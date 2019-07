”Zilele Brâncoveneștiului”, la ediția XVI-a

Share



Primăria comunei Brăncovenești deschide în această seară o nouă ediție a „Zilelor Brâncoveneștiului”, sărbătoare care va culmina duminică, 7 iulie cu tradiționalul Târg al Cireșelor.

„Ne aflam la cea de a XIV-a ediție a Zilelor Brâncoveneștiului. Am decis ca aceste zile ale localității să le cuplăm cu tradiționalul Târg al cireșelor. Este evident că acest lucru este unul îmbucurător, astfel că toți cei care sunt plecați din Brâncovenești și se întorc acasă, au parte de două motive de bucurie, atât „Zilele Brâncoveneștiului” cât și ”Târgul Cireșelor”, ne-a declarat Ördög Ferencz, primarul comunei Brâncovenești.

Oaspeții tradiționali ai Zilelor Brâncoveneștiului , cei din din Diósd, Ungaria, oraş înfrăţit cu Brâncoveneşti, vor lipsi în acest an, protagoniștii fiind doar artiștii și tinerii talentați din comună, alături de artiștii invitați care vor concerta sâmbătă seara pe scena târgului.

„În urmă cu doi ani, împreună cu actualul primar din orașul înfrățit Diósd, Bogó László, am convenit să facem în așa fel încât într-un an să vină ei la noi, iar în alt an să mergem noi la ei. Anul acesta, la cei din Ungaria se vor organiza alegeri locale în luna octombrie, fapt pentru care am convenit ca noi să fi oaspeții celor din Diósd, în luna august, iar anul viitor ei să ne fie oaspeți cu ocazia „Zilelor Brâncoveneștiului”, a precizat Ördög Ferencz.

Deschiderea oficială, pe răcoare la cămin

Deschiderea oficială a sărbătorii comunei Brâncovenești va avea loc în această seară, ora 21:00, la Căminul Cultural din comună și va cuprinde un program artistic susținut de formațiile de dansuri populare maghiare din Brâncovenești și copii talentați din localitate.

„Suntem printre puținele comune care deschid zilele localități seara, mai pe răcoare. Inițial, era vorba să facem această deschidere pe terenul târgului, dar în cele din urmă am decis să o facem la cămin. Acesta va intra într-o reparație capitală, amânată după aceste zile de sărbătoare ale Brâncoveneștiului”, declară primarul comunei Brâncovenești.

Sport, sarmale și concerte

Ziua de sâmbătă va fi dedicată întrecerilor sportive pe terenul de fotbal din comună, care vor începe în jurul orei 09:30 (fotbal, concurs de biciclete, cros, lovituri de la 11 m).„După terminarea tuturor competițiilor sportive, fiecare participant va avea parte și de o porție de sarmale. Dacă până anul trecut era gătit tradiționalul gulas, în acest an vom găti undeva la 1.200 de sarmale. Seara, pe scena târgului, vor concerta începând cu ora 21:00, Tolvaj Renáta, Ionică Moroșanu și Betly Duó. Seara se va încheia cu un foc de artificii”, spune Ördög Ferencz.

Trei zile de distracție

Duminică, 2 iulie, va avea loc „Târgul cireșelor”, care va fi deschis începând cu ora 09:00, și va cuprinde un program artistic la scena special amenajată din târg.

„Vremea din câte se pare va ține cu noi, fapt pentru care ne vom putea bucura de aceste trei zile de sârbătoare. Pe această cale adresez o invitație tuturor locuitorilor comunei Brâncovenești și nu numai, să participe la sărbătorea noastră tradițională precum și la „Târgul Cireșelor”, pentru a se bucura alături de noi în cele trei zile de distracție și bună dispoziție”, a subliniat primarul comunei Brâncovenești.