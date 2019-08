O recoltă excepțională în podgoria Jidvei, premisa unui must de calitate

Share



Campania „Must de la Jidvei”(www.mustdejidvei.ro), aflată la cea de-a V-a ediție, este în plină desfășurare, iar recolta de anul acesta se anunță a fi una excepțională. Strugurii sunt în pârgă, iar mustul va fi pregătit pentru livrare în luna septembrie. „Anul acesta, datorită unui regim de precipitatii optim și în concordanță cu cerințele fenofazelor de vegetație, plantațiile de viță-de-vie nu au fost supuse stresului hidric, fenomen care afectează calitatea vinului printr-o aciditate dezechilibrată și o reducere a aromelor”, a explicat Ioan Mărginean, Director Tehnic Jidvei.

Pentru ca vinul făcut în propria gospodărie să aibă calitățile unui vin de valoare, cel mai important lucru îl reprezintă calitatea mustului.

„Mustul pe care îl realizăm este un must obținut din struguri bine maturați și sănătoși. Avantajul pe care orice gospodar îl obține achiziționând mustul de Jidvei, este faptul că beneficiază de un must gata limpezit, care nu conține resturi de pielițe, ciorchine sau semințe ce pot afecta calitatea vinului. Un must limpede va asigura, în urma procesului de fermentație, un vin catifelat, elegant, fructuos”, spune Ioan Buia, directorulul complexului de vinificație Jidvei.

Secretul obținerii unui vin de casă de o calitate excepțională constă în igiena vaselor în care fermentează mustul. Fie că ele sunt din sticlă, din lemn, sau din fibră de sticlă, aceste recipiente trebuie să fie bine spălate sau să nu fi fost folosite în stocarea altor produse alimentare sau nealimentare.

Pe lângă grija acordată vaselor pentru fermentare, specialiștii recomandă folosirea drojdiilor primite odată cu achiziționarea mustului de Jidvei, chiar dacă mustul intră în fermentație fără intervenții exterioare. Acele drojdii se vor activa la temperaturi nu mai mici de 15-18° Celsius, pentru a se favoriza formarea compușilor aromatici pe parcursul fermentației.

Obținerea unui vin de casă limpede este garantată prin tragerea de două ori a vinului de pe drojdie și prin administrarea dioxidului de sulf deoarece acesta are și proprietăți antioxidante, care împiedică oțetirea vinului. Se recomandă o sulfitare ușoară a vinului prin administrarea 1/0.5 ml de dioxid de sulf în soluție la litrul de vin.

Pe toată perioada vinificației, fiecare client care achiziționează must de la Jidvei va beneficia de asistență din partea tehnologilor pregătiți să ofere informații tuturor celor care au făcut o pasiune din producerea vinului în casă.

„Cu o lună august călduroasă, așa cum se anunță până acum, cu temperaturi nocturne de peste 12° Celsius și peste 25° Celsius pe timpul zilei și cu rezerva de apă acumulată în sol, vom înregistra acumulări de zaharuri optime, astfel încât, într-un timp scurt, se vor atinge parametrii ideali de recoltare. Avem siguranța că vinurile obținute vor fi aromate, cu fructuozitate, dar și cu o prospețime deosebită”, ne asigură Ioan Marginean.

Campania „Must de la Jidvei” se desfășoară în perioada 22 iulie-31 august, iar comanda minimă de must este de 100 de kilograme. Prețul unui kilogram de must este de 4,5 lei, cu TVA inclus, plata făcându-se la livrarea sau ridicarea comenzii, în baza unui bon fiscal sau a facturii fiscale. Mustul de la Jidvei se livrează deburbat (gata limpezit) și este însoțit de o declarație de conformitate. Sortimentele disponibile sunt: Fetească Regală cu Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc și Roze. Comenzile se pot face online – prin formularul de comandă de pe site-ul www.mustdejidvei.ro, sau telefonic la numărul 0755.70.60.00 (tarif normal).