Activitate medicală în condiții speciale la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Share



Activitatea la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș s-a reluat în condiții aproape normale, la fel ca înainte de declararea stării de urgență, însă există anumite condiții și circuite pentru evitarea contaminării pacienților și a personalului medical cu noul coronavirus. În același timp, activitatea departamentului COVID s-a restrâns, dar rămâne o zonă tampon pentru tratamentul pacienților COVID pozitivi. Mai multe detalii, despre modul în care s-a reluat activitatea, care sunt provocările viitoare, a oferit Dr. Claudiu Puiac, managerul SCJU Târgu Mureș, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: O dată cu încetarea stării de urgență și intrarea în starea de alertă, în ce măsură a fost reluată activitatea în cadrul SCJU Târgu Mureș, la nivelul de dinainte de declararea stării de urgență?

Dr. Claudiu Puiac: În cursul stării de urgență, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureș a asigurat urgențele majore pentru toți pacienții: COVID pozitiv, non COVID și suspecți COVID. O dată cu instituirea stării de alertă activitatea la nivelul spitalului s-a reluat treptat. S-au reluat toate intervențiile chirurgicale, inclusiv intervențiile laparoscopice. S-au reluat internările programate, care se fac în funcție de cazuistică și de complexitate. În timpul stării de urgență, unitatea medicală a asigurat intervențiile chirurgicale pentru pacienții oncologici, pentru pacienții a căror tratament nu putea să fie amânat din cauza gravității diagnosticului, internarea nu putea fi amânată mai mult de 30 de zile. Acum, internările se fac și în funcție de numărul paturilor dintr-un salon, deoarece trebuie să respectăm regulile de distanțare socială. Spre exemplu, dacă înainte de pandemie, într-un salon cu doi paturi se internau doi pacienți, acum se internează un singur pacient. Dacă într-un salon cu șase paturi se internau șase pacienți, în funcție de dimensiunile salonului internăm trei sau maxim patru pacienți. Noi acum funcționăm undeva la 50% din capacitatea spitalului și asta din cauza limitărilor distanțării sociale.

Rep.: A crescut adresabilitatea pacienților în perioada stării de alertă?

C.P.: Da, adresabilitatea a crescut, atât în ambulatorul de specialitate, cât și în cadrul spitalului. În intervalul 15 martie – 15 iunie 2020, în cadrul spitalului am avut 117 pacienți suspecti pe secția ATI COVID, iar pe departamentul COVID non-ATI am avut 223 de pacienți. Dintre aceștia, 32 au fost pozitivi, iar opt dintre ei au decedat. În acelaşi interval, la UPU SMURD s-au prezentat 13.814 pacienți, dintre care 4.526 de pacienţi au necesitat internare. De asemenea, am avut 40 de angajaţi – personal medico-sanitar şi auxiliar – infectaţi cu coronavirus, dintre care 29 la UPU SMURD, iar 241 de persoane din rândul angajaţilor au fost în autoizolare.

Rep.: Care va fi circuitul pacientului care se va adresa pentru servicii medicale, respectiv intervenții chirugicale, internare pentru tratament?

C.P.: Orice pacient care se va interna în urgență va beneficia de la început de tratamentul medical conform diagnosticului cu care a fost internat. Va fi izolat în zona tampon și testat. Dacă nu are simptomatologie respiratorie iar rezultatul testului este negativ după 24 ore va fi transferat pe secția de bază. Dacă prezintă simptomatologie respiratorie se vor face două testări la un interval de 48-72 de ore și dacă cele două teste sunt negative, pacientul va fi transferat pe secția de bază. Dacă este pozitiv va beneficia de servicii medicale în zona tampon. Doresc să amintesc populației că nu există obligativitatea testării Real Time PCR pentru pacienții care se internează pentru intervențiile programate. La pacienții oncologici testarea se face conform metodologiei de caz, după internare, iar după ce avem rezultatul testării Real Time PCR, dacă rezultatul este negativ, atunci pacientul va fi supus intervenției chirurgicale, tratamentului cu citostatice. Dacă este pacient pozitiv atunci va fi transferat în zona tampon.

Rep.: Care este, în prezent, capacitatea de testare la nivelul SCJU Târgu Mureș?

