VIDEO: Pas înainte pentru un parc industrial în Ungheni

Aleșii locali ai orașului Ungheni au votat recent, în data de 23 martie, cu unanimitate de voturi, cu prilejul unei ședințe de lucru, pentru vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 244 de metri pătrați situat în intravilanul orașului Ungheni, aflat în proprietatea privată a orașului Ungheni.

Potrivit expunerii de motive a proiectului de hotărâre, Raportul de evaluare a terenului de 244 de metri pătrați a fost întocmit de SC Real Estate Appraisal SRL și prevede un preț de pornire a licitației de 18,05 de euro/metru pătrat, plus TVA.

În aceeași ședință, au fost adoptate alte două proiecte de hotărâre care prevăd scoaterea la licitație a unor terenuri aflate în proprietatea privată a orașului Ungheni. Este vorba despre un teren în suprafață de 125.083 de metri pătrați (evaluat de către SC Real Estate Appraisal la un preț de pornire a licitației de 16,575 de euro/metru pătrat, plus TVA) și un teren în suprafață de 40.259 de metri pătrați (evaluat de către SC Real Estate Appraisal la un preț de pornire a licitației de 16,575 de euro/metru pătrat, plus TVA), ambele situate în intravilanul orașului Ungheni.

Consilierii PMP, din nou împotrivă

Ședința Consiliului Local Ungheni din data de 23 martie a reconfirmat ceea ce s-a întâmplat din 2020 până în prezent în forul care administrarează localitatea Ungheni, respectiv consecvența cu care consilierii locali ai PMP votează împotrivă anumite proiecte de hotărâre propuse și considerate de echipa primarului liberal Victor Prodan ca fiind foarte importante în vederea atragerii de investitori și pentru dezvoltarea orașului.

Astfel, în timp ce proiectul care prevede organizarea licitației pentru terenul de 244 de metri pătrați a fost adoptat cu votul ”pentru” acordat de către toți consilierii locali prezenți la ședință (de la PNL, PMP și PSD), celelalte două proiecte imobiliare au fost adoptate ”la limită”, cu 11 voturi: 9 ale consilierilor PNL și câte unul din partea unor aleși locali reprezentanți ai PSD și PMP (Dorin Moldovan).

Victor Prodan, dornic de noi investitori

Într-o declarație făcută la puțin timp după încheierea ședinței, primarul orașului Ungheni a acuzat ”atitudinea duală” a consilierilor locali PMP ”care nu au votat în ultimii doi ani proiectele de buget ale Unității Administrativ – Teritoriale Ungheni, astfel dezaprobând orice proiect de dezvoltare, investiție sau idee a aparatului administrativ, inclusiv în segmente precum utilități, educație sau infrastructură, iar comportamentul din ultima ședință a Consiliului Local Ungheni nu a fost foarte diferit de atitudinea generală pe care aceștia au adoptat-o.”

Totodată, Victor Prodan a informat că ”de această dată alături de consilierii PNL, doar unul dintre consilierii formațiunii politice PMP Ungheni a considerat potrivită ideea de atragere a marilor investitori, pe raza administrată și astfel crearea de fonduri la nivelul Primăriei care se vor reîntoarce spre comunitate sub formă de investiții, înclinând balanța prin votul său și a colegei sale din partea PSD Ungheni, către interesele comunității pe care o reprezintă.”

”Ne bucurăm pentru că putem să aducem investitori în orașul Ungheni și putem să dezvoltăm al doilea parc industrial care să fie în totalitate, 100%, al orașului Ungheni și al Consiliului Local. Da, s-a preconizat o alianță, o colaborare cu PMP-ul, și am putut să obținem doar un vot de la Partidul Mișcarea Populară care bineînțeles a dus la trecerea acestor proiecte de investiție care bineînțeles vor aduce plusvaloare comunității noastre, putem să realizăm investiții: un exemplu, canalizarea putem să o terminăm, asfaltările putem să le terminăm și bineînțeles că avem o grămadă de proiecte care bineînțeles că stăteau în acest vot practic, până la urmă, și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor consilierilor care sunt de bună credință și care vor bineînțeles ca orașul nostru să se dezvolte și să aducă plusvaloare pentru că până la urmă fără investitori și fără investiții nu putem să aducem bunăstare comunității noastre”, a afirmat Victor Prodan, primarul orașului Ungheni.

Consilierii PMP, nemulțumiți de preț

La finalul ședinței, Cosmin Duma, consilier local din partea PMP, a explicat motivul pentru care echipa de consilieri locali ai Partidului Mișcarea Populară au votat împotriva a două din cele trei proiecte cu tematică imobiliară.

”Noi, consilierii PMP, am discutat înainte de ședință și am spus și în cadrul ședinței că susținem dezvoltarea comunității, dar având în vedere faptul că ni s-a părut că prețul este subevaluat având în vedere că terenul din jur are un preț mult mai mare, din jurul acestui teren, este un interes de importanță națională, zic, acest teren, și am discutat cu mulți oameni din Ungheni pentru că ei ne-au mandatat ca să votăm în acest Consiliu, iar mare parte din acești oameni ne-au spus că este cel mai bine să concesionăm terenul, exact cum s-au concesionat și alte terenuri din Parcul Industrial”, a declarat consilierul local Cosmin Duma.

Alex TOTH