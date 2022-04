Engleză pentru prietenii ucraineni la Biblioteca Județeană Mureș￼

Share



Echipa Bibliotecii Județene Mureș și-a primit prietenii ucraineni cu brațele deschise la primul curs de limba engleză organizat la American Corner, marți 5 aprilie. Premergătoare acestei activități au fost întâlniri de socializare și joc pentru copii și părinți, sub observarea voluntarilor și ai echipei bibliotecii.

„Prima întâlnire a avut loc în urmă cu două săptămâni. Atunci ne-am întâlnit cu patru, cinci părinți, și erau șapte sau opt copilași. Folosindu-ne de limba engleză pe care unii dintre părinți o stăpânesc, am putut să stabilim câteva detalii legate de întâlnirile următoare. Prima întâlnire a fost într-o miercuri, am căzut de comun acord să ne întâlnim a doua zi, joi. Surprinzător nu au fost toți cei care au participat la discuția inițială ci au venit și alți părinți cu copilașii. Noi voiam să vedem în primul rând care e vârsta copiilor pentru a ști cum să ne adaptăm oferta pentru ei, pentru că degeaba noi vrem să-i învățăm ceva și copii au nevoie de cu totulaltceva. Nu putem spune în momentul acesta cât va dura și ce continuitate va fi. Cu siguranță nici ei nu au o schemă foarte clară vis-a-vis de viitorul foarte apropiat, tocmai din aceste motive noi încercăm să răspundem cât mai repede la ceea ce ne solicită, în așa fel încât să nu pierdem timpul, și atât timp cât rămân aici, să-i putem ajuta într-un fel sau altul”, a transmis Monica Avram, directorul Bibliotecii Județene Mureș.

La Biblioteca Județeană se zâmbește

La solicitarea prietenilor părinți din Ucraina, biblioteca a venit în întâmpinarea nevoilor acestora, reușind să organizeze un prim curs de limba engleză coordonat de lector doctor Nicoleta Marcu (Medrea), profesor de engleză pentru limbaje specializate, în principal în domeniul juridic. Cu o dibăcie extraordinară dăscălița a atras atenția copiilor care înregistrau informații în două limbi diferite. Purtată de inspirație și experiență, îndrumătoarea i-a ghidat pe cei mici prin lecții de adresare, de numărat, învățarea culorilor, biomecanică și părțile corpului, socializare și cel mai important, jocul. Profesorul universitar va instrui deopotrivă și adulții în scopul deprinderii câtorva noțiuni de bază în limba engleză.

„ Am avut o experiență de trei luni în China și mi-am dorit foarte mult să încerc să predau și la acest nivel. A fost ca o provocare pentru că am terminat Liceul Pedagogic și pregătirea mea mea de bază este aceea de învățătoare. Aceasta ocazie care mi s-a oferit de către American Corner a fost iarăși o provocare pentru mine. În primul rând mi-am dorit să-i ajut pe acești copii, să le aduc zâmbete în viață, să plece de la acest curs și cu anumite cunoștințe dar în primul rând cu o stare de bine. Metodele pe care le abordez, ținând cont de faptul că nu avem o limbă intermediară, se bazează pe joc, pe imitație, pe intuiția lor. Bineînțeles că am nevoie de un translator din când în când și am avut șansa să beneficiez și de un ajutor în această direcție”, a împărtășit Nicoleta Marcu (Mendrea).

„Rațiunea bibliotecii de a exista este comunitatea”

Timp de un ceas timpul a trecut ca gândul, sala de joacă fiind acaparată de râsete, zâmbete toate rupte dintr-un univers paralel realității în care ne aflăm. În permanență fiecare mișcare era observată atent de ochii Monicăi Avram care a umflat baloane, a lipit abțibilduri și a construit prietenii noi de neprețuit.

„Pentru noi, ca bibliotecă, înseamnă că oricine vine în județul nostru, în orașul nostru, are dreptul să vină la bibliotecă. Obligația noastră morală, etică, deontologică, profesională, din orice punct de vedere este aceea de a ne adresa tuturor. Legea bibliotecilor zice clar: fără deosebire de etnie, aspect lingvistic și așa mai departe. Oamenii aceștia au trecut prin momente foarte grele, nici nu pot să îmi imaginez ce e în sufletul lor sau ce a fost în sufletul lor în momentul când au fost nevoiți să lase tot ce e cunoscut și să vină într-o țară complet necunoscută, unde se vorbește o limbă necunoscută, fără să știe încotro o apucă mai departe. Era firesc în acest context ca biblioteca să devină parte cumva din viața lor. E rațiunea noastră de a exista. Întotdeauna asta am spus: rațiunea bibliotecii de a exista este comunitatea. Și ei fac parte în momentul acesta din comunitatea noastră”, a mai adăugat directorul Biblioteci Județene.

La nivelul județului Mureș există foarte multe inițiative în ceea ce privește refugiații în ceea ce privește cazarea, hrana, utilități, de necesarul individual al fiecăruia. Așa cum directorul bibliotecii amintește, „ei trebuie să știe că aici, la bibliotecă au un loc în care se pot întâlni toți. Copii de ce au nevoie? De alți copii cu care să se joace. E limpede. Suntem atenți la nevoile lor și încercăm să aflăm cât mai multe vis-a-vis de ce e cu adevărat util, motiv pentru care am ajuns la cursuri de engleză. Ei spuneau că neștiind încotro vor merge, poate că și părinților, și piticilor le vor prinde foarte bine măcar cunoștințe de bază de limba engleză. Asta au solicitat, învățarea limbii engleze, asta ne străduim să facem și tare mă bucur dacă în primă fază e cu noi Nicoleta Medrea, vechi colaborator al nostru, vom avea și o educatoare, Livia Buzilă care s-a oferit să se ocupe de cei mici. Așadar oameni care știu ce fac, e profesia lor, deci copiii vor fi pe mâini bune în bibliotecă”.

În timpul întâlnirilor educative Anca Precup Maties împreună cu voluntarii studenți ai Facultății de Istorie se adaptează, organizează și se implică activ pentru ca timpul petrecut în bibliotecă să fie cât mai relaxant și plăcut pentru prietenii ucraineni.

