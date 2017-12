FOTO: Muniție de o sută de ani vechime alături de echipamente ultraperformante, la expoziția de tehnică militară

Share



Cele mai performante echipamente de tehnică militară, armament și echipamente de protecție au fost punctele de atracție pentru sutele de mureșeni care au vizitat expoziția statică de tehnică militară organizată în centrul municipiului Târgu-Mureș, cu ocazia Zilei Naționale. Instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională de pe plan local au prezentat cele mai interesante elemente de tehnică militară, armament, aparatură și echipamente specifice pe care le au în dotare.

Echipamente performante

Au vizitat, au pipăit, s-au fotografiat cu exponatele, au cerut și au primit toate explicațiile, iar copiii au fost încântați să încerce cum e să iei linia de ochire manevrând mitralierele de ultimă generație. La unul dintre standuri, curiozitatea tuturor a fost provocată de mai multe echipamente cu aspect futurist. ”Aici avem doar o parte din echipamentele folosite în mod curent în intervenția pirotehnică de către forțele antitero din cadrul Serviciului Român de Informații”, m-a lămurit șeful formațiunii mureșene. ”Avem un braț telescopic care folosește la manipularea coletelor periculoase și diferite echipamente optice. Dincolo puteți vedea robotul de intervenție pirotehnică pe care-l trimitem când nu putem folosi brațul telescopic. Echipamentele pe care le folosim sunt de proveniență germană, foarte performante, sunt dotări internaționale standard”, a explicat militarul.

Apreciați în Kosovo și Afghanistan

La un alt stand, Peseleuri, pistoale Makarov, muniție și multe altele, greu de recunoscut pentru cineva care nu a făcut armata, ca mine. ”Avem cel mai nou model de scut balistic antiglonț, un model apărut abia anul trecut. Când am fost în Kosovo și în Afghanistan, am fost remarcați ca având cele mai bune echipamente individuale de protecție. Am adus tot ce poate fi mai interesant, de la casca specială cu vizor antiglonț, berbecul cu care spargem uși, dar am adus și o pușcă de vânătoare, pe care noi o folosim cu gloanțe de cauciuc, avem și un PSL (pușcă semiautomată cu lunetă), un Makarov de 9 mm, aruncător cu gaze lacrimogene, pistoale de semnalizare, scuturi…”, mi-a făcut turul exponatelor un militar.

Arme de distrugere în masă

La standul echipei pirotehnice din cadrul ISU Mureș, printre exponate au putut fi văzute și elemente de muniție provenite din timpul primului război mondial, unele purtând chiar inscripția cu anul fabricării 1911și 1917. Deși unele semănau cu gloanțele din Counter Strike, sau cel puțin așa spunea un băiețel care le pipăia entuziasmat, astfel de muniții sunt recuperate în număr destul de mare de pe tot teritoriul județului Mureș. ”Noi, echipa pirotehnică din cadrul ISU Mureș, găsim chiar multe elemente de muniție vechi. Se poate vedea că erau folosite în special cele de calibru mare, de distrugere în masă”, a explicat reprezentantul ISU Mureș.

Edith VEREȘ