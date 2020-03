Luptă relansată pentru handbaliste

Share



În prima etapă a returului 2 din cadrul seriei D a Diviziei A la handbal feminin, a XVI-a a ediției, CSM Târgu Mureș a obținut o victorie categorică în deplasarea de la Oradea, 34-22 cu formația locală CSU. Pentru mureșence victoria în acest joc constituia desprinderea definitivă față de bihorence, cel puțin locul secund fiind asigurat din punct de vedere matematic înaintea ultimelor patru etape ale sezonului regulat. Mureșencele au tratat ca atare jocul din start și după un joc foarte bun s-au desprins din start, cu o primă repriză câștigată cu 18-10. Cea mai bună marcatoare pentru CSM a fost Monica Bărăbaș, cu 14 goluri. Celelalte 20 de goluri le-au înscris 7 jucătoare, astfel: Flavia Munteanu 4, Sarah Darie și Georgeta Bucin câte 3, Luciana Bercea, Carina Ghemeș, Maria Ola, Carla Lăcătuș și Ioana Moldovan câte 2.

Pas greșit al liderului, lupta relansată

Victoria mureșencelor pentru menținerea la cele 4 puncte în urma liderului Crișul Chișineu Criș era necesară în acest joc, dar recuperarea era posibilă doar în cazul unei victorii în jocul direct cu arădencele de peste două etape, dar condiționat și de un pas greșit al acestora în etapa care urma, la Oradea. Pasul greșit a fost făcut însă de Crișul în această etapă. Arădencele rămân în continuare singurele neînvinse în serie, dar au înregistrat o a patra remiză, 30-30 la Universitatea de Vest Timișoara. Astfel, diferența dintre cele două fruntașe a fost redusă la doar 2 puncte și o victorie a mureșencelor pe terenul acestora în 4 aprilie le-ar aduce prima poziție.

Avantajul primului loc este acela că adversarele din prima fază a barajului pentru promovare ar fi echipe mai slab cotate, fără intenții declarate de promovare.

Până la acel duel CSM mai are de susținut un joc pe teren propriu, programat miercuri, 11 martie, cu Universitatea Reșița, după care va urma o pauză de peste trei săptămâni. „Este o pauză binevenită, am avut o perioadă foarte obositoare, cu multe deplasări lungi. În această pauză vom avea timp să punem la punct ceea ce n-a funcționat bine și noile jucătoare să poată fi integrate”, a declarat antrenoarea Mihaela Evi. Este vorba despre noile achiziții, rusoaica Nataliya Danshina, inter drepta de mâna stângă de 27 de ani și muntenegreanca Vanessa Agovic, centru de 24 de ani. Prima are deja drept de joc, a doua urmează să primească avizul favorabil în câteva zile.