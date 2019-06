Conflict salarial la Primăria oraşului Luduş

Share



Actualele salarii ale angajaților din Primăria orașului Luduș sunt calculate conform Legii unice de salarizare care a fost emisă la 1 iulie 2017 și au crescut substanțial, unele chiar cu 100%.

„Atunci, în 29 noiembrie 2017, am făcut negocierea colectivă a salariilor brute între angajator – Primăria orașului Luduș, reprezentată de mine, și angajații reprezentați de către președintele sindicatului SAPLO, doamna Adela Cândea. După actualizarea salariilor de bază propuse de ordonatorul de credite în contextul transferului CAS și CASS în totalitate la salariați a fost emisă Dispoziția nr. 88/30 ianuarie 2018 privind majorarea salariilor brute cu 20% pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul Primăriei orașului Luduș începând cu data de 1 ianuarie 2018”, spune primarul Cristian Moldovan.

Atunci, Sindicatul a fost de acord că salariile stabilite vor rămâne în actualitate până la finalul anului 2022. Acum, Sindicatul afirmă că Primăria orașului Luduș este printre puținele Primării care nu au actualizat salariile și coeficienții de calcul a salariilor după cele două modificări ale câștigului minim pe economie.

Acum, se pare că Sindicatul a uitat de înțelegerea în ceea ce privește nivelul de salarizare până în anul 2022 și strânge semnături pentru acționarea Primăriei oraşului Luduş în instanță pentru că acesta nu vrea să majoreze salariile conform creșterilor salariale din economie.

Chiar, de ce se opune primarul?

Răspunsul este simplu! Pentru că Primăria nu are bani pentru această creștere salarială.

„Impactul bugetar ar fi foarte mare în cazul unei majorări salariale, ar putea ajunge la 2 milioane de lei pe an, bani pe care nu îi avem”, a explicat primarul Cristian Moldovan, care e susţinut de cifre: pentru acest an, Primăria Luduș a prevăzut în buget doar 2,3 milioane de lei pentru investiții, o sumă prea mică pentru multele nevoi ale orașului. „Dacă acceptăm mărirea salarială solicitată de sindicat înseamnă să nu mai facem nicio investiție, nicio reparație în oraș, ceea ce nu este acceptabil”, a arătat Cristian Moldovan.

Dar, nu s-a pus problema creșterilor salariale în condițiile reducerii numărului de salariați? S-a luat în discuție și această variantă, dar în schemă sunt multe posturi vacante, la Serviciul social sau la Biroul de Taxe Locale, sau la Gospodăria locală, de exemplu, ceea ce nu duce la eficientizarea muncii în mai multe sectoare de activitate. În realitate, creșterile salariale se pot lua în discuție doar atunci când piața, sectorul privat va ajunge la un nivel de salarizare ca acela din Primărie, știind că salariile din mediul privat sunt mult sub cele din Primărie. Pe lângă alte argumente, Cristian Moldovan a subliniat că „nu pot să fiu de acord cu creșterile salariale solicitate acum pentru că dacă am stabilit un lucru, trebuie să-l respectăm până la capăt”.

Poziția Sindicatului

Adela Cândea, președintele Sindicatului Salariaților – Funcționarilor Publici și Personal Contractual din Administrația Publică Locală a orașului Luduș este reprezentanta a 150 de membri de sindicat.

„Legea 153/2017 nu este aplicată la Luduș. Noi în iulie 2017 am negociat niște coeficienți așa cum spune legea, coeficienți de ierarhizare. Atunci, fiecare unitate și-a făcut salariile după voința ordonatorului de credite. S-au negociat niște coeficienți care s-au și pus în practică la salariul minim pe economie de atunci, 1.450 de lei/lună, când Guvernul a hotărât să transfere contribuțiile de CAS și CASS mărind salariul minim pe economie la 1.900 de lei/lună. La noi s-au avut în vedere două aspecte: unul trecerea contribuțiilor fără să afectăm coeficienții și să rămânem la aceleași salarii, doar să se treacă contribuțiile, sau, așa cum spune legea, înmulțirea coeficientului cu 1.900 de lei, care aducea cam 5% în plus la fiecare salariat. Așa era corectă salarizarea, dar nu s-a făcut așa. Am înțeles, nu sunt bani. Acum în 2019 aceeași poveste. De la 1 ianuarie, minimul pe economie a crescut la 2.080 de lei/lună. Nici acum nu se aplică înmulțirea coeficientului cu 2080. În ultima zi a anului, domnul primar a spus că are în vedere posibilitatea de aplicare a legii. Noi cerem soluții de aplicare a legii așa cum este prevăzut”, a declarat Adela Cândea.

Ședința din 24 iunie 2019

Salariații din Primărie au fost convocați în sala mare a Casei de Cultură unde au fost prezenți în număr mare, mult mai mare decât la prezentarea publică a bugetului local.

„Ar fi trebuit să cunoaștem și noi bugetul pentru că niciodată nu am fost informați. Dacă se prezenta bugetul știam cum stăm și poate că această ședință nu mai avea loc”, a spus Adela Cândea.

Șefa Biroului „BFCRU” din Primărie, Maria Suciu, a prezentat pe scurt câteva capitole din bugetul local „ca să nu plecăm de aici cu o impresie greșită”.

„Pentru investiții s-a alocat suma de 2,3 milioane de lei, adică 9,59 % din totalul bugetului, excluzând fondurile europene, iar pentru salarii s-a alocat suma de 12.199.000 de lei (44,35%), în timp ce în total, pentru salarii, bunuri și servicii procentul a ajuns la 72,48%. În plus, în bugetul anului 2019 s-au alocat 811.000 de lei ca normă de hrană și 262.000 de lei pentru vouchere de vacanță, în total 1.073.000 de lei. În același timp, la venituri de la bugetul de stat, pentru anul 2019, s-au primit doar 13.975.000 de lei, față de 14.252.000 de lei care s-au încasat efectiv anul trecut. Suntem subfinanțați față de anul trecut și ne descurcăm greu”, și-a încheiat prezentarea Maria Suciu.

În acest an, Primăria oraşului Luduş are o suplimentare la salarii de 1.073.000 de lei prin acordarea normei de hrană și a voucherelor de vacanță. În aceste condiții nu se pot acorda sporuri salariale pentru că nu se poate renunța la investiții și la cheltuielile de funcționare.

„Acum cheltuim 45% din buget doar pentru salarii și 28 % pentru plata facturilor, 73% în total, ceea ce este foarte mult. Nu putem ca pentru ludușeni să cheltuim doar 9% din buget și un procent atât de mare pentru salarii. Demersul sindicatului este în eroare pentru că nu ne putem compara cu alte primării care au condiții diferite și nici nu le cunoaștem bugetul. Trebuie să fim responsabili cu toții, să vedem cât cheltuim și cât restituim ludușenilor. Noi toți banii din buget îi luăm de la cetățeni și orice sumă trebuie să o drămuim cu chibzuință”, a spus primarul Cristian Moldovan, care i-a invitat pe cei prezenți să ia cuvântul, să facă propuneri și aprecieri, pro și contra.

În sală a fost liniște totală, doar Petrică Șofron a întrebat despre rectificările bugetare. Ședința s-a încheiat nedecis, dar discuțiile vor continua, desigur.

Ioan A. BORGOVAN