Fotbalul mureșean, de ieri, de azi și, poate de mâine

De-a lungul istoriei, Târgu-Mureșul nu a figurat des pe harta fotbalistică aflată în evidența Federației Române de Fotbal, înființată în anul 1909. O prezență efemeră în prima divizie a înregistrat-o Mureșul Târgu-Mureș, în ediția 1933-34, când a ocupat ultima poziție, cu doar o victorie și un rezultat de egalitate în 14 meciuri. Tot o prezență pe prima scenă a înregistrat o altă echipă mureșeană, Avântul Reghin, care a obținut în 1955 3 victorii și 3 egaluri în 24 de etape, apoi CS Târgu-Mureș, cu 10 prezențe, începând din 1946, cu un loc 4 ocupat în 1958. A urmat o perioadă foarte bună cu ASA. Aceasta a debutat în Divizia A în 1967 și a evoluat 21 de ediții pe prima scenă. Echipa a susținut o finală a Cupei Balcanice în 1974 și a evoluat în Cupa UEFA de trei ori la rând, în următorii trei ani. În vara anului 1975 ASA devenea vicecampioană, după un an s-a clasat pe treapta a treia a podiumului, iar anul următor pe 4. Deși eliminată de fiecare dată după primul tur, întâlnirile cu Dynamo Dresda (2-2 și 1-4), AEK Atena (1-0 și 0-3) și Dynamo Zagreb (0-1 și 0-3), de fiecare dată cu primul joc pe teren propriu, rămân în istoria clubului care acum nu mai există. Echipa retrogradată ultima dată în 1992 rămâne încă în Top 20, dar locul nu poate fi păstrat, vin alte echipe din urmă.

Noua ASA nu a mai fost ca vechea

Cu cinci sezoane pe prima scenă figurează și „noua ASA”. Apărută „de nicăieri” în liga secundă în 2008, inițial sub denumirea FCM, loc preluat de la echipa din Sânicolau Mare, echipa mureșeană reușea în vara anului 2010 promovarea în Liga I. După două sezoane a retrogradat, iar după alte două, în 2014 a revenit pe prima scenă, folosind mai degrabă simbolic numele de ASA. Dealtfel, nostalgicii vremurilor vechii echipe scandau și în „perioada FCM” „Hai Armata”. Exact după 40 de ani, în vara lui 2015 noua ASA devenea din nou vicecampioană, cu un titlu ratat „dubios” după părerea multora, în ultimele minute ale ediției. La Târgu-Mureș a avut un nou meci de UEFA, cu Saint Etienne. Francezii au învins cu 3-0 pe Mureș dar au tremurat la 0-2 pe teren propriu. A urmat declinul. Echipa câștiga la Constanța Supercupa României după finala câștigată cu 1-0 în fața Stelei, dar intra în insolvență. Pleiada de „vedete” trecută pe la echipă a făcut totuși ca anul următor echipa să reușească o calificare în extremis în play-off, dar cu locul 6 asigurat, în turneu a dezamăgit. Următorul sezon a adus inevitabilul: retrogradarea și un prim sezon în Liga II neîncheiat, urmat de falimentul echipei. ASA susținuse în cele 21 de ediții 690 de meciuri, cu un bilanț de 251 victorii, 109 egaluri și 330 înfrângeri. Noua echipă a încheiat cele cinci campionate cu 178 de partide, 55 victorii, 53 remize și 70 eșecuri, dar bilanțul a fost „viciat” de ultimele două sezoane.

