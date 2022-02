Președintele USR Mureș, reacție despre demisia lui Dacian Cioloș

Share



Președintele USR Mureș, Irina Sorescu-Vasile, a declarat marți, 8 februarie, pentru cotidianul Zi de Zi, că demisia liderului național al partidului, Dacian Cioloș, ”a fost un gest de normalitate” în fața lipsei de susținere din Biroul Național.

Mai devreme cu o zi, luni, 7 februarie, Biroul Național al USR a respins proiectul de reformare a partidului propus de Dacian Cioloș, motiv pentru care acesta și-a anunțat demisia din funcția de președinte.

„Partidul USR este în continuare o alternativă pe scena politică din România, o alternativă la extremism. Am decis să demisionez din poziția de președinte, rămân în continuare în partid, un membru de partid și voi căuta în continuare cu ceilalți colegi care cred că acest partid, pentru a avea un viitor și eu cred că trebuie să aibă un viitor, are nevoie de împrospătare, are nevoie de reconectare la societate, are nevoie de curajul de a-și recunoaște limitele pe care trebuie să le depășească în perioada următoare. Va rămâne președinte interimar Cătălin Drulă, care este vicepreședintele cu cele mai multe voturi din Biroul Național, până când conducerea partidului va decide să organizeze alegeri pentru un nou președinte”, a declarat, în aceeași zi, Dacian Cioloș.

”A fost un gest de normalitate”

Decizia luată de către Dacian Cioloș este susținută în totalitate de Irina Sorescu-Vasile, președintele organizației USR din județul Mureș.

”Dacian a candidat în toamna anului trecut cu o viziune pentru care colegii, atât din USR cât și din fostul PLUS, l-au votat pentru a fi președintele partidului USR. Așa cum spune statutul USR, după câteva luni, președintele trebuie să prezinte un program. A mers către Biroul Național cu un program care cuprindea printre altele o reformă internă a partidului, reformă care consider atât eu cât și o bună parte din colegii din partid că era necesară după fuziunea dintre USR și PLUS. Biroul Național USR nu i-a oferit susținere în acest demers, iar asta însemna că viziunea și proiectul lui de președinte rămâneau doar pe hârtie. Dacian nu este omul care să se lege de funcții doar de dragul de a le ocupa, iar demisia, consider eu, a fost un gest de normalitate în situația în care nu putea realiza nimic din ceea ce și-a propus ca președinte al partidului. Sigur, acest gest este greu de înțeles în politica românească”, a afirmat Irina Sorescu-Vasile.

Alex TOTH