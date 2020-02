Victorie pentru siguranță

Share



În etapa a IV-a din cadrul turului 2 din seria D a Diviziei A la handbal feminin, a XIV-a a ediției, CSM Târgu Mureș s-a impus categoric în partida disputată în deplasare, 31-16 (13-11) la Marta Baia Mare. Jocul era unul care trebuia câștigat și echipa mureșeană era favorită în fața ultimei clasate. Se cunoștea faptul că maramureșencele se mobilizează exemplar la fiecare joc, în special pe teren propriu, dar o dată în plus în fața fruntașelor. Gazdele au și reușit acest lucru până la pauză, dar au cedat în partea a doua, repriză în care au înscris doar 5 goluri. Formația antrenorilor Mihaela Evi și Daniel Pop a obținut o victorie la pas, deși condițiile oferite sunt foarte departe de a fi cele propice performanței. Echipa a făcut deplasarea la Baia Mare în ziua meciului și a intrat în sala în care s-a disputat jocul direct de pe microbuzul cu care a efectuat deplasarea. Da, microbuz, nu autocar, în care cele care urmau să intre pe teren pentru a câștiga meciul ar fi avut nevoie de relaxare înaintea unei partide disputate după o deplasare de sute de kilometri.

Trecând peste aceste impedimente, cu acest rezultat CSM și-a mărit la 10 puncte avansul față de a treia clasată, CSU Oradea, care a cedat cu 25-33 pe terenul liderului Crișul Chișineu Criș, aflată la 4 puncte de mureșence. Până la încheierea fazei grupelor se va mai disputa o ultimă etapă din al doilea retur, în care CSM va întâlni pe teren propriu CSU Universitatea de Vest Timișoara, după care vor urma cele cinci jocuri din al doilea retur.

În jocul de la Baia Mare pentru CSM au marcat: Monica Bărăbaș 6, Carina Ghemeș 6, Maria Ola 3, Flavia Munteanu 3, Carola Stângu 3, Georgeta Bucin 3, Ioana Sângeorzan 3, Carla Lăcătuș 2, Ioana Moldovan 2.

Noutăți pentru atacarea promovării

Formația mureșeană se află pentru al doilea an consecutiv în postura de a ataca promovarea în Liga Națională. În ediția trecută mureșencele au câștigat detașat grupa și au sperat să aducă un plus pentru baraj, dar transferurile făcute nu au adus acel plus și echipa a reluat de jos lupta, bazată totuși pe nucleul alcătuit de către soții Mihaela și Claudiu Evi la CS Olimpic. Junioarele I din ediția trecută au devenit campioane naționale, dar multe dintre componentele acelui lot au depășit vârsta junioratului, multe altele urmând să treacă la rândul lor la senioare. Pentru barajul din acest an au apărut alte noi achiziții.

Prima este dealtfel o revenire, cea a Carolei Stângu, dar lotul urmează a fi completat cu primele jucătoare străine. Prima a evoluat deja în amicalul de săptămâna trecută cu Minaur Baia Mare, dar atât pentru ea, cât și pentru a doua, urmează a fi definitivate formalitățile pentru ca acestea să aibă drept de joc.

Prima, cea care a evoluat în amicalul aminitit este Vanessa Agovic, centru de 24 de ani din Muntenegru, fostă jucătoare la Buducnost Podgorica. Ea a făcut parte din generația de aur a Muntenegrului, câștigătoare în echipa de club cu Cristina Neagu a Champions League, după cum ne dezvăluie Mihaela Evi. După declarația antrenoarei formației mureșene, lotul ar mai avea nevoie și de un inter drepta de mână stângă. Pentru acest post se află „pe rol” Nataliya Danshina, rusoaică de 27 de ani, fostă la Dinamo Volgograd, Kuban Krasnodar, dar și HC Dinamo București.