Cea mai nouă prezență este cea mai veche, istoric

Dacă acesta ar fi rezumatul prezențelor mureșene în primul eșalon, în ligile patronate de către FRF acestea au fost mai numeroase. În perioada în care diviziile B și C cuprindeau mult mai multe serii, de-a lungul timpului în aceste eșaloane au evoluat echipe din Reghin, Sighișoara, Luduș, Sovata, Târnăveni, Ungheni sau Târgu-Mureș, cu chiar 6 echipe mureșene în C, când acest eșalon a avut nu mai puțin de 12 serii. Ultimii ani au dus la retragerea majorității acestora, motivele fiind cele financiare. Formațiile susținute de către întreprinderi, cu sindicate puternice, au dispărut ca și acestea, iar Mureșul a ajuns după 2010 să mai figureze în Liga III doar cu Avântul Reghin. În urmă cu cinci ani li s-a alăturat CS Iernut. Acum, o a treia echipă mureșeană a făcut acest pas. Aceasta este MSE. Dar cine este MSE?

Este o echipă nou? Nicidecum! Este echipa cea mai veche din Târgu-Mureș! Clubul a luat ființă în anul 1898 și a evoluat până în 1950 în campionatele din România sau Ungaria, adevărat, doar în ligi inferioare și sub denumiri diferite. În anul 2008, la inițiativa lui Farczádi Attila, acualul președinte al clubului, echipa a fost reînființată cu sprijinul a doi prieteni de-ai săi. Echipa de seniori a evoluat un an în Liga V, după care a promovat în Liga IV, unde a ocupat mereu un loc în plutonul fruntaș. În vara anului 2012 a cucerit Cupa României, faza județeană și a eliminat în prima fază națională o echipă din Liga III, 3-2 cu Minaur Zlatna. În această vară, echipa antrenată de trei ani de Fehér Csaba a reușit o adevărată performanță pentru o echipă (re)născută doar din pasiunea pentru fotbal a unor oameni sufletiști. A câștigat la pas Liga IV și a obținut promovarea în Liga III. Performanța a fost reușită după o dublă cu campioana județului Sibiu, ACS Păltiniș Rășinari. MSE putea decide mult mai ușor promovarea după meciul din tur. Acesta a fost câștigat cu 2-0, dar scorul putea fi mult mai mare. Returul a avut o încărcătură suplimentară. Pe lângă atmosfera ostilă de pe terenul din Rășinari, sibienii contestaseră dreptul de joc al componenților „vișiniilor”, deoarece echipa își schimbase numele din MSE 08 în MSE (!!!). Tensiunea a fost amplificată și de scorul jocului retur (3-1), promovarea fiind decisă la limită, în urma golului din deplasare. După mai multe dezbateri, comisiile din cadrul FRF au decis că aceștia aveau drept de joc, astfel încât MSE va debuta în sezonul viitor în Liga III.

Dar să amintim și componenții echipei care au reușit această performanță: Kristály Hunor, Aurel Strete- Cătălin Silaghi, Mihály Zoltán, Paul Brai, Virgil Bucur, Mircea Ungur, Moldován Tamás, Toto Szilárd, Emilian German, Tamás Attila, Tamás Robert, Rareș Ruja, Dudás Levente, Emil Deteșan, Cristian Iernuțan, Dan Velichea, Kádár Barna.

Clubul pune baze și pe viitor. „Ideea reînființării clubului mi-a aparținut mie și am găsit sprijin la doi prieteni de-ai mei. I-am convins pe aceștia și ne-am organizat, fără să avem oameni la nu știu ce nivel. Când am simțit că se poate mai mult, am întărit lotul cu câțiva jucători mai experimentați, dar baza o punem pe cei tineri, de preferință localnici. Avem acum în cadrul clubului aproape 300 de jucători, în 13 grupe, pe mai multe categorii de vârstă, de la 6 la 16 ani. Scopul nostru este de a promova jucătoriii crescuți la clubul nostru, fără a fi subordonați nimănui, din niciun punct de vedere. Pentru aceasta avem nevoie de sprijinul oamenilor de suflet, de sponsori care își doresc acest lucru”, a spus președintele mureșenilor.

Pe aceste considerente, trecerea echipei în cadrul noului CSM pare deocamdată puțin probabilă.