”Buchete Ucraina” la o florărie mureșeană. Banii din vânzări, donați

Share



Conducerea ”Atelierului de Flori by Maria Bunea”, business care are sediul pe strada Bolyai nr. 40 din Târgu Mureș, a anunțat duminică, 27 februarie, că vor fi puse în vânzare 20 de buchete speciale, sugestiv intitulate ”Buchetele Ucraina”.

”De când a început războiul în Ucraina sunt cu gândul la ei….., la mamele care și-au luat copiii în brațe și au plecat din calea războiului, la bărbații care au rămas să-și apere patria dar și la cei care au rămas prizonieri în propria țară. Cu gândul la ei…., și la cum am putea ajuta și noi, la inițiativa colegei noastre Alina Alexandroaie am decis să facem un gest infim pe lângă ajutorul pe care alți români mărinimoși l-au oferit în ultimele zile. Am decis că pe lângă comenzile obișnuite de 8 Martie vom creea 20 de ”Buchetele Ucraina”, buchete din flori proaspte. Aceste buchete vor fi la un preț de 100 lei/bucată și se pot ridica în ziua de 8 Martie de la florăria noastră din strada Bolyai 40, Târgu Mureș. Toată suma încasată pe aceste buchete, nu profitul, va fi donată pentru ajutorarea ucrainienilor”, a anunțat Maria Bunea, câștigătoare a Cupei României de Artă Florală, ediția 2021.

Reprezentanta aceleiași florării a atras atenția că ”Buchetele Ucraina” nu se livrează deoarece ”este pentru noi ca și cum am împărți flori fizic mamelor, femeilor ucrainiene refugiate la noi!”

”Este un efort mare pentru noi mai ales în cea mai aglomerată perioadă din an, ne vom da peste cap și vom onora toate comenzile ca în fiecare an plus ”Buchetele Ucraina”. Comenzile se pot trimite pe whatsapp sau telefonic la numărul 0746-014.100 cu textul ”Buchet Ucraina”, plata acestora se va face prin transfer bancar în contul firmei în baza unei facturi fiscale”, a mai afirmat Maria Bunea.

Alex TOTH