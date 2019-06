FOTO: Brânzeturile locale, savurate de Ziua Națională a Bălţatei românești

Share



Ziua Națională a Rasei Bălţată de tip Simmental desfășurată vineri, 21 iunie la Târgu Mureș, a inclus în program și o expoziţie de lactate cu vânzare şi cu degustare de produse în Piaţa Trandafirilor din Târgu-Mureş. În cadrul expoziţiei vizitatorii au avut parte de brânzeturi alese de la Mirdatod Prod SRL, Therezia Prodcom SRL, Agrotranscom-Ex SRL şi Linţuca Prodcom SRL, precum și de la producători din județele Cluj, Alba și Harghita.

Produse de Ibănești, le guști și nu te mai oprești

„Am venit la această expoziție cu regina produselor lactate românești, Telemeaua de Ibănești, primul produs certificat la nivel european cu Denumirea de Origine Protejată (DOP). Pe lângă acest produs am mai venit cu primul produs montan înregistrat la Ministerul Agriculturii , Cașcavalul de Ibănești, al doilea fiind Urda de Ibănești, iar cel de-al treilea, Smântâna de Ibănești. Oferta noastră mai cuprinde Brânza de burduf, Rulada condimenttă cu boia, cu piper, o gamă largă de produse de Ibănești care le guști și nu te mai oprești” – Nicu Bumb, Mirdatod Prod SRL

Brânzeturile Therezia, un sfert de veac de gust natural

„În acest an Therezia împlinește 25 de ani de existență. Avem în portofoliul nostru 50 de tipuri de produse , brânzeturi , cașcaval afumat, cremă de unt, brânză topită, produse naturale, fără conservanți, fără coloranți, produse obținute din laptele de vacă colectat de la crescătorii mureșeni. Participăm des la astfel de expoziții deorece este extrem de important să fim cunoscuți. Am considerat oportun şi important să ne prezentăm şi noi la acest târg, dorim să avem o vizibilitate a companiei şi a produselor noastre. Avem opt magazine de prezentare, șase în Târgu Mureș, un magazin în Band și unul în Odorheiul Secuiesc” – Csegzi Erika Andreea, reprezentat Therezia.

Untul Lințuca, savoarea naturală a laptelui

„Am venit special la acest târg pentru că noi procesăm lapte de la Bălțatele noastre. Avem mulți crescători care s-au axat pe această rasă de bovine, de aceea participăm cu drag la acest eveniment.La standul nostru se pot găsi produsele Lințuca care le cunoște lumea, cașcaval, telemea, mozarella, brânză de burduf, smântâna la care se adaugă cel mai nou produs al nostru, untul. Produsele noastre sunt exclusiv din lapte de vaca crud sau pasteurizat, produse ecologice si naturale 100%. Produsele noastre sunt 100 % naturale , mergem pe segmentul de natural, pe calitatea produsului și nu pe cantitate. Cel mai nou produs al nostru este untul, scos pe piață de aproximativ o lună de zile. La fel ca și celelalte produse ale noastre, este 100 % natural, cu un procent de grăsime de 85 %. La nici o lună de la lansarea pe piață este extrem de apreciat de consumatori, fiind un produs deosebit de gustor și de bun” – Vasile Nicuşan, administratorul SC Linţuca Prodcom SRL

Bunătățuri de la Ferma lui Nagy

„Am venit la această expoziție din cadrul Zilei Naționale a Bălțatei cu produsele noastre obținute din lapte de vacă, fabrticate în cadrul fermei noastre din Pădureni, comuna Tritenii de Jos ,județul Cluj. La standul nostru am avut caș de vacă, brânză de burduf proaspătă, maturată, cașcaval și telemea, produse naturale 100 %. Am aflat de organizarea acestui târg prin intermediul celor de la Semtest BVN din Sângeorgiu de Mureș cu care avem o colabore foarte bună în ce privește materialul seminal. Ei ne-au adresat invitația de a participa la această expoziție la care am răspuns cu cea mai mare plăcere” – Nagy Magda, Ferma lui Nagy (I.I.Nagy Fănel Felician)

