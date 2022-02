Noul logo al Primăriei Târgu Mureș analizat de un reputat designer

Share



Conducerea Primăriei municipiului Târgu Mureș a prezentat, în urmă cu câteva zile, în data de 16 februarie, noul logo al instituției. Acesta a fost realizat de firma Rubik Advert SRL din Zalău care a onorat o achiziție în valoare de 64.000 de lei care a avut ca obiect realizarea manualului de identitate al Primăriei din ”Orașul Trandafirilor.”

Apariția noului logo în spațiul online nu a rămas neobservată, numeroși internauți exprimându-și părerea, mai mult sau mai puțin avizată. Unul dintre cei care au scris pe Facebook despre noul logo al Primăriei municipiului Târgu Mureș este Mircea Drăgoi, fondatorul agenției de creație Epix și senior designer în cadrul companiei Lateral, cu o activitate de peste trei decenii în domeniul designului și brandingului, și cotat ca făcând parte din grupul celor mai valoroși designeri din România.

Redăm, în rândurile de mai jos, opinia exprimată pe pagina sa de Facebook de reputatul designer mureșean.

”A fost lansată ieri noua identitate vizuală a Primăriei Târgu-Mureș. În primul rând, trebuie menționate două aspecte (pe care de altfel agenția care a propus proiectul le-a și menționat):

1. Vorbim nu doar de un logo, ci de o identitate vizuală (prescurtez IV), adică întreg ansamblul de elemente (logo, slogan, culori, forme, texturi, fotografii, voce, etc) și apariții ale logoului și IV în diverse medii și pe diverse suporturi.

2. Vorbim de IV a Primăriei Municipiului Târgu-Mureș, nu a orașului Târgu-Mureș. Oricât de tentați am fi să le confundăm, ele se juxtapun doar în anumite situații, de cele mai multe ori însă doar doar se completează.

Dacă IV a Primăriei va servi pentru o mai bună și eficientă comunicare a administrației locale, devenind un vehicul între aceasta și cetățenii orașului, identitatea orașului are ținte mai mari, chiar mai importante aș zice, decât Primăria: turiștii, investitorii, competiția cu alte branduri de oraș, și, poate abia la urmă, mândria de a fi târgumureșean.

Similarități între cele două IV? Ambele au nevoie de un sistem vizual bine pus la punct, cu reguli clare, ușor de implementat și de folosit. Ambele pot fi derivate și se conectează la elemente cu specific local, țin cont de tradiție (am auzit deja două păreri aici, una că sistemul ar fi prea modern, alta că prea tradițional, eu zic că nu se exclud una pe alta), ambele se pot adresa atât cetățenilor cât și străinilor de oraș, ambele clarifică și ajută la definirea acestui loc de pe Mureș. Diferențe? Să începem cu costurile, durata și tipul agenției creative, căci acestea dor mereu în comentarii. Nu vă așteptați ca o identitate de loc (oraș, regiune, țară) să coste cât IV a unei Primării, chiar și de municipiu. Deci nu 16000 EUR…

Într-un asemenea proiect sunt angrenați mulți actori, se fac interviuri, se consultă actorii principali (administrație, agenți economici, mediul cultural, populație), se radiografiază locul dpdv turistic, cultural, economic, se identifică punctele-forte, punctele slabe, se află ambițiile vizavi de regiune, țară și public extern, se ține cont de tensiunile (pozitive și negative) existente, se ține cont de istorie, prezent și planurile de viitor. Abia ulterior se trece la propunerile de strategie și vizuale, la desemnarea proiectului câștigător, la prezentarea acestuia, la implementarea lui. Și, multă vreme după, la auditare și actualizări. In the end of the day, vorba unei persoane din branșă pe care o admir, vorbim despre calitatea vieții în acest oraș și despre cum se „vinde” acest loc.

Fac aici o lungă paranteză explicativă: calitatea vieții este despre cum și dacă vor decide tinerii să rămână în Târgu-Mureș. Fără tineri și cupluri cu copii, viitorul oricărei zone urbane este sumbru.

A. Calitatea vieții este despre cum să ai o economie locală robustă, plătitoare de taxe, deoarece UE nu va finanța etern găuri negre consumatoare de resurse și destinate uitării. Despre cum să ai o viață culturală activă, cu localnici care să-și dorească să consume cultură și să se îmbogățească spiritual, să evolueze constant de-a lungul vieții. Despre cum să încurajezi mișcarea, sportul, viața în aer liber (paranteza parantezei, seara după 19-20 locuitorii acestui oraș dispar în case și apartamente). Calitatea vieții este așadar ceea ce ne facem să ne dorim noi, târgumureșenii, adulți și copii deopotrivă, să rămânem în acest loc dintre dealuri, ape și păduri.

B. Cum se „vinde”acest loc? Fie că vrem, fie că nu, calitatea vieții într-un anume loc este determinată (și) de infuzia de capital străin, ca să folosesc o expresie destul de uzată . Mai pe românește, turiști și investitori. Suntem în competiție cu n locuri (unele mai avansate în zona asta a comunicării), fie că vorbim de actori mai mari (Alba, Cluj, Brașov sau Sibiu), sau de actori mai mici, dar ambițioși (Sighișora, Viscri, Odorhei). Avem unele avantaje (foarte sumar: medicina, smurd, weekend, zoo, poziție geografică) și unele dezavantaje (la fel de sumar: bătăi în martie 90, lipsa de colaborare ro-hu, lipsa unui obiectiv turistic/ cultural major, lipsa unui parc industrial relevant, lipsa unui aeroport viabil, o tramă stradală dificilă, un combinat chimic în proximitate).

Identitatea vizuală a orașului va trebui să atingă și să extragă sevă din toate aceste aspecte și, de aceea, văd IV a Primăriei ca fiind doar un prim pas, prima cărămidă, la prima vedere bine pusă. O identitate vizuală prudentă, cu nu foarte multă emoție și fără riscuri, dar asta era de așteptat, date fiind așteptările, situațiunea și riscurile.

Nu am ce critica semnificativ la acest proiect, nici măcar încredințarea directă, câtă vreme a respectat legea. Poate doar factorul temporal, adică necesitatea de a face asta acum, nu mai încolo (Dl. Soós, vă rog, prioritizați digitalizarea administrației și refacerea site-ului Primăriei, sunt imperativ necesare), deși chiar și asta e chestionabil, pentru că e bine să (re)pornim la drum cu materiale vizuale bune, nu să peticim din nou la urmă. Vorbim de un proiect care pune lucrurile pe un făgaș bun, se poate construi pe el.

La urmă, cred ca nu v-am spus cine cred eu că e singura agenție de la noi din țară care ar face față unui proiect de oraș, (și chiar are proiecte specifice), este vorba de Brandient. N-aș încredința proiectul de branding de oraș unei companii fără experiență similară.

P.S.: Eu cred că e vremea să construim, nu să dărâmăm. Sau, cel puțin, să nu dărâmăm ceea ce se construiește, altfel vom trăi o eternă dilemă a zidului lui Manole în acest loc. Și nu cred că e nevoie să înzidim nici o Ană în perete, poate doar prejudecățile și fricile noastre.

P.P.S.: voi posta mai încolo ce cred eu că ar trebui inclus și exclus într-un posibil proiect de identitate a orașului nostru.”

Alex TOTH