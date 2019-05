Doliu în medicina mureşeană. S-a stins din viaţă un cunoscut chirurg!

Share



Unul din cei mai cunoscuţi medici din judeţul Mureş, prof. dr. Şerban Bancu, fost şef de secţie la Clinica Chirurgicală 2 din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, a încetat din viaţă în acest sfârşit de săptămână, la vârsta de 66 de ani.

Înmormântarea va avea loc miercuri, 8 mai, la cimitirul Bisericii de Piatră din Târgu-Mureş.

În memoria celui care a fost dr. Şerban Bancu, site-ul Societăţii Române de Chirurgie a publicat un mesaj de bun rămas semnat de prof. dr. Irinel Popescu (Centrul de Boli Digestive si Transplant Hepatic – Institutul Clinic Fundeni, Bucurest).

„Profesorul Serban Bancu s-a nascut la Reghin pe 28 aprilie 1953. Parintii sai au fost Doina si Victor Emilian Bancu. Tatal sau, chirurg de mare reputatie avea sa devina, ulterior, seful Clinicii Chirurgicale de la Spitalul Clinic Judetean Targu-Mures si rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu-Mures. Serban a urmat cursurile Facultatii de Medicina din Targu-Mures intre 1972 si 1978, si cei trei ani de secundariat (actualul rezidentiat) in Spitalul Clinic Judetean din acelasi oras. In 1980 a devenit asistent universitar al Facultatii de Medicina Generala din cadrul « UMF Targu-Mures ».

A urcat treptele ierarhiei universitare (conferentiar in 1997, profesor in 2004) in paralel cu cele ale specializarii in chirurgie (medic specialist 1983, medic primar 1990). Intre anii 2004 si 2018 (an in care s-a pensionat) a condus Clinica Chirurgicala nr.2 din Spitalul Judetean Targu-Mures.

Profesorsul Serban Bancu s-a remarcat devreme ca unul dintre cei mai valorosi chirurgi ai Romaniei. S-a format la scoala chirurgiei muresene, condusa la acea vreme de parintele sau, profesorul Victor Emilian Bancu, dar si in alte centre chirurgicale din Romania si din strainatate. Este de mentionat in special Spitalul Saint Antoine din Paris, unde a fost indrumat de profesorul Roland Parc, o mare personalitate a medicinei franceze si europene. Profesorul Parc a fost cel care i-a apreciat in mod deosebit calitatile si l-a ajutat sa si le dezvolte. Intors in acasa, Serban Bancu a abordat cu mult curaj, la inceput sub indrumarea profesorului VE Bancu, apoi din ce in ce mai mult independent, o gama larga de operatii, multe din ele de o mare complexitate si dificultate.

A abordat cu succes chirurgia stomacului, colonului si rectului, sinului, obezitatii morbide, peretelui abdominal. A extirpat tumori abdominale « intextirpabile », cum ar fi un imens teratom sacro-coccigian.

Atunci cind a aparut chirurgia laparoscopica a adoptat-o foarte repede, practicind o gama larga de interventii prin abord miniinvaziv.

Functionind intr-un spital cu profil de urgenta s-a confruntat, inevitabil, cu dificilul domeniu al politraumatismelor si cu chirurgia de urgenta.

Ca o curiozitate, Profesorul Serban Bancu a practicat inca de tinar o gama foarte larga de interventii de chirurgie vasculara in care, de-a lungul timpului a acumulat o mare experienta.

Citeva domenii l-au pasionat in mod deosebit :

– chirurgia esofagului, fiind unul dintre primii chirurgi romani care au abordat rezectiile esofagiene transhiatale

– chirurgia hipertensiunii portale, in care a efectuat cu succes sunturi spleno-renale, atit proximale cit si distale si este autorul singurului caz publicat in literatura romana de sunt mezenterico-atrial pentru sindrom Budd-Chiari. De asemenea a abordat si tratamentul chirurgical al ascitei prin sunt peritoneo-venos

– chirurgia ficatului si transplantul hepatic : Serban s-a implicat cu mult entuziasm in programul national de transplant hepatic, in identificarea potentialilor donatori (de mentionat ca, in perioada de pionierat a transplantului hepatic Spitalul Judetean Targu-Mures, prin activitatea doctoritei Pia Moldovan, a Profesorului Radu Deac si a Profesorului Serban Bancu a fost unul din principalele centre de prelevare de organe din Romania). A facut un stagiu de pregatire in transplant de ficat la Universiatea din Iowa si, daca ar fi beneficiat de conditii mai favorabile, probabil ca ar fi reusit sa construiasca un program de transplant hepatic la Targu-Mures.

