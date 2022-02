Sprijin pentru îngrijitorii bolnavilor de cancer

Share



Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri, 2 februarie, un act normativ de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 care şi-a propus stabilirea unor drepturi pentru asiguraţii care îngrijesc un pacient cu afecţiuni oncologice, similare cu ale celor care îngrijesc un copil bolnav.

”Conform ordonanţei menționate, asiguraţii pentru concedii medicale şi indemnizaţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul, între altele, la concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav. Prin modificarea votată ieri, am extins aceleaşi drepturi, la concedii medicale şi indemnizaţii, şi pentru aceia care îngrijesc un pacient adult bolnav de cancer. Durata de acordare a concediului medical şi a indemnizaţiei respective este de maximum 45 de zile calendaristice pe parcursul unui an. Indemnizaţia acordată este de 85% din media venitului lunar brut din ultimele şase luni de cotizare. Este un sprijin binevenit pentru toţi aceia care îngrijesc şi însoţesc la tratamente, intervenții chirurgicale etc., bolnavii cu afecţiuni grave, cum sunt cele oncologice”, a informat Dumitrița Gliga, deputat PSD de Mureș.

Legea va fi transmisă pentru promulgare către președintele României, Klaus Iohannis.

(Redacția)