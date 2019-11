Buget rectificat pentru Consiliul Județean Mureș

Share



Aleșii județeni au aprobat joi, 31 octombrie, cu ocazia unei ședințe ordinare de lucru, rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019.

Bani pentru funcționarea instituțiilor subordonate

Unul din subcapitolele rectificării se referă la cheltuielile de funcționare ale unor instituții subordonate Consiliului Județean Mureș.

”Cum ne apropiem de sfârșitul anului, sunt modificări în plus și în minus la capitolul de venituri, însă am încercat să acordăm un sprijin instituțiilor pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare. La Muzeul Județean am acordat 173.000 de lei, la Filarmonica de Stat 171.000 de lei, la Biblioteca Județeană Mureș 185.000 de lei. Totodată, și la Salvamont Salvaspeo s-au alocat 80.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare. Sunt mai multe modificări de buget și la Serviciul de Pază, dar și la Evidența Persoanelor, doar în cadru bugetar”, a declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Alocări importante pentru întreținerea drumurilor

Totodată, au fost alocați bani în plus pentru întreținerea drumurilor județene și pentru repararea Palatului Apollo din Târgu-Mureș.

”Ce este o modificare mai importantă este programul de drumuri de la Direcția Tehnică, unde am acordat 2.005.000 de lei, și la programul de reparații suma de 470.000 de lei. Aici este vorba de acoperirea costurilor totale ale perioadei de iarnă, pentru curățirea drumurilor județene pe perioada de iarnă. La partea de reparații este vorba despre repararea acoperișului de la Palatul Apollo, 470.000 de lei, iar din cele 2 milioane mai face parte și asfaltarea drumului de la Papiu Ilarian unde am mai acordat sume deoarece constructorii au reușit să avanseze foarte bine cu lucrările”, a menționat Péter Ferenc.

Achiziție de teren pentru Aeroport

Totodată, bugetul rectificat al Județului Mureș cuprinde și suma de 837.000 de lei pentru achiziționarea a 15.000 de metri pătrați de teren de la Primăria Sînpaul, pentru Aeroportul ”Transilvania” Târgu-Mureș, precum și 500.000 de lei pentru efectuarea de reparații la Spitalul Municipal ”Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, respectiv pentru construirea a două izolatoare pentru pacienți.

Alex TOTH