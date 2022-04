Share



4 aprilie 2022 – La începutul lunii aprilie, PitechPlus, companie ce proiectează, dezvoltă și implementeza soluții software personalizate destinate digitalizării și automatizării proceselor, parte a grupului Webhelp, aniversează 9 ani de prezență și activitate în Târgu Mureș. Cu acestă ocazie, compania s-a mutat într-un sediu nou, în centrul orașului.



Spațiul multifuncțional de birouri aduce îmbunătățiri semnificative, concepute pentru a răspunde cerințelor unui mediu de lucru modern și confortabil. Astfel, începând cu această lună, PitechPlus își va primi cei 35 de angajați din departamentele delivery, business support și management în noul sediu, aflat în Arossa Center, piața Trandafirilor, 24, C1, 3.

de la stânga la dreapa: Lidia Pop – Chief Business Officer, Călin Loghin – Head of Delivery Mures, Bogdan Herea – CEO PitechPlus.

“Siguranța colegilor noștri a fost și rămâne prioritatea companiei. După ce mai bine de doi ani toți angajații au lucrat 100% de acasă, în prezent ei continuă să beneficieze de un program flexibil de lucru și au posibilitatea de a lucra de la distanță; dacă opteză pentru un mod hibrid de lucru, colegii din Târgu Mureș au acum la dispoziție noul sediu. În același timp, construirea unei comunități puternice este esențială, iar un sediu modern și recreativ facilitează interacțiunea între echipe și ajută la crearea de valoare adăugată pentru clienții noștri“, afirmă Călin Loghin, Head of Delivery PitechPlus Târgu Mureș.



„Mă bucur să le pot spune colegilor din Târgu Mureș la mulți ani! Am parcurs un drum lung și frumos care a început în 2006, când o mână de oameni visatori, entuziaști și pasionați de tehnologie am pus bazele companiei la Cluj-Napoca. Iar acum suntem o echipă care numără 35 de colegi în Târgu Mureș și aproape 300 în total în țară. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără o echipa de leadership excepțională, atât la nivel local cât și regional.“ încheie Bogdan Herea, CEO PitechPlus.

Despre PitechPlus

PitechPlus este o companie full lifecycle de dezvoltare software din Cluj-Napoca, parte a grupului Webhelp, care folosește metodologiile agile și serviciile de consultanță pentru a oferi suport personalizat nevoilor fiecărui client. Având resurse și expertiză tehnică acumulată pe parcursul a 16 ani de activitate, ajutăm clienții să aducă valoare și să sporească eficiența în cadrul afacerii lor. Lucrăm în permanență la modalități de îmbunătățire a industriei software și ne dorim să ne dezvoltăm expertiza în acest domeniu alături de colegi talentați care lucrează cu o gamă variată de tehnologii.

Din 2019 PitechPlus face parte din grupul Webhelp, companie care concepe, furnizează și optimizează experiențe umane de neuitat pentru lumea digitală de astăzi – prin crearea de experiențe client ce schimbă regulile jocului. De la vânzări la asistenţă, de la moderare de conținut la gestionarea creanţelor, Webhelp este un partener complet, în toate etapele interacțiunii cu clienții B2C și B2B. Cei peste 100.000 de angajaţi pasionați, din peste 50 de țări, reuşesc să facă diferența pentru cele mai interesante branduri din lume.