Viorica Dăncilă promite ”respect” și ”unitate”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă că dacă va ajunge preşedinte la României, va avea în vedere respectul şi unitatea, pentru a nu mai exista dezbinare între seniori şi tineri sau între diferite categorii sociale.

”De fiecare dată, am spus că cei care nu-i respectă pe părinţi şi pe bunici nu au respect pentru nimic. Am arătat prin fapte modul în care respectăm noi părinţii şi bunicii. Faptul că am crescut punctul de pensie, eu nu consider că le-am făcut un favor. Cred că am adus normalitatea în ceea ce priveşte respectul pe care trebuie să-l avem. În ce fel mă voi comporta ca şi preşedinte al României? Prin respect şi prin unitate, prin faptul că nu am să mai fiu de acord ca să existe această dezbinare între seniori şi cei mai tineri, între categorii sociale”, a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă, Viorica Dăncilă.

Premierul a adăugat faptul că va avea o altă abordare şi în relaţiile cu Guvernul şi Parlamentul şi că va lua decizii pentru toţi românii.

”Voi avea o altă abordate în ceea ce priveşte relaţiile instituţionale dintre Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Parlament, indiferent de culoare politică, pentru că, în fond, preşedintele României este cel care trebuie să adune pe toţi, să fie cel care să aducă echilibrul şi consensul şi în acelaşi timp nu am să împart România în două, nu am să spun niciodată guvernul meu şi celălalt guvern. Aşa cum în calitate de prim-ministru am luat decizii pentru toţi românii, indiferent de culoare politică, (…) aşa şi preşedintele trebuie să fie preşedintele tuturor românilor”, a subliniat liderul PSD.

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a participat sâmbătă la Conferinţa judeţeană a PSD Alba, în cadrul căreia a fost reales la conducerea organizaţiei deputatul Ioan Dîrzu.

(www.agerpres.ro)