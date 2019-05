Fonduri europene pentru microîntreprinderile din Regiunea Centru

Share



Peste 200 de reprezentanți ai microîntreprinderilor și firmelor de consultanță din Regiunea Centru au participat la sesiunile organizate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru pentru lansarea celui de-al doilea apel de proiecte din cadrul priorității de finanțare nerambursabilă 2.1A din Programul Operațional Regional 2014-2020. Experții ADR Centru au prezentat – la Brașov, Alba Iulia și Târgu-Mureș – care sunt criteriile, condițiile și tipul de cheltuieli care trebuie să fie îndeplinite și realizate de microîntreprinderi, pentru accesarea unui buget regional de aproximativ 14,5 milioane euro, fonduri nerambursabile, destinat dezvoltării firmelor de producție sau prestări servicii. Depunerea online a cererilor de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea microîntreprinderilor în cadrul acestui al doilea apel de proiecte va începe în data de 8 iulie 2019, la ora 12.00, exclusiv electronic în sistemul MySMIS.

Reuniunile de lucru au avut loc la Camera de Comerț și Industrie Brașov, la Hotel Parc Alba Iulia și la Camera de Comerț și Industrie Târgu-Mureș, în cadrul unei suite regionale de seminare de informare organizate de ADR Centru pentru firmele cu cel mult 9 angajați din Regiunea Centru, care doresc sa își dezvolte afacerile prin obținerea unei finanțări nerambursabile de maxim 200.000 euro, la care ei trebuie să aducă o contribuție financiară de minim 10%. Toate întâlnirile au inclus prezentarea la zi a Programului Operațional Regional 2014-2020, a priorităților de finanțare lansate până în prezent și stadiul implementării proiectelor deja contractate. Principalele subiecte abordate în cadrul acestor întâlniri au fost condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a putea fi accesate fondurile nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor, cum se completează cererea în sistemul electronic MySMIS și cum se vor încărca documentele justificative, ce reguli și cheltuieli obligatorii sunt impuse pe identitate vizuală, dar si posibilitatea firmelor de a își căuta parteneri de afaceri în alte țări din Europa și nu numai.

Modul de interpretare a prevederilor Ghidului specific de finanțare pentru prioritatea 2.1A, de dezvoltare a microîntreprinderilor, a fost prezentat și discutat de către cei prezenți la toate sesiunile de informare. A fost accentuat pe parcursul prezentărilor faptul că și acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere electronică, procesul de evaluare și selecție având reguli foarte explicite, care trebuie respectate de solicitanți. Pe de altă parte, cele mai frecvente întrebări venite din partea participanților au vizat modul în care se interpretează criteriile și punctajul din grila de evaluare tehnică și financiară, modul de interpretare a criteriilor referitoare la utilizarea surselor de energie regenerabilă, dar și interpretarea prevederilor legii 346/2004 în privința legăturilor dintre societățile comerciale.

Vorbind despre aceste seminare de informare, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, a precizat:

”Mediul de afaceri este cel mai dinamic la nivel economico-social și relevanța fluxurilor de capital își spune aici foarte mult cuvântul. Acest al doilea apel de proiecte vine după o bogată experiență câștigată în derularea de finanțări pentru firme, pe mai multe domenii. Noi, ca instituție ce coordonează acest proces de finanțare la nivel regional, de peste două decenii, știm cum să abordăm problematica sectorului și știm că necesarul de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor mici și medii este unul foarte mare. Vorbim cu firme care au experiență, vorbim cu firme care au mai accesat resurse nerambursabile pe alte programe și în anii anteriori. Vorbim însă și cu firme care abia acum încep să găsească o soluție în dezvoltare, prin accesarea de fonduri europene”.

Concret, doar pentru IMM-uri, începând din anii 2000, ADR Centru a finanțat 2.138 de societăți comerciale în toată Regiunea Centru, care au investit fonduri totale în valoare de peste 480 milioane euro, din care peste 350 milioane euro au fost resurse nerambursabile. Aceste firme au creat de-a lungul timpului circa 10.000 de locuri de muncă noi, alte peste 30.000 de locuri de muncă fiind menținute ca urmare a proiectelor realizate. Asta spune foarte mult pentru capacitatea de dezvoltare a regiunii noastre. Din acest punct de vedere, competitivitatea regională a crescut foarte mult, iar investițiile private încep să se coreleze cu investițiile publice, Regiunea Centru fiind între primele trei din țară în privința absorbției de fonduri europene.

Referitor doar la perioada de când România este membră a Uniunii Europene, în anii 2007-2014 proiectele REGIO coordonate de ADR Centru au depășit 82% ca grad de absorbție, iar pentru această perioadă, 2014-2020, la nivelul întregii regiuni și pe toate axele programului REGIO, sunt depuse 1.466 proiecte, care au o valoare totală de aproape 2,5 miliarde euro, în condițiile în care alocarea financiară de care dispune Regiunea Centru este de 880 milioane euro. În acest moment sunt contractate 570 de proiecte, cu o valoare totală de peste 885 milioane euro și prin care se solicită mai mult de 616,6 milioane euro. Dintre acestea, doar în ultimii doi ani au fost contractate aproape 400 de proiecte pentru firmele mici, care vor investi circa 190 milioane de euro în dezvoltarea afacerilor. În județul Alba situația dovedește că am sprijinit de-a lungul celor două decenii de activitate dezvoltarea a 816 firme, care au folosit 57 milioane fonduri publice, guvernamentale sau europene, la care beneficiarii au contribuit cu încă 21 milioane euro, pentru construcții de hale industriale, structuri de cazare, spații de producție și dotări cu echipamente moderne, inclusiv tehnică IT.

”Acest lucru este foarte important pentru administrația publică, la Brașov fiind alături de noi și domnul Adrian Veștea, președintele CJ Brașov, la Alba Iulia l-am avut ca invitat în cadrul seminarului pe domnul Dumitru Fulea, vicepreședinte CJ Alba, iar la Târgu-Mureș, alături de noi a fost prezent domnul Peter Ferenc, președintele CJ Mureș. Reprezentanții administrației locale au subliniat că acordă tot sprijinul dezvoltării mediului de afaceri, deoarece numai așa se poate crea bunăstare și astfel se valorifică și importatele investiții locale în infrastructură. În plus, în toate aceste reuniuni de lucru, având în vedere perioada în care ne aflăm, am pus accent acțiunea de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la sprijinul european acordat României de Uniunea Europeană și pe importanta participării la alegerile europarlamentare din 26 mai. Iar în cadrul vizitelor noastre la peste 30 de firme din toate județele regiunii, am discutat direct cu oamenii care au locuri de muncă datorită fondurilor europene, am aflat că vor participa cu siguranță la vot, pentru întărirea coeziunii la nivel european, așa cum rezultă și din Declarația șefilor de state și de guverne din UE, elaborată și dată publicității în cadrul Summit-ului de la Sibiu. Am convenit cu toții că vom lucra împreună pentru absorbția fondurilor europene, pentru îmbunătățirea condițiilor de afaceri pentru firmele mici și mijlocii. Nu în ultimul rând, tuturor ne este foarte clar că, fără aceste fonduri europene, dezvoltarea nu ar fi fost posibilă, drept pentru care toți cetățenii cu simț civic vor participa la votul din 26 mai 2019!”, a mai adăugat Simion Crețu, director general ADR Centru.

(Comunicat de presă, ADR Centru)