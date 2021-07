”#loveReghin DAY&NIGHT”, în mediul prietenos și vesel al Pădurii Rotunde

Share



Municipalitatea reghineană se pregătește pentru un nou debut, cel al festivalului ” #loveReghin DAY&NIGHT” care va avea loc în perioda 23-24 iule la Pădurea Rotundă.

„A fost o perioadă grea, atipică în viața noastră, pe fondul unor restricții impuse de o pandemie care ne-a afectat pe toți, dar iată că a venit vremea și pentru vești mai bune. După ce am avut parte de o perioadă extrem de dificilă atât noi, cei care nu performăm pe o scenă cât și artiștii -care practic au fost lipsiți de domeniul lor de activitate , în sfârșit putem să punem deoparte grijile pentru a ne bucura unii de compania celorlați. Vă aducem în atenție festivalul reghinean ” #loveReghin DAY&NIGHT” în perioada 23-24 iulie 2021. Este prima ediție, avem emoții foarte mari pentru că ne dorim să fie totul foarte frumos, plăcut și relaxant pentru toată lumea. Bineînțeles că ne-am pregătit conștiincios, ne-am străduit și vom da tot ce avem mai bun să ne ridicăm la nivelul așteptărilor”, precizează reprezentanții Primăriei Reghin

Evenimentul de două zile denumit #loveReghin DAY&NIGHT, cunoscut până acum sub denumirea de Zilele Reghinene, organizat în centrul orașului, se dorește a fi o versiune modernă a celui din anii trecuți, o versiune care își propune să se îndrepte într-o nouă direcție și să ridice manifestarea la un nivel superior, într-un mediu mai civilizat pentru reghineni.

„Am creat un nou brand pentru acest eveniment. L-am reinterpretat, l-am reîmprospătat și i-am atribuit noi valori. Am ales locul de desfășurare în așa fel încât să avem spațiu suficient , să nu deranjăm pe nimeni cu muzica, să nu încurcăm circulația. Un alt motiv întemeiat pentru alegerea locației a fost dorința noastră de a ,,ajuta,, Pădurea Rotundă să-și recapete popularitatea și strălucirea de altădată. Din același motiv am conceput literele volumetrice pentru sigla #loveREGHIN, un gigant de 18 x 2 metri care va fi păstrat permanent la Pădurea Rotundă, devenind astfel o atracție turistică, un punct atractiv de promovare, un simbol pentru sentimenul care ne însoțește atunci când ne gândim la tot ceea ce înseamnă natură, comunitate, Reghin. În virtutea aceluiaș scop, ne dorim un eveniment prin care să promovăm și să susținem artiștii locali, să încurajăm Horeca locală, comercianții și nu în ultimul rând producătorii locali care au nevoie de o platformă pentru a-și valorifica produsele”, declară Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

Partea de pregătire a festivalului va debuta în cursul zile de joi, cu pregătirile necesare, scenă, lumini, precum și amenajarea standurilor

„Ziua de joi, 22 iulie am denumit-o Ziua 0. Este Ziua în care se montează scena, luminile, se pregătește sonorizarea. Ziua în care comercianții și producătorii locali își vor amenaja standul, se fac ultimele verificări să ne asigurăm că totul este pregătit pentru ziua de vineri Vineri, 23 iulie va fi Ziua Retro. Evenimentele de la scenă vor începe la ora 20.00 cu artiștii locali Szabó Előd și Florin Vos, urmați de clujeanul DJ Modee, care ne vor cânta/mixa cover-uri celebre din anii `70, `80 și `90, pe care mulți dintre noi le-am fredonat de nenumărate ori, am dansat pe ele, ne-am îndrăgostit, ne-am despărțit, am râs și am plâns, am trăit povești intense fără a știi că și ele au poveștile lor”, afirmă reprezentanții Primăriei Reghin.

Programul zilei de sâmbăt va debuta la ora 10.00 cu programe dedicate celor mici și nu numai: traseu aplicativ utilitar; șut la poartă, la țintă; aruncare la țintă cu mingea de oină; aruncare la coșcu mingea de baschet; TEQBALL; jocul interactiv educativ „Animalele lumii”; jocul interactiveducativ “Țările Europei”; exercitii de dicție și jocuri de cuvinte bilingve române-maghiare; jocul interactiveducativ “Roata poveștilor”; jocul interactiv-educativ “Găsește diferențele între imagini”; experiment “Florile înfloresc”; oază de lectură în hamace; pictură pe pânză uriașă; atelier de împletit coronițe din spice de grâu; atelier de pictură pe farfurii de carton; obiceiul cununii de grâu; atelier de slime cu sclipici de diverse culori; atelier de brățari/coliere personalizate; “colț” amenajat pentru tir cu arcul; pictura pe figurine din gips (fluturași, buburuze, dinozauri, etc); traseu de tip exatlon; un loc amenajat pentru tatuaje cu sclipici; amenajare ring cu costume sumo pentru copii 8 – 12 ani. În intervalul orar 10,30-12,30 se va porni într-o drumeție în natură, observare de prigorii și degustare de produse locale, flashmob de la ora 11.00 și de la ora 12.30 moment distractiv de dansuri haioase pentru copii. Seara de sâmbătă se va încheia tot la scenă, cu Dody G. feat. Dudu Isabel Band, VIZI și celebrul artist DJ Andre Rizo, unul dintre cei mai cunoscuţi DJ din România, fiind recunoscut pentru stilul său groovy.

„Acestea fiind spuse, vă invităm să veniți, să profitați de tot ce va fi acolo, să petreceți împreună cu noi, să gustați o adevărată atmosferă de festival, într-un mediu prietenos și vesel, în mediul nostru al tuturor: acasă la Reghin!”, a fost mesajul transmis reghinenilor de primarul Márk Endre. (A. Z.)