Mureșeanca Gyöngyi Dávid, avocat de succes în Bruxelles

Revista absolvenților Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, ”Alumni”, a publicat, în numărul 3 din anul 2021, un material de prezentare a avocatului Gyöngyi Dávid (anterior Kakucs), Promoția 2005 – Specializarea Administrație Publică Promoția 2007 – Specializarea Drept Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș.

De la Informatică, la Drept Comunitar

În prezent, Gyöngyi Dávid își desfășoară activitatea în cadrul unei case internaționale de avocatură din capitala Belgiei.

”Sunt avocată la o casă internațională de avocatură din Bruxelles… sunt sigură că niciuna dintre persoanele cu care mama mea discută în timpul zborului cu avionul spre mine nu o crede când le povestește motivul deplasării ei la Bruxelles. Mulți cred că fiica doamnei este probabil o secretară la o casă de avocatură. Și adevărul este că nu sunt mulți avocați români, cum de altfel nu sunt mulți avocați est-europeni, la casele internaționale de avocatură din Bruxelles, dar eu sunt dovada că nu este imposibil să fii unul dintre cei puțini”, și-a începutul povestirea avocatul mureșean de la Bruxelles.

În același material, Gyöngyi Dávid a furnizat detalii și despre alegerea profesiei de avocat, dar și despre formarea profesională dobândită în perioada studenției.

”Ideea unei profesii în domeniul juridic, concret aceea de avocat, a venit de la dirigentele pe care l-am avut în perioada liceului, profesor de fizică, de altfel, și în mare parte ca urmare a acestei îndrumări am schimbat băncile clasei de informatică intensiv a Liceului „Bolyai Farkas” din Târgu Mureș cu băncile Universității „Petru Maior”, la acea vreme, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Specializarea Administrație Publică. Am avut norocul să întâlnesc aici profesori care s-au dovedit a fi mentori și care au reușit să-mi împărtășească fascinația pentru Dreptul comunitar. Am întâlnit și profesori care mi-au demonstrat și, ulterior, m-au determinat să aprofundez la maximum cunoașterea și interpretarea dreptului, precum și colegi pentru care munca și performanța erau motiv de prietenie. Toate aceste aspecte au contribuit enorm la dezvoltarea mea personală și profesională către ceea ce sunt astăzi și au construit valorile care mă ghidează încă de atunci!”, a subliniat Gyöngyi Dávid.

Masterat și doctorat în Germania și SUA

CV-ul mureșencei este de-a dreptul impresionant și conține mai multe stagii de practică în Austria, Belgia și Luxemburg, urmate de studii postuniversitare în Germania și SUA.

”În timpul studiilor la Drept, am avut oportunitatea să studiez la Facultatea de Drept din Graz, Austria, printr-un program similar cu Erasmus. La finalul cursului de Drept comunitar am parcurs, alături de studenții la drept din Graz, un stagiu de o săptămână la Bruxelles și Luxembourg, unde am participat la numeroase întâlniri cu reprezentați din Instituții Europene, ai Curții de Justiție a UE, ai Reprezentanței etc. Impresia cea mai puternică mi-a lăsat-o o tânără domnișoară avocat la o casă nemțească de avocatură, care ne-a vorbit despre regimul ajutoarelor de stat. Vreau sa fiu ca ea, visam în sinea mea! Și așa am decis să continui studiile la Universitatea Humboldt din Berlin, Germania, în paralel cu stagiatura în profesia de avocat în România. Studiile de masterat din Berlin s-au transformat în studii doctorale, finanțate de Guvernul German (programul DAAD), în materia Dreptului Concurenței europene și sub îndrumarea prof. dr. Christian Kirchner. În perioada studiilor doctorale am participat la un stagiu în cadrul Comisiei Europene, la Directoratul Concurenței și am fost studentă pe perioada unui semestru în SUA, la prestigioasa Școală de Drept Cornell, o universitate Ivy League”, a rememorat Gyöngyi Dávid.

Primul job, în capitala Belgiei

Odată finalizate studiile, Gyöngyi Dávid a încercat să își găsească un loc de muncă în domeniul avocaturii, demers care inițial s-a soldat cu mai multe eșecuri. Perseverența mureșencei a fost în cele din urmă răsplătită, absolventa UPM angajându-se ca stagiară la o casă internațională de avocatură din Bruxelles.

”La scurt timp după întoarcerea în Europa, am simțit nevoia de a reveni la Bruxelles și am aplicat la diferite case de avocatură. Majoritatea nu m-au acceptat, ca să folosesc o exprimare elegantă! Concurența în Bruxelles este înfiorătoare, inclusiv pentru avocați care vin de pe băncile celor mai prestigioase școli de drept din Europa. Datorită prieteniilor vechi pe care mi le făcusem în perioada stagiului la Comisie, am avut totuși, la un moment dat, oportunitatea de a discuta la o cafea cu o doamnă avocat, parteneră în cadrul unei case de avocatură, activă într-un domeniu care s-a dovedit a fi și mai fascinant: dreptul produselor reglementate – domeniul chimicalelor, alimentelor. Înțelegând nevoia de a finaliza doctoratul, am primit o ofertă care împăca partea profesională cu cea de studii, și anume de „stagiară” în cadrul primei case de avocatură internațională în care am debutat”, a precizat Gyöngyi Dávid.

Munca, temelia ascensiunii profesionale

A urmat un parcurs profesional ascendent, acesta având o temelie foarte solidă în cunoștințe și abilități teoretice și practice pe care fosta studentă de la UPM și le-a însușit în decursul anilor de pregătire.

”De aici, drumul meu a trecut prin marile case americane ca avocat – asociat (K & L Gates, Jones Day și Steptoe & Johnson). Am lucrat la cele mai importante dosare în acest domeniu, am participat la litigii în fața Curții de Justiție a UE, am reprezentat companii care sunt cei mai mari clienți din lume, am ținut discursuri și prezentări la cele mai mari conferințe în acest domeniu și, în tot acest timp, am lucrat împreună cu juriști și avocați de rang și renume mondial și am beneficiat de îndrumarea și prietenia lor. Revenind din concediul de maternitate după al doilea copil – în Belgia concediul de maternitate este de patru luni – am realizat că, după aproape zece ani de muncă, am nevoie de o schimbare a ritmului de viață. Și, într-un fel, am închis o perioadă importantă din cariera mea profesională: mi-am trăit visul care a luat naștere cu aproape 15 ani în urmă, tot în Bruxelles! Unde voi fi peste cinci ani, nu știu! Poate la Comisia Europeană, poate la o corporație sau poate tot în avocatură. Ceea ce știu însă sigur este că mă voi îndrepta spre realizarea unui vis, pentru că totul începe cu un VIS, probabil imposibil la început, care apoi capătă contur și prinde viață prin identificarea și parcurgerea unor pași mai mici, în mod consecvent, cu încredere în propria capacitate, cu sprijinul unor mentori și colegi, probabil și cu niște eșecuri sau respingeri, dar prin multă, multă, multă muncă!”, și-a încheiat Gyöngyi Dávid relatarea publicată în ”Alumni”, revista absolvenților UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Alex TOTH