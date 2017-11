Județele Harghita și Covasna, „Insula a Șerpilor în inima României”

Share



Jurnalistul Dan Tănasă, cunoscut în spațiul public prin pozițiile și acțiunile ferme pentru apărarea identității și drepturilor românilor din județele Harghita, Covasna și Mureș, și-a lansat miercuri, 22 noiembrie, la Târgu-Mureș, cartea intitulată „Uitați în inima României”.

Evenimentul găzduit de Centrul de dezbateri socio-politice și culturale „Emil Aurel Dandea” s-a bucurat de un larg interes din partea mureșenilor, drept dovadă fiind prezența unui auditoriu care a făcut sala neîncăpătoare. La eveniment s-au remarcat prin participarea lor și reprezentanți ai autorităților publice locale, personalități din mediul politic, academic și cultural, personalități precum prefectul județului Mureș, Lucian Goga, președintele Forumului Civic al Românilor din Harghita, Covasna și Mureș, prof. univ. Ioan Pop-Sabău, fostul director al Bibliotecii Județene Mureș și președinte al Fundației Culturale „Vasile Netea”, domnul Dimitrie Poptămaș, fostul deputat și scriitor, Lazăr Lădariu, etc.

Dimitrie Poptămaș: „județele Haghita și Covasna, unde populația majoritară a țării este minoritară”

Moderatorul evenimentului, Dimitrie Poptămaș a prezentat această carte ca fiind „mai deosebită, cu informații bine-venite și interesante”, care, prin titlul său, incită „curiozitatea cititorului”. Acesta a precizat că în ciuda libertății dobândite după 1989 „județele Harghita, Covasna și Mureș se distanțează tot mai mult de la ceea ce trebuie să fie, așteptând să fie o bună înțelegere, să fim împreună, ca împreună să clădim acea societate a belșugului, dar acest lucru nu s-a întâmplat și nu a fost să fie așa, fiind o situație cu totul aparte: acolo unde populația majoritară a țării este minoritară, românii din județele Harghita și Covasna au devenit o minoritate incomodă pentru etnicii maghiari, românii fiind lipsiți de drepturi, lipsiți de limba română și de participarea la conducerea administrativă a acestor județe”, a subliniat Dimitrie Poptămaș.

Avocatul și profesorul universitar, Ioan Pop-Sabău, a considerat că „este important atât interesul pe care îl stârnește această carte, cât și contextul în care este lansată aceasta”, prezentând acest volum ca fiind unul valoros, fapt certificat de prefețarea acestuia de personalități precum profesorul academic Dinu C. Giurescu și profesor dr. Radu Baltasiu.

Discriminarea românilor?

„Dan Tănasă are curajul de a scrie și a prezenta această carte care este un reper contemporan asupra ceea ce se întâmplă în cele două județe, prin care autorul aduce un reproș celor care guvernează, conduc țara și nu respectă legile și celor care nu aduc o corecție corespunzătoare sistemului legislativ. O problemă foarte importantă este legată de discriminarea românilor din cele două județe, români care sunt minoritari și care nu pot să se apere singuri acolo”. Un exemplu prezentat de Ioan Pop Sabău a fost faptul că „în Sfântu Gheorghe, unde este o populație în proporție de 27% români, nu au niciun angajat român la primărie”. Totodată, consideră că „Statul Român investește foarte mulți bani în instituții precum Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care au dublă măsură, dând dreptate multor acuzații de discriminare venite din partea unor etnici sau organizații maghiare care mai apoi se arată ca fiind nefondate în instanțele de judecată. Această carte aduce lumină, sesizează câteva aspecte și combate lipsa de autoritate a Statului Român”.