Gustul unic al brânzeturilor din Peștera Țaga

„Valorificăm brânzeturile într-un mod unic pe piața românească deoarece bacteria Brevibacterium Linens care există în peștera de la Țaga nu a putut fi reprodusă nici în condiții de laborator, nici într-un altfel , ceea ce înseamnă că rămânem unici. Brânzeturile care se mențin pe raft, în peșteră, până la 60 de zile, pe suprafața lor se face o pasta roșiatică. Ele sunt spălate la doup zile cu apă cu sare, și întoarse pe cealaltă parte, rezultând în final un produs organoleptic plăcut clientului. Sunt produse unicat, nu doar în România, ci chiar în întreaga lume.Mai există peșteri cu bacterii, dar nu cu Brevibacterium Linens , ceea ce înseamnă că gustul obținut la brânza maturată la Țaga este unic pe pământ. S-au făcut analize de către experți ,să se valorifice exact schimbările la nivel de microbiologie în organismul uman în urma consumului de brânză maturată natural. Astfel, s-a ajuns la concluzia că aceste produse au trei proprietăți extraordinare, sunt un antibiotic natural, antioxidant, și nu în ultiumul rând duc la scăderea presiunii arteriale , datorită unui process de maturare naturală a produsului. Peșterea se găsește în județul Cluj. Din localitatea Gherla se merge spre Fizeșu Gherlii după care umează localitatea Țaga” – Sorina Pop, coordonator Fabrică de brânzeturi Transilvania, Țaga, județul Cluj.

Savoarea brânzeturilor Torockoi

„Am venit la acestă expoziție cu brânza noastră extrem de bună , brânza maturată cu condiment. Aici ne lăudăm cu prosusele ”Apuseni”, ”Tilsit”, ”Trascău”, la care se adaugă cel mai nou produs, brânză maturată ”Floare de colt”, o brânză de tip Brie. Ne diferențiem la acest târg cu produsele maturate cu condimente, cu busuioc, chilli, nucă, cimbrișor, ardei, levănțică, trufe și alte mirodenii. Produsele noastre se pot găsi în lanțul de magazine ”Petry” și în ”Merkur”. În afară de Tîrgu Mureș, vindem foarte bine produsele noastre în Cluj, Alba desigur, de unde suntem de loc, Sibiu, Timișoara, în special în marile orașe din zona Ardealului.Aceste produse maturate acoperă o piață din ce în ce mai mare, în ultimii ani românii au început să fie mult mai atenți la ceea ce consumă. E nevoie de o educație în ce privește ceste produse, sunt niște erețete elvețiene la bază adaptate după gusturile românilor , dar fabrica noastră , fiind înființată cu peste 20 de ani în urmă, putem spune că am găsit rețeta succesului, ceea ce prinde sau este pe placul consumatorului în materie de consum de brânzeturi” – Marius Chiorean, manager fabrică Torockoi

”Gabriella”, gustul natural al Văii Nirajului

„Am venit la acest târg cu gama de produse “Gabriella”. Pe lângă cașcavalul clasic, avem brânză frământată, unt, smântână, cașcaval afumat, mozzarella. De asemenea, vindem cașcaval împletit și afumat cu boia, piper, usturoi, Materia primă, respectiv laptele, este colectat de la 300 de crescători din zonă, dintr-un areal de 30 de kilometri. Este foarte important să fim cunoscuți, lumea să știe de produsele noastre. Suntem în toate supermarketurile de renume din țară. De asemenea, vindem în orășel la noi în câteva magazine mici. Produsele noastre se găsesc și în Târgu-Mureș în magazinele Tordai, Petry, Fazakas, Dosa, Merkur, Metro, Selgros și Auchan. Ca și planuri de viitor,vom încerca să ne axăm și pe magazinele proprii, atât acasă la noi la Miercurea Nirajului cât și în Târgu Mureș” – Csizmadia György, administrator SC Agrotranscom-Ex.Srl din Miercurea Nirajului .