In viata comunitatii chirurgicale din Romania, profesorul Serban Bancu a jucat un rol important, fiind prezent la majoritatea manifestarilor stiintifice (simpozioane, congrese nationale) impreuna cu echipa pe care a condus-o. A publicat in revista «Chirurgia» cele mai importante realizari ale acestui colectiv.

A fost autor sau coautor a 6 monografii (intre care una deosebit de originala despre chirurgia gitului) si la 3 tratate nationale.

A fost membru a numeroase societati stiintifice nationale si internationale.

Serban a fost casatorit cu Ligia Bancu, distins gastroenterolog in acelasi Spital Clinic Judetean din Targu Mures, care i-a daruit doua fete, Ariana si Carla, de care era foarte mindru.

A fost intotdeauna un bun coleg, gata sa ajute cu un sfat sau cu o vorba buna, foarte corect in relatiile cu ceilalti si de o tinuta morala impecabila.

Poate parea ciudat pentru un chirurg cu performante atit de mari, dar Serban era o fire visatoare si cu certe inclinatii artistice. Cinta superb din voce, la chitara si la pian. Mi-l amintesc la unele din simpozioanele chirurgicale cum reusea sa intretina o atmosfera extraordinara uzind de talentul lui artistic iesit din comun. O facea fara ostentatie, cu multa naturalete si simplitate.

M-a legat de Serban o lunga si constanta prietenie. Mi-l aduc aminte in sala de operatii, in saloanele Spitalului Judetean din Targu-Mures, prezentindu-si cazurile operate, la Spitalul Saint-Antoine de la Paris, unde era foarte cunoscut si apreciat, la reuniunile chirurgicale, prezentind foarte frumos realizari deosebite in chirurgie (asa cum s-a intitulat si Simpozionul organizat in 1986 la Targu-Mures de profesorul Victor Emilian Bancu si de unde a inceput si prietenia noastra), intretinind dupa aceea atmosfera la petrecerile colegiala de dupa sesiunile stiintifice ; acasa, in familie, impreuna cu Ligia, cu Ariana si cu Carla, ascultind sfaturile parintelui sau si cerindu-i parerea atunci cind era cazul.

O viata de chirurg, traita cu demnitate si dedicata, cu multa generozitate, pacientilor, colegilor si elevilor sai ; in final, dedicata chirurgiei romanesti pe care a iubit-o atit de mult !

Iata cum il caracterizeaza elevul si urmasul sau, Prof. Radu Mircea Neagoe, la retragerea sa din activitate in octombrie 2018:

« Domnule Profesor, pentru cei mai multi dintre noi reprezentati intruchiparea spiritului bland si intelept, a intelectualului rasat care stie deopotriva sa povatuiasca dar si sa dojeneasca cu egala dragoste si generozitate. In anii buni in care am avut sansa sa lucram alaturi in sala de operatii am invatat ce inseamna claritatea si logica abordarii unor cazuri dificile in chirurgia esofagului, a HTP, in chirurgia oncologica. Ati fost atins aici fara indoiala de geniul chirurgical al parintelui Dvs pe care insa cu abilitate dar si cu multa truda l-ati slefuit ca sa se potriveasca propriei personalitati. Nu sunteti insa doar mentorul chirurgical al multora dintre noi; sunteti fondatorul acestei clinici in care eu am avut sansa de a ma forma ca rezident devenind ulterior specialist si medic primar. Am remarcat in tot acest timp, si sunt mai bine de 20 de ani, abilitatea Dvs de a conduce acest colectiv. Ati reusit intr-un mod remarcabil sa dezamorsati de la catedra nenumarate situatii tensionate, de cele mai multe ori printr-un zambet, o povata sau o gluma, rareori fiind nevoie sa ridicati tonul pentru a va face inteles.

Si a mai fost ceva….au fost acele momente minunate in care ati dezbracat cu naturalete haina Profesorului din sala de operatii sau de la catedra, ati pus mana pe o chitara si am avut sansa sa-l cunoastem pe Omul Serban Bancu. Am fredonat impreuna “Iubire bibelou de portelan” refren care a devenit intr-un fel un imn al acestei Clinici, ne-ati recitat, ne-ati plimbat imaginar prin nenumaratele locuri frumoase pe care le-ati vizitat. Au fost clipe minunate care au strans laolata acest colectiv si pe care nu le vom uita niciodata!»

Ca la orice despartire, ne incearca, inevitabil, durerea care insoteste astfel de momente, mai ales ca Serban a plecat prea repede dintre noi.

El intra de acum in Pantheonul chirurgiei romanesti, lasind in urma o mostenire foarte bogata, care va fi transmisa generatiilor viitoare prin urmasii pe care i-a lasat !

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”

Redacţia cotidianului Zi de Zi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să îl odihnească în pace!

(Redacţia)