Alcris Agro, o nouă prezență la Simpozionul DAFCOCHIM

Printre societățile prezente în cadrul simpozionului DAFCOCHIM s-a numărat și Alcris Agro SRL, prezență constantă la evenimentele dedicate fermierilor de către compania etalon a zonei Transilvaniei în ce privește distribuția de inputuri.

După un an 2018 foarte bun în ce privește producțiile agriciole, reprezentantul societății prezent la simpozion, Cristian Pogăcian speră la un an 2019 măcar bun din punct de vedere agricol, toamna secetoasă fiind cea care fce ca producțiiole din acest an să nu se ridice la nivelul celor de anul trecut.

„Anul 2018 a fost un an bun din punct de vedere agricol, în special pentru culturile de primăvară, în special cele prășitoare. Cele păioase care au fost recoltate până la venirea ploilor au fost ok, restul au avut producții medii, de care nu ne putem plânge. Am avut parte de o toamnă cam secetoasă, cultura nu arată grozav, dar sperăm la producții medii. Nu se vor ridica la cele de anul trecut, cel puțin la porumb, floarea soarelui, soia, rapița, nu vor avea producții ca și anul trecut. Față de 2018, iarna aceasta pot spune că ne-a ajutat. Nu mă așteptat să mai vină un rând de zăpadă, dar orice umiditate e binevenită pentru plante. În prezent, activitatea principală în fermă o reprezintă revizia utilajelor, astfel ca la începerea campaniei să fim pregătiți. Sperăm să începem campania după 1 martie. În ce privește culturile, rapița arată bine, sper să avem o producție bună, în rest, cum va fi primăvara, nu știu, nu cred să avem producții ca și anul trecut. Nu cred că trebuie să luăm ca și etalon anul 2018, deoarece a fost o excepție, producțiile au fost nesperat de mari, din cauza precipitațiilor care au căzut la timp, fapt pentru care, la prășitoare producțiile au fost record”, a declarat Cristian Pogăcian, SC Alcris Agro SRL.

Tratamentele sunt una din prioritpățile societății, fapt reliefat de procentul alocat acestora, menit să îmbunătățească producția.

„Contează foarte mult și tratamentele care trebuie să le faci, la fel și noutățile care apar în acest domeniu, prezentate în cadrul acestor simpozioane organizate de către DAFCOCHIM. Aici afli tehnici, idei și combinații noi. Concurența între firme e tot mai mare, apar mereu produse noi, și fiecare fermier știe, din punct de vedere financiar cum să se raporteze pentru lucrările solului, tratamente, îngrășăminte, precum și relația cu distribuitorii. Procentual, cele mai mari cheltuieli care le avem sunt pe motorină, îngrășăminte și produse de protecția plantelor, undeva la 80%. La acest simpozion am remarcat oferta celor de la Corteva, o dată cu noua fuziune, în rest cam știam oferta celorlalte firme. Am mai participat la alte evenimente unde am aflat de oferta lor, și la acest simpozion știm la ce să mă aștept în ce privește oferta lor. În ce privește legislația, sperăm că nu se vor schimba lucrurile în ce privește APIA. Situația subvențiilor pot spune că s-a îmbunătățit față de anii trecuți, plata a fost la timp, fapt care a fost benefic pentru fermieri”, a subliniat Cristian Pogăcian.