”, sub îndrumarea notarului coordonator, Daniel Buda.

Rep.: Sunteţi pe lista celor mai tineri notari din România, performanţă reuşită în urma unui examen foarte dificil, cu concurenţă acerbă… Care a fost cheia reuşitei în cazul dumneavoastră?

R.Z.: Examenul de intrare în profesie a fost unul extrem de dificil, pe care l-am trecut la vârsta de 25 de ani. A fost, într-adevăr, o concurență acerbă, în care am avut opt contracandidați, dar am reușit să obțin o onorantă medie de 9,80. Examentul de definitivat, pe care l-am susținut în luna septembrie a acestui an, a avut caracteristici mult mai dificile decât la evaluările anterioare și standarde mult superioare anilor trecuți. Din fericire, am trecut cu bine și peste această etapă, care mi-a conferit statutul de notar definitiv.

Rep.: Cât de mult a contat faptul că aveţi la activ şi un stagiu de pregătire în Parlamentul European? Ce vă amintiţi din acea perioadă şi ce rol a jucat acest stagiu în formarea dumneavoastră profesională?

R.Z.: Experiența dobândită în oricare dintre instituțiile europene este un lucru pe care îl recomand oricărui tânăr din România, indiferent de profesia pentru care s-a pregătit. Stagiul la Parlamentul European mi-a dat șansa de a lucra în mod direct și “la prima sursă” cu profesioniști desăvârșiți în domeniile lor de activitate. Din punct de vedere personal, a fost și un test al punctualității, al exactității profesionale și al unor experiențe unice, într-o instituție fundamentală a Europei, în care fiecare cuvânt și luare de poziție contează enorm.

Rep.: Unde vă desfăşuraţi în prezent activitatea?

R.Z.: Din punct de vedere procedural, ulterior examenului de definitivat în profesie, urmează depunerea jurământului în fața ministrului Justiției.

Între timp, depun diligențele necesare pentru întocmirea contractului de asociere în cadrul biroului notarial din Cluj Napoca, în cadrul căruia am efectuat și stagiul de pregătire practică.

Rep.: Care sunt valorile după care vă călăuziţi în cariera dumneavoastră?

R.Z.: Sunt un om corect, care își face treaba în cel mai profesionist fel posibil. Consider că buna credință, atât în viața personală cât și în cea profesională, este aspectul care îți poate crea oportunitatea unei evoluții firești și respectate.

Rep.: Care sunt perspectivele de viitor ale unui notar tânăr, în Cluj Napoca, în România?

R.Z.: Începutul de drum pe care mă aflu, precum și caracteristicile acestei profesii, m-au făcut să optez, pentru moment, pentru varianta asocierii. Cred că este cea mai bună opțiune, în care implicarea mea profesională și prestigiul societății în cadrul căreia voi lucra se pot întâlni în mod fericit cu proiectul personal de dezvoltare, axat pe acumulare și pregătire permanentă.

A consemnat Alex TOTH