C.P.: Capacitatea de testare este de 489 de teste pe zi, dar extracția se face manual. Am efectuat o procedură de achiziții publice pentru a achiziționa un extractor automat, cu ajutorul căruia capacitatea de testare se va dubla sau chiar tripla.

Rep.: Pentru a se evita riscul contaminării între pacienți, personal medical, cum au fost gândite circuitele?

C.P.: Circuitele sunt aceleași care au fost și pe perioada stării de urgență. Diferența este că zona dedicată pentru pacienții suspecți COVID sau confirmați pozitiv COVID este una cu o dimensiune mai mică, formată din trei până la patru paturi ATI și din 11 până la maxim 22 de paturi pentru zona COVID non ATI. Aceasta ocupă o aripă de la nivelul etajului 2 din corpul de pediatrie. Ca urmare a acestei redimensionări, se reia activitatea la Secția Clinică de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică în condiții cvasinormale. Tot în condiții cvasinormale este reluată activitatea la Secția Clinică de Pediatrie, iar Secția Clinică Reumatologie și Compartimentul ATI copii își reiau activitatea în conditii normale.

Rep.: Ce înseamnă reluarea activității în condiții cvasinormale?

C.P.: Conditii cvasinormale înseamnă că va fi limitat numărul de paturi. De exemplu, Secția Clinică de Pediatrie va avea limitat numărul de paturi de la 40 la 34, iar la nivelul Secției Clinice de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică mentinem cele 25 de paturi, dar cu modificarea circuitelor la nivelul secției.

Rep.: Dacă ar fi existat o structură separată de clădirea principală a SCJU Târgu Mureș, pentru care de altfel s-au început demersuri, unde să fie grupate paturile pentru spitalizarea de zi, ar mai fi avut de suferit activitatea spitalului în această perioadă de pandemie?

C.P.: Dacă exista acea structură de spitalizare de zi, acest departament COVID îl puteam înființa în cadrul structurii de spitalizare de zi și atunci circuitele erau mult mai ușor de realizat și activitatea spitalului nu avea de suferit, deoarece atunci puteam să facem o delimitare foarte clară între pacienții suspecți și cei pozitiv COVID. Oricum, eu zic că am gestionat bine activitatea spitalului în această pandemie, datorită faptului că, deși activitatea secțiilor clinice Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Reumatologie, Pediatrie și Recuperare Cardiovasculară au avut de suferit, noi am reușit să creăm o structură cu circuite total separate pentru pacienții suspecți sau pozitivi COVID. De asemenea, inclusiv la nivelul UPU am făcut structuri separate pentru pacienții suspecți și pozitivi COVID.

Rep.: SCJU Târgu Mureș a primit în administrare Unitatea de Suport Medical COVID-19 din incinta Sălii polivalente din cadrul campusului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș, care până în prezent nu a fost folosită. Ce se va întâmpla cu echipamentele medicale de acolo, vor reveni spitalului?

C.P.: Unitatea a fost înființată pentru pacienți asimptomatici. Atunci pandemia era într-o curbă ascendentă și unitatea urma să fie dată în folosință în momentul în care capacitatea de cazare a Spitalului Clinic Județean Mureș ar fi fost depășită. Deocamdată, pentru că nu știm din punct de vedere epidemiologic cum va evolua pandemia, acea unitate stă în stand by. Dacă vom avea o evoluție pozitivă în sensul că această incidență a pandemiei va scădea sau chiar va dispărea sau se va descoperi vaccinul care să ne protejeze de această infecție, atunci această unitate va fi desființată, iar toată aparatura și dotarea cu echipament medical va fi transferată la secțiile și compartimentele SCJU Târgu Mureș.

Rep.: Accesul aparținătorilor pe secțiile spitalului, pentru a vizita pacienții internați, a fost restricționat la începutul pandemiei. Se vor ridica restricțiile?

C.P.: Și acum accesul aparținătorilor este restricționat. Această restricție se va ridica doar în momentul în care vom primi de la Ministerul Sănătății informarea necesară pentru a ridica restricția totală a aparținătorilor în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Rep.: Pentru activitatea desfășurată, personalul medical aflat în prima linie în lupta cu COVID a primit un stimulent financiar. La nivelul SCJU Târgu Mureș câte persoane au beneficiat de acest stimulent?

