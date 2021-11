Mureș: Încălțăminte nouă de iarnă de la ”Îngerii Orașului”

Share



O studentă la Asistenţă Socială, Katalin Baranka, şi un angajat al Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Lajos-Alpar Kovacs, au pus bazele unei organizaţii caritabile la Târgu Mureş, denumită „Îngeraşii Oraşului”, prin care îşi propun, în această iarnă, să cumpere încălţăminte pentru 100 de copii orfani sau abandonaţi.

„M-am alăturat proiectului ‘Îngeraşii Oraşului’ în urmă cu un an, când a fost iniţiat primul proiect de strângere de fonduri pentru 30 de copii, care au primit încălţăminte nouă. Fondurile strânse le-am folosit pentru a achiziţiona câte o pereche de încălţăminte pentru fiecare copil şi pentru cina festivă. A fost un cadou pentru copii orfani, pentru copii abandonaţi. Anul acesta am hotărât să dezvoltăm acest proiect şi ne-am propus ca el să se adreseze unui număr de 100 de copii orfani şi abandonaţi din Târgu Mureş. Proiectul funcţionează în mai multe etape: strângerea de fonduri o realizăm prin amplasarea cutiilor pentru donaţii în aproape 30 de magazine şi restaurante, prin virament bancar, dar şi prin metoda Revolut Pay, cine doreşte poate să doneze. Bineînţeles, vorbim şi de donaţii personale, pe care le primim cu drag. Din fondurile strânse vom achiziţiona câte o pereche de încălţăminte, dar e bine de ştiut că încălţămintea nu o achiziţionăm noi, după placul nostru, ci fiecare copil vine şi îşi alege încălţămintea dorită şi iubită”, a declarat, pentru Agerpres, Lajos-Alpar Kovacs.

El a spus că printre proiectele Asociaţiei „Îngeraşii Oraşului” se regăsesc mai multe activităţi, iar unele au vizat copiii plasaţi la Asociaţia ”Sfânta Elisabeta”.

„Am început în 2020 cu strângere de fonduri pentru cadouri de Crăciun. Apoi am avut mai multe activităţi: de 8 Martie, cum să gestionezi banii de buzunar, o activitate de Ziua copilului, o activitate pentru copiii cu dizabilităţi în cadrul Zilelor târgumureşene, dar şi o excursie de 3 zile pentru copii orfani şi abandonaţi, prin Asociaţia ‘Sfânta Elisabeta’. (…) Dar anul acesta, cum am zis, am iniţiat proiectul pentru 100 de copii, deci asta înseamnă că nu numai pentru copiii de la Asociaţia ‘Sfânta Elisabeta’, ci cuprinde mai multe asociaţii unde sunt plasaţi aceşti copii”, a arătat Lajos-Alpar Kovacs.

Proiectul „Îngeraşii Oraşului” a fost iniţiat în 2019 de Katalin Baranka, studentă în anul III la Facultatea de Asistenţă Socială a Universităţii ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca încă de pe vremea când învăţa la liceu, la Târgu Mureş.

„Am iniţiat acest proiect în anul 2019, pe când eram în clasa a XII-a, cu scopul să ajutăm oamenii. Prima dată am început cu oamenii vârstnici, care sunt singuri. Am făcut pachete cu alimente şi le-am oferit drept cadou. Pentru ei a constituit o sărbătoare frumoasă, s-au bucurat şi am decis să mergem mai departe. Am optat pentru încălţăminte, pentru că fiecare copil are nevoie de o pereche de încălţăminte şi poate fi un cadou foarte plăcut, frumos, special şi util pentru copii. După opinia noastră, nu numai de Crăciun trebuie să facem ceva util, ceva frumos, să-i ajutăm pe nevoiaşi, ci pe întreg parcursul anului trebuie să facem acest lucru, să organizăm astfel de evenimente”, a menţionat Katalin Baranka.