Printre invitații care au luat cuvântul și și-au prezentat puncte de vedere asupra volumului „Uitați în inima României” s-a aflat și publicistul Lazăr Lădariu, care a subliniat: „în această carte Dan Tănasă vine cu un îndemn de apărare a identității naționale, nu numai la adresa românilor din Harghita și Covasna, ci a tuturor românilor din țară, ca nu cumva harta limbii române să devină mai mică decât cea a țării”. Totodată, pe marginea acestui subiect, jurnalistul Lazăr Lădariu a precizat că „prin această carte aflăm acel adevăr dureros, că dacă nu vom fi uniți, s-ar putea ca să avem o Insulă a Șerpilor în inimă de Românie. Este o carte a durerilor noastre”, a precizat acesta.

Partidele după 1918 chelnere a UDMR?

Dan Tănasă a prezentat la început cum e construită cartea: „ Am intrat puțin în istoria recentă a României, după care intru puțin în istoria Transilvaniei. Am apelat la istorici, la arheologi, oameni din domeniul istoric. Lucrarea reprezintă documente care nu mai pot fi contrazise, nu mai pot fi interpretate. Aceste lucruri nu spun eu, nu este opinia mea personală, este opinia a unei instituții publice. În nici o țară cu apă caldă la robinet nu s-ar întâmpla așa ceva, ca statul să permită ca o parte a comunității să fie discriminată pe criterii etnice. Ce se întâmplă acolo și Dumnzeu îmi dă această putere să afirm această chestiune, este încălcare gravă a drepturilor omului dincolo de faptul că în mod sistematic românii sunt discriminați. Lucrarea nu vine cu cinci cazuri, lucrarea conține referire la zeci de cazuri de discriminare pe criterii etnice. Am pus la dispoziție și documentele, să fie clar ce instituție, când și cum a făcut discriminare. Ceea ce a făcut aici Dan Tănase nu este împotriva minorității maghiare, pur și simplu am vrut să fac proba indubitabilă în acest moment cu această carte, nu fac doar o afirmație goală. La început mi-au zis că nu am cum să reușesc, apoi au apărut încet, încet, primele sancțiuni în formă de avertisment, apoi primele sancțiuni cu 500 de lei, iar nu demult am reușit să-l amendez pe primarul UDMR din Miercurea Ciuc cu 5000 de lei pentru fapte de discriminare pe criterii etnice. Sigur, la prima vedere 5000 de lei nu este mult, dar dacă ne amintim că acum 10 ani, când eu am început chestia asta nici măcar nu dădeau un avertisment și acum am ajuns la 5000 de lei și sunt convins că voi depăși și 10 000 de lei. Statul nu mă ajută și spun cu toată responsabilitatea, dacă eram de Arad mai încolo în Uniunea Europeană, această carte scotea statul respectiv pe bani publici, pentru că această carte nu este despre Dan Tănasă, ci despre un fenomen. Rezumatul cărții este în patru limbi străine, în engleză, franceză, germană, spaniolă, iar dacă mai vine un ambasator care vrea să fotografieze o instituție cu steagul secuiesc să înțeleagă măcar că există o situație deosebită în cele două județe. Subliniez că această carte nu este împotriva cuiva, nici împotriva comunității maghiare, nu e nici împotriva anumitor lideri, este un semnal de alarmă cu privire la o situație inacceptabilă. Vedem anumiți lideri al UDMR care vorbesc despre cât de greu le este comunităților maghiare din România, ce lipsită de drepturi este, în același timp toate partidele politice după 1990 s-au comportat ca niște chelnere pentru UDMR. Cinci milioane de euro ia UDMR de la secretariatul general al guvernului doar pentru că este o formațiune a minorităților maghiare din România. Liderii lor spun că sunt discriminați, dar cum să fie discriminați când au nenumărate surse de finanțare a identității lor. După banii primiți de la stat, merg la o altă instituție, primesc bani și de acolo, apoi au banii ce vin de la Budapesta. În prezent, când noi, în România nici măcar acum nu avem bugetul finalizat, Budapesta știe că în anul 2018 va aloca 120 de milioane de euro comunităților maghiare din afara țării, cea mai mare parte a banii vor fi turnați în Transilvania”, a declarat Dan Tănasă.