C.P.: Conform legislației este vorba de personalul medical sau personalul auxiliar care a fost implicat în diagnosticul și tratamentul pacienților suspecți sau COVID pozitivi. Din acest punct de vedere a primit stimulentul de risc personalul de la UPU, personalul care a lucrat pe departamentul COVID în această perioadă, personalul de la nivelul secției Clinice ATI unde am avut pacienți COVID pozitiv, este vorba de Compartimentul ATI ORL și Secția Clinică ORL, Secția Clinică Gastroenterologie și Secția Clinică Medicină Internă 1. În luna aprilie au beneficiat de stimulentul de risc 824 de persoane. Vor beneficia și pe luna mai, dar acest stimulent se primește din două surse de finanțare: de la Ministerul Sănătății pentru personalul de la UPU și rezidenți, iar pentru restul personalului medical se primește de la nivelul CAS. Au fost trimise listele la Ministerul Sănătății și CAS și așteptăm finanțarea.

Rep.: Guvernul a prelungit starea de alertă, însă achizițiile nu se vor mai efectua în mod direct, ci prin licitație. În prezent, există stoc suficient de echipamente medicale la nivelul spitalului până la demararea unei noi licitații?

C.P.: Noi am avut acordul cadru în derulare pentru majoritatea echipamentelor de protecție, dar în cursul stării de urgență a fost o lipsă majoră pe piață a echipamentelor de protecție. De asemenea, prețurile au crescut foarte mult, astfel că în momentul de față va trebui să demarăm procedura de achiziție publică cu prețurile noi. Echipamentele de protecție au prețuri mult mai mari decât erau în luna ianuarie și februarie. Demarăm procedurile de achiziție publică ca să restabilim aprovizionarea normal a spitalului dar, din punct de vedere al aprovizionării, în continuare avem diferite lipsuri din cauză că aceste materiale de protecție lipsesc de pe piață.

Rep.: Ministerul Fondurilor Europene va deconta cheltuieli pentru achiziții de echipamente de protecție, aparatură medicală efectuate începând cu data de 1 februarie, solicitările de finanțare urmând să fie depuse până la data de 30 septembrie. Există solicitare și din partea SCJU Târgu Mureș?

C.P.: Va exista și din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. La nivelul spitalului a fost constituită o echipă care se ocupă special de aceste proiecte și se lucrează pentru depunerea cererii de finanțare, pentru a beneficia de aceste fonduri. Se solicită fonduri pentru toate echipamentele de protecție care s-au cumpărat în această perioadă și pentru aparatura care s-a achiziționat sau se va achiziționa, în vederea asigurării tratamentului pentru pacienții suspecți sau pozitivi COVID. Spre exemplu, vom solicita finanțare pentru paturile de terapie intensivă, care au fost achiziționate, pentru monitoarele care au fost achiziționate și așteptăm să se livreze și mai sunt echipamente care sunt în procedură de achiziție publică.

Rep.: Gestionarea eficientă a perioadei de pandemiei a permis și reducerea infecțiilor nosocomiale? Se vor implementa măsuri obligatorii pentru a fi menținută obligativitatea purtării de echipament medical, respectarea obiceiului pentru igiena corectă a mâinilor?

C.P.: Toate măsurile care sunt prevăzute de către Institutul Național de Sănătate Publică se vor menține la nivelul spitalului și aici vorbim inclusiv de echipamentele de protecție. Va trebui să ținem cont că există diferite categorii de personal medical, cu diferite echipamente de protecție. Nu tot personalul trebuie să fie echipat cu combinezon, mască FFP 2, cu mănuși. Obligatorie este purtarea măștilor și a mănușilor de protecție pentru toate categoriile de personal, iar echiparea se face diferit în funcție de secția pe care își desfășoară activitatea. Numărul infecțiilor s-a redus și pentru că s-a redus numărul pacienților.

A consemnat Arina TOTH

Material realizat, în cadrul noii rubrici Ghidați-vă după Zi de Zi, cu sprijinul grantului Google despre care mai multe detalii găsiți aici – https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund